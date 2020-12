Kdo bo nasledil Zdenko Čebašek-Travnik?

Volilna komisija zbornice bo danes še do 17. ure čakala na glasovnice članov, nato pa bodo začeli štetje. Glasov, ki bodo na zbornico prispeli po tem roku, kot prepozne ne bodo upoštevali. Ali bo izid volitev znan že danes, še ni jasno.

Za naslednico aktualne predsednice zdravniške zbornice Zdenke Čebašek-Travnik se potegujeta vodja svetovalne skupine za covid-19 in infektologinja Bojana Beović ter predsednica sekcije domskih zdravnikov v okviru Združenja zdravnikov družinske medicine Tanja Petkovič.

V prvem krogu volitev 17. novembra nobena od kandidatk ni prejela potrebne večine oddanih glasov. Največ podpore kolegov je prejela Beovićeva, a ji je zmanjkalo pol odstotka glasov, da bi bila že takrat potrjena za novo predsednico. Petkovičevo je podprlo 25,8 odstotka članov.

V sklepnih dneh volitev so se sicer v zbornici soočali z obtožbami sedanje predsednice o domnevnih nepravilnostih Beovićeve. Očitala ji je, da je z elektronskega naslova @zdravniska-zbornica.si pisala na naslove zdravstvenih ustanov, nacionalnih koordinatorjev in njihovih namestnikov "z gorečo prošnjo", da se člani udeležijo volitev. O sumu nepravilnosti je obvestila tudi volilno komisijo in podala "prijave na ustrezne državne organe".

Volilna komisija zbornice, iz katere sta po navedbah trenutne predsednice v nedeljo izstopila dva člana, kakšnih nepravilnosti pri tem ni ugotovila, ob tem pa je komisija sama znova pozivala k udeležbi na volitvah in glasovanju po svoji vesti.