Polemike o novem šefu Policije: ohlapnejši pogoji in strah pred politizacijo

Medtem ko je vsa pozornost usmerjena v oboroževanje, se policijska sindikata in strokovnjaki za varnostna vprašanja držijo za glavo. Razlog? Predlog ministrstva za notranje zadeve, ki je v javni obravnavi in predvideva znižanje pogojev za imenovanje na položaj generalnega direktorja Policije. Je resno ogrožena strokovnost in neodvisnost Policije? Smo pred novo politizacijo in razvrednotenjem vodstvenih položajev? Te dni je Policija objavila razpis za generalnega direktorja in za prijave dala na voljo zgolj osem dni.

Po pritiskih koalicijskih partnerjev in posledičnemu odhodu Senada Jušića s čela Policije je vlada tri mesece pozneje objavila razpis za polni mandat šefa policije. Razpis traja osem dni in se izteče v sredo, za zdaj pa se nanj še ni prijavil nihče. A en kandidat bo zagotovo - prijavo Damjana Petriča na razpis so na Policiji namreč že potrdili, to je ob prevzemu vršilca dolžnosti napovedal tudi sam. "Neodgovorno bi bilo, da bi v tem času se prijavil samo za vršilca dolžnosti, ampak tudi na polni mandat." A ne le Policije in pred tem dve leti Uprave kriminalistične policije, Petrič je od leta 2012 vodil tudi s. p.. Imel je namreč popoldansko zdraviliško dejavnost, savne in parne kopeli, v okviru katere je imel, pojasnjujejo na Policiji, spletno trgovino za prodajo kozmetičnih izdelkov. In imel je tudi, zatrjujejo na Policiji, dovoljenje. "Dejavnost, ki jo je opravljal vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije, ni v neskladju s pravilnikom. G. Petrič ni delal sam, temveč je imel enega zaposlenega delavca." Petrič je sicer jeseni 2023 začel postopke zapiranja s. p., a ga je, kot pojasnjujejo, zaradi dolgotrajnih postopkov odprodaje zaloge zaprl šele dve leti kasneje, februarja letos. Oziroma mesec dni po tem, ko je že bil v. d. direktorja Policije. A od nastopa funkcije, zagotavlja Petrič, ni bila izvajana nobena dejavnost prodaje. "Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije se zaveda, da bi z imenovanjem na položaj lahko nastale okoliščine, ki bi vzbujale dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti."

Kot pogoj ne več 15, temveč le še 10 let izkušenj iz Policije

No, ne tovrstnih izkušenj, bi pa ob presojanju, kdo je za direktorja Policije primeren, lahko upoštevali precej več izkušenj, kot jih trenutno. Ministrstvo za notranje zadeve namreč predlaga manj stroge pogoje – ne več 15, pač pa le 10 let dela v Policiji, med vodstvena delovna mesta pa bi po novem spadali tudi namestniki in pomočniki vodij. "Policija potrebuje strokovno in kompetentno vodenje, torej da pozna sistem organizacije, zato ne moremo in ne bomo pristali na to, da se ta funkcija tako razvrednoti," meni predsednik sindikata policistov Adil Huselja.