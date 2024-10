Kdo bo guverner Banke Slovenije, varuh človekovih pravic in kdo sodnik v EU?

Pred domačim političnim vrhom so pomembne kadrovske odločitve za tri vplivne funkcije. Kdo bo kot guverner vodil Banko Slovenije? Kdo bo varuh oziroma varuhinja človekovih pravic? In kdo bo po smrti Marka Ilešiča slovenski sodnik na sodišču Evropske unije v Luksemburgu? Ker so v igri za posamezen položaj številna ugledna imena, se obetata huda kadrovska bitka in nepredvidljivo iskanje politične podpore. Prva na potezi pa je predsednica republike Nataša Pirc Musar.