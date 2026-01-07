Naslovnica
Kdo bi se povezoval in kdo bo jeziček na tehtnici?

Ljubljana, 07. 01. 2026 22.33 pred 24 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Volitve

S kom, z Janezom Janšo ali Robertom Golobom, bi šel v koalicijo Zoran Stevanovič? Njegovi Resni.ci javnomnenjske ankete kažejo na preboj v parlament. Zakaj je Anže Logar k imenu stranke Demokrati dodal svoje ime? Kako resna grožnja Levici je stranka Mi, socialisti njihovega ubežnika Mihe Kordiša? Ali se bo Vladimir Prebilič s Prerodom vseeno povezal s še kakšno stranko?

Z Anžetom Logarjem, predsednikom stranke Demokrati Anžeta Logarja, Zoranom Stevanovičem predsednikom stranke Resni.ca, Vladimirjem Prebiličem, predsednikom Preroda, Mihom Kordišem, predsednikom stranke Mi, socialisti in Jasminom Feratovičem, predsednikom Piratov, se je Uroš Slak pogovarjal o prihajajočih volitvah.  

V ozadju bližajočih se parlamentarnih volitev se namreč krepi vprašanje, ali lahko novi politični akterji spremenijo uveljavljeno dinamiko med Janezom Janšo in Robertom Golobom. Posebna pozornost je namenjena potencialnim jezičkom na tehtnici, kot so Demokrati Anžeta Logarja in stranka Resni.ca Zorana Stevanovića, ki jima nekatere ankete napovedujejo preboj v Državni zbor. 

Zoran Stevanović verjame, da bo njegova stranka tista, ki bo kot jeziček a na tehtnici odločala o sestavi prihodnje vlade. Kot je poudaril: "Ljudje so dejansko siti te stare politike preteklosti. Želijo nov veter, želijo novo politiko prihodnosti in mi jo dejansko predstavljamo." Anže Logar pa se s to tezo ne strinja. Meni, da je čas za prekinitev črno-bele delitve v slovenski politiki. "Demokrati nismo stranka jezička na tehtnici, ampak smo demokrati tisti, ki bomo oblikovali naslednjo koalicijo," je izpostavil Logar, poudarjajoč politično širino in sodelovanje za uspešno Slovenijo. Stevanović je Logarju očital, da s svojo preteklostjo v SDS služi zgolj staremu strankarskemu prijatelju, kar je Logar zavrnil z osredotočenostjo na predstavitev programa in strokovne ekipe, ki po njegovih besedah ni politično obarvana.

Miha Kordiš je predstavil socialistično platformo, ki stremi k odpravi 'izkoriščevalskega kapitalističnega sistema'. Poudaril je tudi, da bo njegova stranka najostrejši nasprotniki kakršnegakoli povratka Janeza Janše na oblast, hkrati pa je kritiziral sedanjo levosredinsko vlado, da se je nagnila tako zelo na desno. Socialisti si prizadevajo prinesti glas delovnih ljudi v državni zbor, umik Slovenije iz ukrajinske vojne, odpoved nabave orožja in uvedbo sankcij proti Izraelu, je našteval. 

Vladimir Prebilič cilja na regionalizacijo Slovenije, saj meni, da je država pretirano centralistično vodena. Predlaga sistem 6 plus ena regija in prenos pooblastil bližje ljudem. Posebno pozornost namenja tudi gospodarskemu pospešku, saj se država sooča z manj kot eno odstotno rastjo in več kot dva in pol odstotno inflacijo. Ključno vlogo Prebilič vidi v ustvarjanju. Z vojaškega vidika pa poudarja, da mora Evropa doseči popolno varnostno osamosvojitev."Evropa se bo morala v tem delu popolnoma varnostno osamosvojiti," je dejal. Kot meni, mora Slovenija imeti lastne obrambne zmogljivosti, vendar znotraj integriranega evropskega zavezništva. 

Jasmin Feratovič je poudaril nujnost izboljšanja delovanja države in zmanjšanja korupcije, s poudarkom na zaščiti javnega interesa, kar po njegovem mnenju trenutno ni prioritetna naloga vladajočih struktur. Pirati se sicer ne bi pridružili skrajno desni vladi, a tudi od tako imenovane leve sredine pričakujejo resno samokritiko, glede na nedavne afere. Opozoril je na netransparentnost pri ključnih politikah, kot sta zdravstvo  in stanovanjska politika.

O čem so še govorili, pa v zgornjem prispevku.

