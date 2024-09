Kdo bo direktor in kdo strokovni vodja onkološkega inštiruta?

Razpisa za direktorja in za strokovnega direktorja so na onkološkem inštitutu objavili 6. septembra, rok za prijavo pa je bil 14-dnevni. Predsednik sveta inštituta Tomaž Slana, ki v svetu zastopa vlado, je sporočil, da je na razpis za direktorja in za strokovnega direktorja prispela po ena prijava.

Prejšnji direktor inštituta Andraž Jakelj je 2. julija odstopil, razlogov pa ni navedel. Svet inštituta je za v. d. direktorice nato imenoval Štiblar Kisić, ki je pred tem 24. junija začela opravljati funkcijo prokuristke zavoda.

Janja Ocvirk pa je funkcijo v. d. strokovne direktorice začela opravljati marca, saj se je dotedanji strokovni direktorici Ireni Oblak iztekel mandat. Tudi Oblak se je sicer potegovala za funkcijo v. d. strokovne direktorice. A je svet onkološkega inštituta, kljub temu da je imela Oblak podporo predstojnikov zdravstvenih sektorjev, za v. d. izbral Ocvirk.