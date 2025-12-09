Kdo bo odločal, ali je igranje na klavir kršenje javnega reda in miru?

Veliko hrupa v javnosti so v zadnjih mesecih povzročile globe za povzročanje hrupa. Natančneje kazni, ki so jih policisti pisali staršem, ker so njihovi otroci, kot v primeru družine Kunaver, doma vadili violino, klavir, violončelo.

"Ko so se otroci pripravljali na dobrodelni koncert in igrali v triu, je zgornja soseda poklicala policijo," je rekla Dragica Kunaver.

Drugič je policija potrkala na vrata njihovega doma, in sicer na dan, ko je prvič spregovorila za našo televizijo.

"Povedali so, da je anonimna prijava, ker prvič ni bila anonimna. Ravno v tistem času je sin vadil violino, sem rekla, glejte, to je to, se vam zdi to prekomerno? Rekel je, ne, ne ugotavljam nobenega prekrška. In so odšli," je dodala Kunaverjeva.

"Poskušamo ujeti neko pravo razmerje med tem, da si lahko aktiven in lahko igraš inštrument, če hodiš v glasbeno šolo in tako naprej, in hkrati, da vendarle ne smeš tega izkoriščati," je povedala poslanka Svobode Tereza Novak.

In to ravnovesje so, vsaj tako upajo koalicijski poslanci, našli v predlagani spremembi zakonodaje, ki predvideva, da igranje glasbil ne bo prekršek, če način, trajanje in pogostost uporabe ne bodo presegali običajne uporabe.

"Zdravorazumski in življenjski pristop. Zakaj bi omejevali učenje glasbil otrokom, zakaj bi se pisale neke neživljenjske globe staršem, ker njihovi otroci obiskujejo glasbeno šolo, in seveda je logično, da morajo nekje glasbilo doma vaditi," je pojasnila poslanka SD Mojca Šetinc Pašek.