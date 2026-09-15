Kdo bo odgovarjal, če bo robotaksi povzročil nesrečo?

Samovozeči taksiji tudi na slovenskih cestah, je napovedal infrastrukturni minister Vrtovec. Kdaj jih lahko dejansko pričakujemo, kdo bi jih upravljal in po katerih mestih bi vozili? Slovenija bi se tako pridružila Hrvaški, kjer robotaksiji že vozijo po Zagrebu. Ob tem pa ostaja vrsta vprašanj, predvsem, kako varni so in kdo bi odgovarjal, če bi robotaksi povzročil nesrečo.