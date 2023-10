Kdo bo nasledil Sanjo Ajanović Hovnik?

Dan po odstopu ministrice Sanje Ajanović Hovnik se 190 tisoč zaposlenih v javnem sektorju sprašuje, kdo bo prevzel vajeti pogajanj, ki so po do dobrem letu in pol podobo plačne reforme še dodatno zameglila. Šef Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj ocenjuje, da je čas za angažma premierja Roberta Goloba. Po nizu kadrovskih pretresov tega tedna, pa se predsenik vlade na četrti ministrski odstop v svoji vladi še ni odzval celovito.

Po nizu neuspešnih poskusov prepričevanja javnosti, da je ravnala transparentno, je Sanja Ajanović Hovnik položaj ministrice zapustila pisno. Kot je sklenila, ima čisto vest, ne želi pa, da bi njena bremena nosila vlada. "Nimam izbire," je v španski Granadi odločitev komentiral predsednik vlade. "Bil sem seznanjen z njenim nepreklicnim odstopom in ga sprejemam. Ko bom prišel domov, bom potem o tem tudi obvestil parlament in poslal ustrezne papirje v državni zbor." Zapuščina Ajanović Hovnikove pa ne bodo samo razočarani sindikati, pač pa tudi iskanje odgovorov na afere zadnjih dveh tednov. Prva preigravanja pa že tudi o nasledniku, bodočem prvem pogajalcu vlade s sindikati javnega sektorja. To pa da zagotovo ni Rudi Medved, sicer minister za javno upravo v vladi Marjana Šarca in njegov aktualni državni sekretar. O konkretnih imenih ne govori niti šef konfederacije sindikatov javnega sektorja. Premier bo kmalu iskal še nov prvi obraz kmetijstva. Ministrica Irena Šinko namreč na ponujen razhod namreč ni pristala, o njeni razrešitvi bodo poslanci glasovali predvidoma prihodnji petek.