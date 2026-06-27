Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kdo bo novi zagovornik načela enakosti?

Ljubljana, 27. 06. 2026 20.13 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Rene Markič Žana Vertačnik
Nataša Pirc Musar

Izteka se rok, do katerega mora predsednica republike Nataša Pirc Musar državnemu zboru predlagati kandidata za zagovornika načela enakosti. Do prvega junija so v uradu predsednice prejeli sedem imen. Ti kandidati še niso znani, predsednica pa naj bi razmišljala predvsem o dveh.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi predsednica razmišljala o Petri Klepec, ki je že zdaj samostojna svetovalka pri zagovorniku, sicer diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom, magisterij iz prava pa je opravila v Nemčiji.

Kot druga potencialna kandidatka pa naj bi bila diplomirana psihologinja Barbara Zupančič, sicer direktorica Listine za raznolikost Slovenije.

V uradu predsednice imen sicer niso želeli komentirati. Po naših informacijah pa so posvetovanja z vodjami poslanskih skupin v prvi polovici tega tedna. Kandidata oziroma kandidate pa mora predlagati najpozneje do konca junija. Ti ne potrebujejo biti nujno iz nabora prijavljenih imen.

O njih bodo morali poslanci glasovati najpozneje do konca julija. Že zdaj pa je jasno, da še enega petletnega mandata ne bo ponovil aktualni zagovornik Miha Lobnik. 26. oktobra mu poteče drugi mandat, po pravilih pa je lahko ponovno imenovan največ enkrat.

nataša pirc musar zagovornik načela enakosti

Obisk višjih krajev, kjer je lažje dihati

So slovenske jagode res bolj varne od uvoženih?

24ur.com 12 prijav za varuha: bo Nataša Pirc Musar spet presenetila?
24ur.com Kadrovski izbiri predsednice države: kdo bo guverner in varuh človekovih pravic?
24ur.com Kdo so letošnji raznoliki predsedniški kandidati?
24ur.com Obeta se največje število kandidatov doslej: Kdo bo postal novi predsednik države?
24ur.com Bo Slovenija prvič v zgodovini dobila predsednico države?
24ur.com Kdo bo zasedel predsedniški stolček na jesenskih volitvah?
24ur.com 'Predsedniška funkcija mi je pisana na kožo'
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
27. 06. 2026 21.23
A res rabimo to?
Odgovori
0 0
nick73
27. 06. 2026 21.09
Kaj če bi za začetek preverili, kaj so v preteklosti slovenski davkoplačevalci dobili od tega urada? Če so rezultati manjši od stroškov, ga enostavno ukinemo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Rakci so prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni
Rakci so prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni
Vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke
Vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
zadovoljna
Portal
Našli pisma, ki razkrivajo manj znano plat princese Diane
3 astrološka znamenja, ki v razmerju hodijo po tankem ledu
3 astrološka znamenja, ki v razmerju hodijo po tankem ledu
5 napak, ki nas še bolj pregrejejo
5 napak, ki nas še bolj pregrejejo
Je znana Slovenka res noseča?
Je znana Slovenka res noseča?
vizita
Portal
Čaj iz špargljev: naravni diuretik, ki zmanjšuje odpadke
Ste med ogroženimi? Te skupine naj bodo pri vročini še posebej pozorne
Ste med ogroženimi? Te skupine naj bodo pri vročini še posebej pozorne
Ko demenca ne pomeni le izgube spomina
Ko demenca ne pomeni le izgube spomina
Kako in s čim preprosto do energije brez kave
Kako in s čim preprosto do energije brez kave
cekin
Portal
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
moskisvet
Portal
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Brez volje za spolnost? Preverite, ali je kriva služba
Brez volje za spolnost? Preverite, ali je kriva služba
Razkril ključno spremembo, ki mu je pomagala pri izgubi kilogramov
Razkril ključno spremembo, ki mu je pomagala pri izgubi kilogramov
Pozor, ko potujete: nevaren trik žeparjev je spet aktualen
Pozor, ko potujete: nevaren trik žeparjev je spet aktualen
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
okusno
Portal
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763