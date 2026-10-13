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Slovenija

Kdo bo nasledil Mijiča v poslanskih klopeh?

Trnovska vas, 13. 10. 2026 11.59 pred 39 minutami 2 min branja 14

Avtor:
M.V.
Slavko Moharič

Po izključitvi Borisa Mijiča iz stranke Resnica in njegovem odstopu s položaja poslanca se pojavlja vprašanje, kdo ga bo nasledil, saj nadomestnih volitev zaradi preteka šestmesečnega roka od potrditve mandata Mijiču ne bo. Pravica do mandata pripada naslednjemu kandidatu z liste z najboljšim rezultatom v isti volilni enoti. To je Slavko Moharič, ki pa hkrati kandidira za župana, funkciji poslanca in župana pa sta nezdružljivi.

Boris Mijič je še pred tednom dni zatrjeval, da ne bo odstopil z mesta poslanca, vendar je na koncu to odločitev vendarle sprejel. Okrog njega se je vrtelo večje število afer, povezanih predvsem z dolgovi njegovega podjetja delavcem, naročnikom, poslovnim partnerjem in državi. Mijič je prav tako zavajal o svoji izobrazbi, pod lupo pa ga je vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Preberi še Resnica Mijiča izključila iz stranke, odstopil kot poslanec

Ker je Mijič odstopil 10. oktobra, ko je pretekel šestmesečni rok od potrditve mandata Mijiču, nadomestnih volitev v volilni enoti ne bo. Po pravilih mandat pripada kandidatu z liste Resnice v volilni enoti, ki je imel drugo največje število glasov. To je 60-letni podjetnik iz Štajerske, Slavko Moharič.

Toda Slavko Moharič je kandidat za župana v občini Trnovska vas na prihajajočih lokalnih volitvah. Funkciji župana in poslanca pa sta nezdružljivi. Moharič se mora sam odločiti, kako bo ravnal, ko prejme uradni sklep Državne volilne komisije. Kot je povedal Moharič, končne odločitve še ni sprejel, javnost pa bo o tem, ali odhaja v parlament ali pa še naprej ostaja županski kandidat, še obvestil.

Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je včeraj pojasnil, da se mora s prenehanjem mandata poslanca najprej seznaniti državni zbor, ki o tem seznani Državno volilno komisijo, ta pa pozove kandidata, da se opredeli, ali sprejema mandat.

Medtem pa je Zoran Stevanović namignil, da bi lahko imel v mislih nekoga drugega. Poudaril je, da ni nujno, da bo Mijiča nasledil nekdo, ki mu to "avtomatsko pripada".

Slavko Moharič
Slavko Moharič
FOTO: osebni arhiv

Kdo je Slavko Moharič?

Po izobrazbi je geodetski tehnik, ki deluje kot samostojni podjetnik in direktor podjetja, ki se ukvarja s projektiranjem, gradbeno dokumentacijo in geodetskimi izmerami.

Na državnozborskih volitvah je kandidiral dvakrat, leta 2022 in 2026, v volilnem okraju Ptuj 1. Na zadnjih volitvah je prejel 1224 glasov (8,05 odstotka), kar je drugi najboljši rezultat stranke Resnica v 8. volilni enoti.

Za župana Trnovske vasi je neuspešno kandidiral že leta 2022.

V preteklosti se je preizkusil tudi v pevski vlogi.

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KOMENTARJI14

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Frzenk
13. 10. 2026 12.38
spet en biser
Odgovori
0 0
Posteni
13. 10. 2026 12.37
Suverenist stevo ima novega.. hm.. naj..to mu edino se preostane. Pred razpadom 😉
Odgovori
0 0
Bbcc12
13. 10. 2026 12.37
Želim mu vse dobro med temi lažnivci v Resnici.
Odgovori
0 0
B1964
13. 10. 2026 12.37
Groza kaki prihajajo v parlament.
Odgovori
0 0
rogla
13. 10. 2026 12.33
Resnica, ki to še zdaleč ni, zlasti lažnivi Stevanović!
Odgovori
+1
1 0
športnik66
13. 10. 2026 12.30
Tale Resnica je res polna "talentov" ... 🤣🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
GretaTumlhajt
13. 10. 2026 12.23
Pa kaj si ti ja nor ... po izgledu sodeč bi bolj pasal v Levico, drugače pa ... dajmo videt, kakšno ima izobrazbo, ampak ne namišljeno, temveč v resnici.
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-3
1 4
nutrio
13. 10. 2026 12.21
Pa hitro spričevalo overit preden ga bo kdo spet preverjal ;)
Odgovori
+2
2 0
Rudar
13. 10. 2026 12.20
Najprej treba videt, kaj bo napisal pod rubriko izobrazba.
Odgovori
+3
3 0
Dr Dre
13. 10. 2026 12.11
RESNI.CA se je spremenila v LAŽI.CA... Riba vesno smrdi pri glavi.... Janši to Diši ..
Odgovori
+6
8 2
Bbcc12
13. 10. 2026 12.15
Janša ima rad pokvarjene ribe tam se najbolje znajde.
Odgovori
+4
6 2
lsica
13. 10. 2026 12.24
Spremenila se je v LA.Ž
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+2
2 0
klop12
13. 10. 2026 12.28
bolj RES.NACI
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+3
3 0
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