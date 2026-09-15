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Slovenija

Kdo bo odgovarjal, če bo robotaksi povzročil nesrečo?

Ljubljana, 15. 09. 2026 19.59 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
Leja Hrovat
Waymov robotaksi

Samovozeči taksiji tudi na slovenskih cestah, je napovedal infrastrukturni minister Vrtovec. Kdaj jih lahko dejansko pričakujemo, kdo bi jih upravljal in po katerih mestih bi vozili? Slovenija bi se tako pridružila Hrvaški, kjer robotaksiji že vozijo po Zagrebu. Ob tem pa ostaja vrsta vprašanj, predvsem, kako varni so in kdo bi odgovarjal, če bi robotaksi povzročil nesrečo.

robotaksi avtonomna vozila prometna varnost zakonodaja tehnologija

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KOMENTARJI16

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Bbcc12
15. 09. 2026 21.11
Vrtovec bo to speljal kot ni več gneče na avtocesti, ko je on prevzel. Ups še večja gneča je. Madona ta pa laže. Seveda če je teolog.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
15. 09. 2026 20.56
Proizvajalec in lastnik!
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+1
1 0
Zaklenjena resnica
15. 09. 2026 20.51
Odškodnine tudi iz Borzena
Odgovori
+0
1 1
baldahin
15. 09. 2026 20.39
Vrtovec zagotovo ne. On je nemočen.
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
15. 09. 2026 20.56
nemočen sam ko se počepne...
Odgovori
0 0
V.Sam
15. 09. 2026 20.31
Jernej Vrtovec msg.
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0 0
Nace Štremljasti
15. 09. 2026 20.24
odgovarjal bo bog,v imenu nsi,če se zaletijo v tebe,plača fara v kateri je bila nesreča ane,boanooooo
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+2
2 0
Nace Štremljasti
15. 09. 2026 20.25
bolanoooo
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+1
1 0
Rock8
15. 09. 2026 20.12
Un vrtovc pa musk,lolek in bolek
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+3
3 0
Vera in Bog
15. 09. 2026 20.10
Pacient Vrtovec !
Odgovori
+3
3 0
Finfer
15. 09. 2026 20.07
Pri vsem tem podivjanem kaos ki ga vsak dan spremljamo po cestah bi pripeljali se samovozeče avtomobile to mora biti res nekaj narobe s temi ljudmi ki se sploh ne zavedajo kaj se dogaja okoli njih in se sploh ne zavedajo v kakšnem kaosu živijo vsak dan !!
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+2
2 0
galeon
15. 09. 2026 20.02
Pri nas takih vozil še dolgo ne bo. Zakonodaja ne dopušča tega načina upravljanja. Za nezgode pa bo vedno kriv lastnik.
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+1
1 0
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