Bogdan Oblak je lastnik srednje velikega logaškega podjetja in v taboru zagovornikov sprememb na področju tako imenovanih regresnih zahtevkov. "Poškodobe se dogajajo vsak dan, vsi si želimo, da se ne bi, vendar kadar se zgodijo lahko ta damoklejev meč, ki se mu reče regresni zahtevek, pravzaprav ubije malega delodajalca."

Po interventnem zakonu bi jih država tega deloma razbremenila. Zdravstvena zavarovalnica bi od delodajalca povračilo škode lahko zahtevala le še v primeru naklepa ali hude malomarnosti. Pri slednji pa le v maksimalni višini 20-kratnika najnižje pokojninske osnove. Ali kot zagovornik pravic zaposlenih Damijan Volf ponazarja na primeru. "Imamo delavca, očeta dveh majhnih otrok v gradbeništvu, zaradi malomarnosti je padel z odra in strošek zdravljenja bi bil sto tisoč evrov."

Po novem bi ta strošek v celoti pokril ne več delodajalec, ampak ZZZS oziroma davkoplačevalci. Če bi ZZZS dokazala hudo malomarnost, pa bi delodajalec pokril le 20 minimalnih pokojninskih osnov, kar trenutno znaša slabih 26 tisočakov. "Bojimo se, da je to lahko samo še veter v jadra, da bodo delodajalci nezagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja vzeli kot poslovni model," pravi Volf.

Oblak pa pravi, da si noben delodajalec si ne želi, da bi imel manjko delovne sile. "Z vsako poškodobo pri delu se začnejo bolniške in to je tisto, kar dela velike probleme tudi delodajalcu."

Tudi v Zbornici varnosti in zdravja pri delu opozarjajo, da kazni za neodgovorne delodajalce urejajo drugi zakoni, ki se v okviru tega ukrepa ne spreminjajo. "S tem predlogom mislim, da se predvsem podpira delodajalce, ki vlagajo danes v varnost in zdravje pri delu," pravi predsednik zbornice Ciril Štern.

V letu 2025 je zdravstvena blagajna od delodajalcev zaradi poškodb pri delu sicer zahtevala dobrih 4,6 milijonov evrov. Izterjala pa dobrih 1,6 milijona evrov. Ne vodijo pa evidence, koliko zahtevkov se nanaša na hudo malomarnost delodajalcev. Finančnih učinkov tega predloga zato ne morejo oceniti.