Kdo bo nasledil Mijiča v poslanskih klopeh?

Boris Mijič je še pred tednom dni zatrjeval, da ne bo odstopil z mesta poslanca, vendar je na koncu to odločitev vendarle sprejel. Okrog njega se je vrtelo večje število afer, povezanih predvsem z dolgovi njegovega podjetja delavcem, naročnikom, poslovnim partnerjem in državi. Mijič je prav tako zavajal o svoji izobrazbi, pod lupo pa ga je vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Ker je Mijič odstopil 10. oktobra, ko je pretekel šestmesečni rok od potrditve mandata Mijiču, nadomestnih volitev v volilni enoti ne bo. Po pravilih mandat pripada kandidatu z liste Resnice v volilni enoti, ki je imel drugo največje število glasov. To je 60-letni podjetnik iz Štajerske, Slavko Moharič.

Toda Slavko Moharič je kandidat za župana v občini Trnovska vas na prihajajočih lokalnih volitvah. Funkciji župana in poslanca pa sta nezdružljivi. Moharič se mora sam odločiti, kako bo ravnal, ko prejme uradni sklep Državne volilne komisije. Kot je povedal Moharič, končne odločitve še ni sprejel, javnost pa bo o tem, ali odhaja v parlament ali pa še naprej ostaja županski kandidat, še obvestil.

Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je včeraj pojasnil, da se mora s prenehanjem mandata poslanca najprej seznaniti državni zbor, ki o tem seznani Državno volilno komisijo, ta pa pozove kandidata, da se opredeli, ali sprejema mandat.

Medtem pa je Zoran Stevanović namignil, da bi lahko imel v mislih nekoga drugega. Poudaril je, da ni nujno, da bo Mijiča nasledil nekdo, ki mu to "avtomatsko pripada".