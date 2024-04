Kakšen bo vrstni red kandidatov Gibanja Svoboda za evropske volitve?

Organa stranke sta oblikovanje liste kandidatov za poslance v Evropskem parlamentu začela že konec marca, a takrat potrdila le sedem od devetih možnih imen. Poleg Merla so tedaj za kandidate potrdili še aktualno evropsko poslanko Ireno Jovevo, poslanca DZ Tamaro Vonta in Uroša Brežana, predsednika strankinega podmladka Mateja Graha, državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade Mašo Kociper in evropskega poslanca Klemna Grošlja, ki pa je pozneje od kandidature odstopil, tako da so na listi manjkala tri imena.