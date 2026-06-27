Kdo bo novi zagovornik načela enakosti?

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi predsednica razmišljala o Petri Klepec, ki je že zdaj samostojna svetovalka pri zagovorniku, sicer diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom, magisterij iz prava pa je opravila v Nemčiji.

Kot druga potencialna kandidatka pa naj bi bila diplomirana psihologinja Barbara Zupančič, sicer direktorica Listine za raznolikost Slovenije.

V uradu predsednice imen sicer niso želeli komentirati. Po naših informacijah pa so posvetovanja z vodjami poslanskih skupin v prvi polovici tega tedna. Kandidata oziroma kandidate pa mora predlagati najpozneje do konca junija. Ti ne potrebujejo biti nujno iz nabora prijavljenih imen.

O njih bodo morali poslanci glasovati najpozneje do konca julija. Že zdaj pa je jasno, da še enega petletnega mandata ne bo ponovil aktualni zagovornik Miha Lobnik. 26. oktobra mu poteče drugi mandat, po pravilih pa je lahko ponovno imenovan največ enkrat.