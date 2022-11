Kdo bo koga? O Kanglerjevi 'jahti', pujsih in podpori Gibanja Svoboda

Kako Franc Kangler komentira nedeljske referendume? Jih tudi on vidi kot Matej Tonin že kot tretji poraz desnice v roku pol leta? Je čas za samorefleksijo na desnici? " Ne, vsaka stranka se lahko sama preoblikuje, premakne z desnice na sredino. Sam sem glasoval trikrat proti, spoštujem pa rezultat in zdaj imamo to, kar imamo." Kaj pravi Saša Arsenovič , ki je glasoval trikrat za? " Zdi se mi prav, da ima vsaka vlada priložnost, da pelje stvari, kot si je zastavila sama, zato imamo volitve na vsaka štiri leta."

Zakaj se je Arsenovič odločil, da izpostavi Kanglerjevo lastništvo jahte? Kot odgovarja: "O gledal sem si v živo njegovo delovanje, zato sem tudi kandidiral, da se nam ne bi v mestu zgodila preteklost, tudi danes bi raje videl, da so oči uprte v prihodnost. Jaz si želim voditi mesto, imamo dobro ekipo, vsakemu, ki zna prešteti do pet, je jasno, da se z uradniško plačo, tudi če si tako priden kot gospod Kangler, tega ne da narediti." Kangler pa odgovarja, da je "res zelo priden". To, da mu zdaj najbogatejši človek v Mariboru očita čoln, je po njegovem "velika žalost".

Kanglerja je Arsenovič zbodel, da ima jahto, on pa ga bo gledal z gumijastega čolna. " Nimam jahte, vsi, ki me poznajo, vedo, kje je moj 12 let star čoln za 45.000 evrov. Protikandidat pa ne pove, koliko sta vredna njegova hiša in njegov gumenjak."

Kar pa se tiče Arsenovičeve kandidature, je treba povedati, da se ni držal besede, da ni podprl gospoda Fištravca in mu je skočil v hrbet in šel kandidirat, mu je očital Kangler. Kot je povedal Arsenovič, je to bila njegova osebna odločitev, na katero je ponosen. Pohvalil se je s svojimi dosežki, kot pravi, je mesto spet "ponosno in pogumno".

O tem, kje živi Kangler

Kot mu je očital Arsenovič, Kangler živi v Dupleku in bi zato moral kandidirati v Dupleku. Kangler je to označil za napad iz nervoze: "Ne skrivam, da imam kmetijo v sosednji občini in da vsako jutro in zvečer nahranim svoje pujse. Res me lahko večkrat vidijo tam." Arsenovič mi marsikaj očita, že deset let nisem župan in še vedno sem jaz vsega kriv, pravi Kangler, ki je prepričan, da bi v teh desetih letih lahko postorili mnogo več.

Kaj bo drugače, če bo župan Kangler? Kot pravi, vseh dejavnosti ne moreš enačiti: "Od čevljarja ne moreš zahtevati takšne najemnine kot od gostinca," ponazori: "Mariborčani si zaslužijo, da imajo torbarje, šivilje in urarje na voljo, in za to moraš imeti posluh," pravi Kangler. Arsenovič odgovarja, da ni nobenemu izmed teh obrtnikov v tem času dvignil najemnine.