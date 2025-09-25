Svetli način
Slovenija

Kdo bo odgovarjal za skoraj polovično podražitev Darsove palače?

Ljubljana, 25. 09. 2025 20.22 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
17

Kot smo razkrili v naši oddaji, se je gradnja nove poslovne stavbe Darsa s tremi aneksi podražila z 19 na skoraj 30 milijonov evrov. Prihaja pa še dodaten javni razpis za skoraj pol milijona evrov. Zadevo so pod drobnogled vzeli v krovnem upravljalcu državnih naložb SDH, visoka podražitev pa je bila tema sestanka devetih nadzornikov Darsa, ki jim predseduje Andrej Šušteršič. Kako je uprava, ki jo vodi eden od veljakov vladajoče Svobode Andrej Ribič, nadzornikom pojasnila številke?

Nadzorniki kljub očitkom o vrtoglavi podražitvi niso prižgali nobenega alarma. Pravijo, da so dobili vsa zagotovila uprave Andreja Ribiča, da se projekt pravzaprav ni podražil za več kot dovoljenih 30 odstotkov. Razlika od izračunanih slabih 50 odstotkov pa da se skriva v upoštevanju indeksacije ter davka na dodano vrednost. Brez DDV naj bi namreč cena ostala znotraj dovoljenih 30 odstotkov. 

Na konkretne številke in pojasnila uprave sicer v naši redakciji še vedno čakamo. Šefa uprave Ribiča na sestanku ni bilo. So pa po našem poročanju na podražitev postali pozorni tudi v SDH, kjer potrjujejo šest od devetih državnih nadzornikov v Darsu, očitno pa bodo ti morali podražitve in anekse razložiti tudi krovnemu državnemu upravljalcu. "Od vseh naših družb v našem portfelju pričakujemo, da ravnajo transparentno, odgovorno in skladno z zakonom," so odgovorili na naše vprašanje. Računice z DDV in brez pa že preverjajo tudi državni revizorji.

"Že v začetku je bil projekt izredno slabo pripravljen, ker je prvo, ko se je začelo, ko se je začela zemljina odkrivati, so ugotovili, da so tukaj nevarni odpadki. Tukaj je prišlo do velikih stroškov, ker jih je bilo potrebno odpeljati v tujino. Druga zadeva pa je, da je tudi kasneje prihajalo do nekaterih korekcij. In zdaj je zagotovilo uprave, da ni prišlo do presega teh 30 odstotkov," pa odgovarja predsednik nadzornega sveta Darsa  Andrej Šušteršič.

dars sdh andrej ribič andrej šušteršič
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
26. 09. 2025 14.02
vrjetn bo Janša krivec
ODGOVORI
0 0
Julijann
26. 09. 2025 10.24
+1
Zakaj ima KPK pod lupo tega Ribiča? Oz.kako dolgo ga bodo imeli?
ODGOVORI
1 0
Smuuki
29. 09. 2025 17.03
+1
Svoje ljudi so imenovali na dodišča, kpk, računsko sodišče, policijo. Zdaj lahko počno kar si zaželijo. Nihče jim ne bo nic neredil, polastninijo lahko kolikor potrebujejo. Mi vse to lahko le nemo opazujemo. Ponovilo se nam je leto 1945
ODGOVORI
1 0
Andrej Lon?ar3
25. 09. 2025 21.54
Golob in od njega nastavljeni Ribič. Kdo pa ?
ODGOVORI
0 0
Perivnik
25. 09. 2025 21.35
+5
Ali se je Sara Žibrat kaj oglasila? Se je kaj vprašala, če "kdo" manipulira z davkoplačevalskim denarjem. Kolikor vem NE. Danes je pa tiho. 10 ali več milijončkov ne problem, ker se bodo talale provizije? Problem so ubogi otroci in njihovi starši. Tu vladajoči ne bodo mogli krasti. Sara, Sara, kdo ste vi? Človek brez empatije?
ODGOVORI
5 0
Smuuki
25. 09. 2025 20.49
+4
A res nihče ne preverja cen za koliko gradijo v tujini? Tako velike razlike v ceni m2 bi morale biti alarm za kpk, računsko sodišče, policijo. Izgleda da sodelujejo in si zadaj delijo izplen
ODGOVORI
4 0
