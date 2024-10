Kdo bo novi župan Kočevja?

Štiri mesece po izvolitvi nekdanjega župana Vladimirja Prebiliča v Evropski parlament bo 13.000 volivcev v Kočevju izbiralo med štirimi kandidati. Za stolček se potegujejo Gregor Košir, ki funkcijo župana trenutno opravlja začasno, Robert Tomazin, kandidat Slovenske demokratske stranke, in še dve kandidatki: SD-jeva Vesna Lisac in Alenka Jelenovič iz Slovenske nacionalne stranke. In kakšna je njihova vizija vodenja kočevske občine?