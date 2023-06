Kdo bo lahko zdravnik? Predlagani pogoj tudi nujno znanje slovenščine

Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, so zakon pripravili kot enega izmed ukrepov za povečevanje dostopnosti do zdravstvene oskrbe, zlasti (a ne izključno) na primarni ravni, za zmanjševanje števila oseb brez izbranega osebnega zdravnika ter splošno zaradi odpravljanja administrativnih ovir pri postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij. Omenili so, da so že januarja ustanovili službo za priznavanje poklicnih kvalifikacij v zdravstvu, ki je dnevno v stiku z izvajalci, predlog zakona pa je odgovor na ovire, s katerimi se izvajalci srečujejo.

Osnutek zakona določa pogoje in postopek priznavanja štirih poklicnih kvalifikacij, in sicer za poklice zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist.

Osnutek pri dveh kvalifikacijah odpravlja možnosti dodatnega zaključnega izpita

Na ministrstvu so navedli, da osnutek z namenom odprave nepotrebnih administrativnih ovir odpravlja možnosti dodatnega zaključnega izpita za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine, kar se nadomesti z možnostjo dopolnilnih izpitov, ter odpravlja vnaprej določenega pooblaščenega izvajalca, pri katerem zdravnik in doktor dentalne medicine opravljata pripravništvo, to pa se prenese na Zdravniško zbornico Slovenije, ki vodi izbirni postopek kot za državljane Slovenije.