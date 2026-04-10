Kdo bo novi predsednik državnega zbora?

Ustanovno sejo državnega zbora bo skladno s poslovnikom v začetku vodil najstarejši poslanec, tokrat je to Franc Križan iz vrst Demokratov.
Po uvodnem nagovoru dosedanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič ter potrditvi dnevnega reda poslance čaka oblikovanje mandatno-volilne komisije (MVK).
Zatem bodo sejo državnega zbora prekinili, komisija bo pregledala poročilo o izidu volitev, potrdila o izvolitvi poslancev in morebitne pritožbe. To možnost bi lahko izkoristila še SDS, ki je po volitvah že podala več ugovorov na izid volitev.
Ko bo komisija opravila svoje delo, bo DZ nadaljeval plenarno sejo, kjer bo odločal o potrditvi poslanskih mandatov. Novi sklic DZ je po poslovniku konstituiran, ko je potrjena vsaj polovica mandatov.
Koliko kandidatov se bo potegovalo za vodstvo DZ?
Prvi resen preizkus pa bo izvolitev novega predsednika državnega zbora. Kandidata lahko predlaga najmanj deset poslancev.
Koliko bo kandidatov za funkcijo, še ni jasno. Tako je še pred sejo in tudi pred samim glasovanjem pričakovati politična preštevanja za zadostno večino.
O tem so pogovori sicer tekli tudi že v četrtek. Možnosti podpore enemu kandidatu so iskali v strankah aktualne koalicije. Prav tako pogovori potekajo na drugi strani političnega prostora. Zadnje dni se je v medijih sicer največkrat omenjalo možnost kandidature Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, prisotna so bila tudi ugibanja o predsedniku stranke Resni.ca Zoranu Stevanoviću in poslancu Demokratov Križanu. A se Demokrati kandidatu za predsednika DZ odpovedujejo, je v četrtek zvečer za Televizijo Slovenija zatrdil predsednik stranke Anže Logar.
Glasovanje o predsedniku DZ je sicer tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje večino vseh poslanskih glasov, torej najmanj 46. Zato to glasovanje običajno že nakaže obrise nove možne koalicije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.