Zakon o psihoterapiji: kdo so člani delovne skupine?

Dobro znano je, da področje psihoterapije pri nas ni urejeno, prav zato je v pripravi predlog zakona, ki bo to področje urejal. V delovno skupino za pripravo ključnih vsebinskih izhodišč je vključenih 39 članov. Na ministrstvu pravijo, da je delovna skupina sestavljena zelo široko, saj so želeli vključiti vse deležnike na področju psihoterapije. Vendar pa s trenutno sestavo ni zadovoljna niti zdravstvena niti zunajzdravstvena stran članov skupine.

icon-expand Sestanek FOTO: Shutterstock

V delovno skupino za pripravo ključnih vsebinskih izhodišč za predlog zakona, ki bo urejal področje psihoterapije, je imenovanih 39 članov, so za naš portal sporočili z Ministrstva za zdravje in jih poimensko navedli.

dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, zaposlena na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), vodja dr. Branko Bregar, zaposlen na MZ, član, uradnik dr. Agata Zupančič, zaposlena na MZ, članica, uradnica Blaž Janež, zaposlen na MZ, član, dr. Metka Paragi, zaposlena v Kabinetu predsednika vlade, članica,

Nina Slovenc, zaposlena na Ministrstvu za solidarno prihodnost, članica. dr. Andreja Mikuž, zaposlena v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, članica, dr. Karin Sernec, zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (na predlog Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo), članica, Janja Milič, zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Idrija (na predlog Inštituta za družinsko in sistemsko psihoterapijo Ljubljana), članica, Maja Perec, samostojna podjetnica (na predlog Slovenskega društva za skupinsko analizo), članica, dr. Borut Škodlar, zaposlen v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (na predlog Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo), član, dr. Nuša Šegrec, zaposlena na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, članica, dr. Špela Hvalec, zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Idrija (na predlog Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije), članica, dr. Mateja Hudoklin, zaposlena pri Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, članica, Urša Petja Mrevlje Lozar, zaposlena v Daruma d.o.o. (na predlog Razširjenega strokovnega kolegija za otroško in mladostniško psihiatrijo), članica, Nataša Potočnik Dajčman, zaposlena v Zasebni pedopsihiatrični ambulanti Nataša Potočnik Dajčman dr. med, spec. psih. (na predlog Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo), članica mag. Borjana Kremžar Jovanovič, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (na predlog Filozofske fakultete Univerze v Mariboru), članica,

asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, zaposlena v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (na predlog Zbornice kliničnih psihologov Slovenije), članica,

dr. Vesna Švab, zaposlena v Zdravstvenem domu Logatec (na predlog ŠENT – slovensko združenje za duševno zdravje), članica, Irma Kuhar, zaposlena v Svetovanje dr. Kuhar psihiatrična ambulanta, svetovanje, psihoterapija d.o.o. (na predlog Združenja psihiatrov), članica, Andrea Užmah Kučina, zaposlena v MCL, psihiatrična ordinacija d.o.o. (na predlog Slovenskega društva za psihoterapijo psihoz), članica, Breda Jelen Sobočan, zaposlena v Breda Jelen Sobočan – psihiatrična ordinacija (na predlog Združenja psihoterapevtov Slovenije – zbornice), članica, dr. Polona Matjan Štuhec, zaposlena v Inštitutu za klinično psihologijo in psihoterapijo d.o.o. (na predlog Združenja psihoterapevtov Slovenije – zbornice), članica,

Maša Naraločnik Sinur, zaposlena v Zdravstvenem domu Velenje (na predlog Razširjenega strokovnega kolegija za klinično psihologijo), članica. mag. Miran Možina, zaposlen v Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana, član, dr. Robert Cvetek, zaposlen na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, član, dr. Bogdan Polajner, zaposlen v Združenju Bonding psihoterapevtov Slovenije, član, Urška Kranjc Jakša, samozaposlena (na predlog Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije), članica, Karmen Štefančič, zaposlena v Društvu Altra, članica, Irena Kosovel, upokojenka (na predlog Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje), članica,

dr. Urška Battelino, samostojna podjetnica (na predlog Evropskega združenja psihoanalitičnih in psihodinamskih pristopov), članica, dr. Robert Masten, zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, član,

dr. Gregor Žvelc, zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (na predlog Društva psihologov Slovenije), član,

dr. Tanja Šraj Lebar, zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (na predlog Slovenske krovne zveze za psihoterapijo), članica, dr. Tjaša Stepišnik Perdih, zaposlena na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, članica, so svetovalci, Marjana Arzenšek, zaposlena v Inštitutu Zavedno Maribor, d.o.o. (na predlog Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana), članica,

mag. Dubravka Trampuž, zaposlena v Dirona d.o.o. (na predlog Slovenskega društva za družinsko terapijo), članica, dr. Igor Okorn, zaposlen v Zavodu za psihoterapijo Ljubljana (na predlog Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo), član. Franci Gerbec, upokojenec (na predlog Zveze organizacij pacientov Slovenije), član.

