Kdo bo nadomestil ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič?

Precej ostro pa so se odzvali v Državnotožilskem svetu, kjer so kot neutemeljene in neprimerne označili izjave prvakov koalicije o morebitni 'kontaminiranosti' obeh kandidatov.

Odzvala sta se izbrana tožilca

Kot že omenjeno, bo Državnotožilski svet prihodnji teden odločil, ali bo pravno izpodbijal odločitev vlade o razveljavitvi postopka izbire dveh delegiranih evropskih tožilcev. Tanja Frank Eler in Matej Oštir imata pravni interes in samo od njiju je odvisno, ali se bo večmesečna saga imenovanja končala z neustavnim in nezakonitim sklepom vlade o prekinitvi postopka. Pravna stroka je sicer prepričana, da je zmaga zagotovljena.

"Tožilca Tanja Frank Eler in Matej Oštir sva nad odločitvijo vlade Republike Slovenije presenečena. Sama sva izpolnjevala vse razpisne pogoje in bila od državnotožilskega sveta oziroma kasneje ministrstva za pravosodje v skladu z 71.d členom zakona o državnem tožilstvu predlagana v imenovanje vladi. Kot so potrdili praktično vsi udeleženi državni organi in tudi pravni strokovnjaki, je bil javni razpis izveden povsem zakonito. Glede na navedeno se bova po preučitvi sklepa vlade z obrazložitvijo odločila o nadaljnjih korakih oziroma o morebitni sprožitvi upravnega spora," sta dejala za Delo.