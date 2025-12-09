Svetli način
Slovenija

Kdo bo odločal, ali je igranje na klavir kršenje javnega reda in miru?

Ljubljana, 09. 12. 2025 19.00 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
Urša Vrečar
Komentarji
2

Bodo starši še plačevali kazni, ker njihov otrok v stanovanju vadi na klavir ali kitaro? To po novem ne bo prekršek, predlagajo v koalicijskih vrstah, če način, trajanje in pogostost ne bodo presegli običajne rabe. A kdo bo v praksi odločal, kaj je običajna raba trobente, bobnov ali flavte?

Veliko hrupa v javnosti so v zadnjih mesecih povzročile globe za povzročanje hrupa. Natančneje kazni, ki so jih policisti pisali staršem, ker so njihovi otroci, kot v primeru družine Kunaver, doma vadili violino, klavir, violončelo.

"Ko so se otroci pripravljali na dobrodelni koncert in igrali v triu, je zgornja soseda poklicala policijo," je rekla Dragica Kunaver.

Drugič je policija potrkala na vrata njihovega doma, in sicer na dan, ko je prvič spregovorila za našo televizijo.

"Povedali so, da je anonimna prijava, ker prvič ni bila anonimna. Ravno v tistem času je sin vadil violino, sem rekla, glejte, to je to, se vam zdi to prekomerno? Rekel je, ne, ne ugotavljam nobenega prekrška. In so odšli," je dodala Kunaverjeva.

"Poskušamo ujeti neko pravo razmerje med tem, da si lahko aktiven in lahko igraš inštrument, če hodiš v glasbeno šolo in tako naprej, in hkrati, da vendarle ne smeš tega izkoriščati," je povedala poslanka Svobode Tereza Novak.

In to ravnovesje so, vsaj tako upajo koalicijski poslanci, našli v predlagani spremembi zakonodaje, ki predvideva, da igranje glasbil ne bo prekršek, če način, trajanje in pogostost uporabe ne bodo presegali običajne uporabe.

"Zdravorazumski in življenjski pristop. Zakaj bi omejevali učenje glasbil otrokom, zakaj bi se pisale neke neživljenjske globe staršem, ker njihovi otroci obiskujejo glasbeno šolo, in seveda je logično, da morajo nekje glasbilo doma vaditi," je pojasnila poslanka SD Mojca Šetinc Pašek.

Kdo bo odločal, kaj je običajna uporaba?

"Merilce za jakost poznamo, vemo, kaj so. To niso samo ušesa policista. Po drugi strani pa je tu vprašanje normalne rabe inštrumenta. Če otrok vadi svoj inštrument v meri, kot ga mora, kdo bo presojal, kaj je zdaj v redu in kaj ni," se je vprašala Kunaverjeva.

"Tukaj predvsem računamo tudi na nek zdrav razum policije, ki bo morala od primera do primera reševati, in računamo, da bodo sledili ljudem," je dejala Mojca Šetinc Pašek.

Od dnevnega pa k nočnemu miru. Kdor ga moti, se ga kaznuje z globo do 400 evrov, a zgolj, kot sedaj predlagajo v koalicijskih vrstah, če ne gre za posledico dovoljene dejavnosti. Da bo s tem moteč hrup ponoči postal zakonit, so kritični v Iniciativi Ljubljana brez hrupa. Koalicija pa: dosedanja pravila so bila preohlapna.

Kdor med 22.00 in 6.00 s hrupom moti mir ali počitek ljudi in hrup ni posledica izvajanja dovoljene dejavnosti ali nujnih interventno-vzdrževalnih posegov, se kaznuje z globo od 200 do 400 evrov.

"Dovolilo se je vse, kar ni bilo izrecno prepovedano. /.../ Zdaj smo obrnili to logiko, da se lahko moti mir izključno zgolj z dejavnostmi, ki so dovoljene, kar pomeni, da mora nekdo dobiti dovoljenje," je rekla Novakova.

Zakon o varstvu reda in miru in vse predlagane spremembe mora sicer še potrditi državni zbor.

javni red mir hrup klavir glasba
KOMENTARJI (2)

galeon
09. 12. 2025 20.21
+1
Vsi glasbeniki si naj zvočno izolirajo prostore in ne bodo imel probleme. Lahko pa se tud preselijo v hiše.
ODGOVORI
1 0
krmeki
09. 12. 2025 20.18
+1
Kakšna dovoljena dejavnost po 22 uri? Sedaj bo Zoki kar po spisku vsem gostincem v centru dal dovoljenje za nabijanje z zvočniki tudi po 22 uri... Ta koalicija ni normalna
ODGOVORI
1 0
