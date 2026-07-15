Luka Mesec kandidat Levice za župana Ljubljane

"Za Ljubljano, ki si jo lahko privoščimo," je slogan, s katerim se Mesec podaja na jesenske lokalne volitve. Po njegovih besedah je v Ljubljani po 20 letih enega župana čas za spremembe. Zaslug županu Jankoviću sicer ne odreka in priznava, da je mesto v dveh desetletjih postalo lepše. "A Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more privoščiti," je povedal v govoru in ob tem izpostavil perečo stanovanjsko problematiko in visoke cene starih in novih nepremičnin. Med svojimi ključnimi prioritetami je nanizal tudi dostopnost vrtcev, dolgotrajne oskrbe, učinkovitega javnega prevoza, urejene kolesarske poti in čistega zraka.

Liste za mestni svet sicer še niso sestavili. Kot glavnega protikandidata vidi trenutnega župana Jankovića.