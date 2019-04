Kdo bo na čelu UKC Ljubljana nasledil Šabedra?

Potem ko je državni zbor v sredo Aleša Šabedra imenoval za ministra je začasno vodenje Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana do prve seje sveta zavoda prevzel Teodor Žepič, ki je poslovni direktor pediatrične klinike in petih manjših klinik. Žepič je tudi najverjetnejši bodoči v. d. generalnega direktorja. V igri naj bi bila še poslovni direktor ginekološke klinike Peter Požun in direktor Zdravstvenega doma Ljubljana Rudi Dolšak.