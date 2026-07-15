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Slovenija

Luka Mesec kandidat Levice za župana Ljubljane

Ljubljana, 15. 07. 2026 09.56 pred 9 minutami 2 min branja 64

Avtor:
N.L.
Luka Mesec ob najavi županske kandidature

Seznam imen, ki se podajajo v tekmo za ljubljanskega župana, se daljša. Na jesenske lokalne volitve se kot kandidat Levice podaja njihov sokoordinator Luka Mesec, so sporočili iz stranke. "Za kandidaturo sem se odločil, ker je Ljubljana moje mesto, kjer živim že 20 let, tu sem študiral, delam in se želim postarati," je povedal točno štiri mesece pred volitvami.

"Za Ljubljano, ki si jo lahko privoščimo," je slogan, s katerim se Mesec podaja na jesenske lokalne volitve. Po njegovih besedah je v Ljubljani po 20 letih enega župana čas za spremembe. Zaslug županu Jankoviću sicer ne odreka in priznava, da je mesto v dveh desetletjih postalo lepše. "A Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more privoščiti," je povedal v govoru in ob tem izpostavil perečo stanovanjsko problematiko in visoke cene starih in novih nepremičnin. Med svojimi ključnimi prioritetami je nanizal tudi dostopnost vrtcev, dolgotrajne oskrbe, učinkovitega javnega prevoza, urejene kolesarske poti in čistega zraka.

Liste za mestni svet sicer še niso sestavili. Kot glavnega protikandidata vidi trenutnega župana Jankovića. 

Sookordinatorja Levice
Sookordinatorja Levice
FOTO: POP TV

Njegovo kandidaturo je kot prva sporočila strankarska kolegica Asta Vrečko, ki je dejala, da je Mesec že 12 let del politike, na odgovornih mestih pa se je po njeni oceni dokazal, da se politiko lahko vodi z dialogom in pogovorom.

Najava kandidature Luke Mesca za župana Ljubljane.
Najava kandidature Luke Mesca za župana Ljubljane.
FOTO: POP TV

Kdo je še med kandidati?

Doslej so kandidaturo za župana Ljubljane že najavili aktualni župan Zoran Janković, predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović, mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc in nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc.

Prejšnji teden je vstop v lokalno politiko najavila tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je potrdila, da se na lokalne volitve podaja z nekdanjim premierjem Antonom Ropom s skupno listo.

Lokalne volitve bodo 15. novembra.

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KOMENTARJI64

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Mali medo
15. 07. 2026 11.11
Desničarji kje je vaš kandidat aja ne upate. Pol pa klovna Primca naplahtal.
Odgovori
+1
1 0
JOSEPH HAYDN
15. 07. 2026 11.10
V resnici kandidirajo torej Zoki, Primc in Zokijevi sateliti
Odgovori
+2
2 0
DKR
15. 07. 2026 11.09
No, postaral se je že.
Odgovori
0 0
MihaOlimpija
15. 07. 2026 11.08
Sami ta "levi" kanditirajo za župana..nič dobrega se ne obeta Ljubljani😅 Mogoče je Zoki dal UKU pa Lukcu pobudo da bo še naprej lahko dobival svojih 10% saj so vsi prijatelji med sabo🙂
Odgovori
+4
4 0
MihaOlimpija
15. 07. 2026 11.09
UKZ*
Odgovori
+0
1 1
MihaOlimpija
15. 07. 2026 11.09
UKZ
Odgovori
+1
1 0
ActiveR
15. 07. 2026 11.08
Preroške besede - Pankrti (1978): Lublana je bulana!
Odgovori
+4
4 0
Sloale
15. 07. 2026 11.08
😱😱🙈🙈🥶🥶
Odgovori
+3
3 0
Victoria13
15. 07. 2026 11.08
Trenutno je Aleš Primc še edini, ki se trudi, da nimamo že zagnanega drekovoda po vodovarstvenem območju in je tudi edini, ki je proti sežigalnice smeti v Ljubljani...vsi ostali so samo močni na jeziku, za Ljubljano pa ne bodo naredili nič dobrega!!!
Odgovori
+6
8 2
kala 09
15. 07. 2026 11.07
Med seboj se bodo,samo še kokice.
Odgovori
+3
3 0
krjola
15. 07. 2026 11.07
jengova ključna programska usmeritev bodo seveda stanovanja za priseljence z Balkana, ki jih bodo morali financirat davkoplačevalci...
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
15. 07. 2026 11.05
Urška je že županja; glede na zadnji referendum in na izjave Klemenčičeve, ob malici.
Odgovori
+0
1 1
gas-112
15. 07. 2026 11.04
naj zmaga, da ne bo delal škode celi sloveniji ampak samo ljubljani. živel luka mesec, živel za ljubljanskega župana
Odgovori
+4
6 2
mamma
15. 07. 2026 11.04
mamma mia, ta pa res nic v zivljenju ne zna....
Odgovori
+7
8 1
biggbrader
15. 07. 2026 11.02
Zmaga je njegova. Tam pod Rožnikom.
Odgovori
+5
6 1
Victoria13
15. 07. 2026 11.02
Samo še to se manjka v Ljubljani...
Odgovori
+10
10 0
Arzen
15. 07. 2026 11.02
KRALJA ŠLIVOVICE BO ZAMENJAL KRAL KOKAINA
Odgovori
+13
13 0
Endless
15. 07. 2026 11.01
Luka Mesec ? 🤣🤣🤣 ohladi se malo miško
Odgovori
+10
11 1
Thor78
15. 07. 2026 11.01
ROFL
Odgovori
+4
4 0
janez653
15. 07. 2026 11.01
ahahahaha. Imam raje gospoda 10%. On vsaj še kaj naredi. Levica bo samo pobirala, dala pa nič.
Odgovori
+11
11 0
jedupančpil
15. 07. 2026 11.00
lol
Odgovori
+5
5 0
Bučkapaceukrmper
15. 07. 2026 10.59
Skrita kamera
Odgovori
+8
8 0
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