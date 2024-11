Na blok padlo drevo, le trenutek pred tem je v jedilnici sedela štiriletna deklica

Štiriletna deklica je v sredo pozno zvečer sedela za kuhinjsko mizo. Le trenutek za tem, ko je odšla proti sobi, pa je počilo, nam je razlagal dekličin oče. Pokazal je razdejanje, ki ga je povzročilo drevo, ki so ga naenkrat imeli sredi kuhinje. Okenske okvirje je utrgalo, steklo je letelo povsod naokoli.

"Drevo je padlo, se naslonilo na fasado stanovanjskega objekta in na okno, se zagozdilo in razbilo okno. Morali smo ga odžagati in reševati, da smo ga sploh dobili dol. Celotno okno z okvirjem je pa padlo v prostor," pojasnjuje poveljnik PGD Rače Rok Tepej. Nekaj škode je tudi zunaj stanovanjskega bloka. Okno so sicer začasno zadelali, okoli 10 metrov visok hrast, ki je padel, pa razžagali. "Ne vem, kako se lahko zgodi, da tako drevo pade na blok," pove sogovorec.