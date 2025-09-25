Kdo bo odgovarjal za skoraj polovično podražitev Darsove palače?

Nadzorniki kljub očitkom o vrtoglavi podražitvi niso prižgali nobenega alarma. Pravijo, da so dobili vsa zagotovila uprave Andreja Ribiča, da se projekt pravzaprav ni podražil za več kot dovoljenih 30 odstotkov. Razlika od izračunanih slabih 50 odstotkov pa da se skriva v upoštevanju indeksacije ter davka na dodano vrednost. Brez DDV naj bi namreč cena ostala znotraj dovoljenih 30 odstotkov.

Na konkretne številke in pojasnila uprave sicer v naši redakciji še vedno čakamo. Šefa uprave Ribiča na sestanku ni bilo. So pa po našem poročanju na podražitev postali pozorni tudi v SDH, kjer potrjujejo šest od devetih državnih nadzornikov v Darsu, očitno pa bodo ti morali podražitve in anekse razložiti tudi krovnemu državnemu upravljalcu. "Od vseh naših družb v našem portfelju pričakujemo, da ravnajo transparentno, odgovorno in skladno z zakonom," so odgovorili na naše vprašanje. Računice z DDV in brez pa že preverjajo tudi državni revizorji.

"Že v začetku je bil projekt izredno slabo pripravljen, ker je prvo, ko se je začelo, ko se je začela zemljina odkrivati, so ugotovili, da so tukaj nevarni odpadki. Tukaj je prišlo do velikih stroškov, ker jih je bilo potrebno odpeljati v tujino. Druga zadeva pa je, da je tudi kasneje prihajalo do nekaterih korekcij. In zdaj je zagotovilo uprave, da ni prišlo do presega teh 30 odstotkov," pa odgovarja predsednik nadzornega sveta Darsa Andrej Šušteršič.