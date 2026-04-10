Kdo bo novi predsednik državnega zbora?

Ustanovno sejo državnega zbora bo skladno s poslovnikom v začetku vodil najstarejši poslanec, tokrat je to Franc Križan iz vrst Demokratov. Po uvodnem nagovoru dosedanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič ter potrditvi dnevnega reda poslance čaka oblikovanje mandatno-volilne komisije (MVK). Zatem bodo sejo državnega zbora prekinili, komisija bo pregledala poročilo o izidu volitev, potrdila o izvolitvi poslancev in morebitne pritožbe. To možnost bi lahko izkoristila še SDS, ki je po volitvah že podala več ugovorov na izid volitev.

Državni zbor FOTO: POP TV

Ko bo komisija opravila svoje delo, bo DZ nadaljeval plenarno sejo, kjer bo odločal o potrditvi poslanskih mandatov. Novi sklic DZ je po poslovniku konstituiran, ko je potrjena vsaj polovica mandatov.

Koliko kandidatov se bo potegovalo za vodstvo DZ?

Prvi resen preizkus pa bo izvolitev novega predsednika državnega zbora. Kandidata lahko predlaga najmanj deset poslancev. Koliko bo kandidatov za funkcijo, še ni jasno. Tako je še pred sejo in tudi pred samim glasovanjem pričakovati politična preštevanja za zadostno večino.

Ob robu seje bo na Trgu republike popoldne potekal protikorupcijski shod, ki ga organizira Aleš Primc, nanj pa so v preteklih dneh pozivali tudi v SDS.