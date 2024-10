Kdo bo novi guverner Banke Slovenije?

V uradu predsednice imen kandidatov niso razkrili, je pa vnovično kandidaturo javno razkril sedanji guverner Boštjan Vasle . Med njimi se neuradno omenjajo nekdanji premier in finančni minister Tone Rop , Miha Mihič iz Delavske hranilnice, nekdanji predsednik uprave SID banke Sibil Svilan , viceguverner Banke Slovenije Milan M. Cvikl in Saša Jazbec , ki je po neuradnih informacijah med kandidati edina ženska.

Jazbečevo podpira poslanska skupina Svoboda. Kot je ob robu seje v DZ ponovila vodja poslancev Nataša Avšič Bogovič, so o podpori kandidatki razpravljali v poslanski skupini in niso zaznali nobenih nasprotovanj. "Verjamemo v njeno podporo tudi na tajnem glasovanju," je dejala.

Tudi v SD po besedah poslanke Meire Hot podpirajo omenjeno kandidatko. "Socialni demokrati smo izkazali podporo Saši Jazbec. Mislimo, da je strokovna, izkazala se je tudi z odlično vizijo v kontekstu vodenja Banke Slovenije. Predsednici smo tako že pred dvema tednoma povedali, da vseh sedem poslancev stoji za Sašo Jazbec," je povedala v državnem zboru.

Podobno pa tudi v Levici. "Veliko od prijavljenih kandidatov je primernih in usposobljenih za vodenje Banke Slovenije. V koaliciji smo se, kot je sedaj tudi že javno znano, uskladili okoli kandidature Saše Jazbec, za katero verjamemo, da bo več kot ustrezno opravljala to funkcijo," je dejal vodja poslancev Matej T. Vatovec.

Kot je še dodala Avšič Bogovičeva, naj bi Sašo Jazbec podpirala celotna koalicija. "Koalicija je usklajena, prejšnji teden smo to na sestanku vodij koalicijskih poslanskih skupin jasno skomunicirali," je dejala, a opozorila, da je glasovanje tajno.

Kdo je najbližje opoziciji?

NSi je bil po predstavitvah vseh kandidatov in kandidatke najbližje Mihič, o končni podpori pa se bodo odločili, ko bo znano, koga bo na to mesto predlagala predsednica države. "Takrat bomo lahko opravili drugi del tega odločevalskega procesa," je v DZ ponovil vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.

V SDS bodo po besedah poslanca Zvonka Černača izbiro predsednice republike komentirali, ko dobijo predlog. "Zelo težko bi kogarkoli izpostavljal glede na to, da ni uradnega predloga," je dejal v državnem zboru. Medtem je predsednik stranke SDS Janez Janša pred časom podporo izrazil sedanjemu guvernerju Vasletu.

Na poziv predsednice republike za možne kandidate za guvernerja slovenske centralne banke je v roku do 23. septembra prišlo sedem prijav. Predsednica bo v DZ predlog kandidata poslala do 23. oktobra, DZ mora o predlogu nato glasovati v 30 dneh. Glasovanje je tajno, kandidat za izvolitev potrebuje večino, to je najmanj 46 poslanskih glasov.