Posel desetletja: za slovenske milijone se zanimajo Kitajci, Turki, celo Grki

Za slovenske milijone se zanimajo Kitajci, Turki, celo Grki in jutri se lov nanje začne. Brez pritožb zagotovo ne bo šlo. Gre sicer za dva razpisa – eden Divača–Črni kal z dvema predoroma, dolgima več kot šest kilometrov, in drugi odsek Črni kal–Koper z dvema viaduktoma in šestimi krajšimi predori.

Če so se zdaj vlak vozili po "polžje", bodo potniški zdaj dosegali kar 160 km/h, tovorni pa 120 km/h. Posledično bodo v in iz Luke Koper pripeljali več tovora. Z eno lokomotivo z zdajšnjih 700 na kar 1200 ton.

Na razpisu bodo najprej preverjali usposobljenost gradbincev, od dovolj visokih letnih prihodkov, do tega, da znajo in so že gradili nekaj kilometrske predore ... Potem so v drugi fazi na vrsti cene. Tisti, ki izpolnjujejo pogoje, bodo povabljeni na pogajanja. Gradnja je predvidena za slaba tri leta in pol, začeli pa naj bi sredi prihodnjega leta.