Na Ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da mora delovna skupina pripraviti stališča za zakonsko ureditev psihoterapije in dodajajo, da je v svoji osnovi pogajalska.

"Javnost smo želeli vključiti zato, da se tudi mediji čim bolj neposredno seznanijo z dogajanjem, deležniki in stališči, ki so na delovni skupini izpostavljeni," pravijo na ministrstvu.

Za zdaj je imela delovna skupina dve seji. Ena je potekala v živo, druga pa je bila dopisna. Pred sklicem sej je vodja delovne skupine pozvala člane, da pripravijo strokovno gradivo, ki je bilo nato obravnavano na seji. Prva seja, ki je potekala v živo, je bila odprta za javnost. "Pri tem opozarjamo, da je delovna skupina sestavljena zelo široko, saj smo želeli vključiti vse deležnike na področju psihoterapije," poudarjajo na Ministrstvu za zdravje.

Je delovna skupina uravnotežena? Zdi se, kot da se s široko sestavo skupine ne strinja ne zdravstvena ne zunajzdravstvena stran, ki želita sodelovati pri urejanju področja psihoterapije. Na eni strani so klinični psihologi prepričani, da bi morali o zadevi razpravljati le člani razširjenih strokovnih kolegijev in torej le zdravstvena stroka, na drugi strani pa predstavniki, ki delujejo zunaj zdravstva, poudarjajo, da je vključenih premalo psihoterapevtov, ki psihoterapijo dejansko v praksi izvajajo na dnevni ravni. Poglejmo njihove argumente. V Zbornici kliničnih psihologov Slovenije pravijo, da vodja delovne skupine dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, psihiatrinja, pri sestavi delovne skupine ni upoštevala svoje stroke in ignorirala mnenje lastnih strokovnih posvetovalnih organov. Ministrstvo za zdravje ima namreč posvetovalne organe, ki se imenujejo razširjeni strokovni kolegiji (RSK) in so imenovani za posamezna področja, tudi za področje psihiatrije, pedopsihiatrije in klinične psihologije, torej strok, ki v okviru zdravstvenega sistema izvajajo psihoterapijo. "RSK-ji predstavljajo najvišji posvetovalni organ ministra za zdravje. Po zakonu o zdravstveni dejavnosti RSK-ji oblikujejo strokovno doktrino o krepitvi zdravja, preprečevanju, ugotavljanju, zdravljenju, zdravstveni negi in rehabilitaciji zbolelih, poškodovanih in oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju," pravijo klinični psihologi, ki dodajajo, da so v RSK-je imenovani strokovnjaki, ki psihoterapijo poznajo in so se v zvezi z regulacijo psihoterapije v Sloveniji izjasnili in napisali usklajena mnenja.

Po njihovem izračunu je v delovni skupini: - 6 predstavnikov države (4 MZ, 1 Ministrstvo za solidarno prihodnost, 1 kabinet predsednika), - 18 predstavnikov, ki delujejo v zdravstvu, - 14 predstavnikov, ki delujejo izven zdravstva,

- en predstavnik pacientov.

"Dr. Dernovšek jih ne upošteva, pač pa naredi uravnoteženo delovno skupino, ki jo sestavi iz vseh zainteresiranih. To je tako, kakor bi zdravnik, ki postavlja doktrino za zdravljenje raka, združil onkologe in zdravilce ter jim dal nalogo, da združijo svoje poglede in napravijo skupno doktrino zdravljenja," so prepričani. Dodajajo, da bi se jim zdelo smiselno, da ima za področje duševnega zdravja relevantna stroka v delovni skupini bistveno več predstavnikov kot drugi zainteresirani posamezniki in skupine. "Težko si je namreč predstavljati, da se je Ministrstvo za zdravje pri tako zahtevnem področju, kot je področje specialističnega zdravljenja, odločilo v enaki meri upoštevati različna društva in zasebne izobraževalne ustanove na eni strani ter RSK-je, Medicinsko fakulteto, Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter Nacionalni inštitut za javno zdravje in druga relevantna strokovna združenja v zdravstvu na drugi strani. To za paciente, ki se jih reševanje tega vprašanja najbolj dotika, vsekakor ni dobro, ocenjujemo pa, da je tudi nestrokovno," menijo. "Delovna skupina nikakor ni uravnotežena" Na drugem bregu pa so predstavniki, ki delajo zunaj zdravstva in se prav tako ne strinjajo s sestavo delovne skupine, a iz ravno obratnih razlogov. "Delovna skupina (predvsem v luči razprav v javnosti, kjer se prikazuje psihoterapevte kot zdravstvene in nezdravstvene) nikakor ni uravnotežena. Skupina je izjemno velika, saj je v njej kar 39 članov, ki imajo različne predstave o zakonu. Verjetno se zaradi te številčnosti še težje poenotijo," pravi psihoterapevtka Katja Knez Steinbuch. Prepričana je, da v delovni skupini ni jasne reprezentnosti psihoterapevtov, saj jo v veliki meri zastopajo tudi zdravniki, ki niti niso nujno psihoterapevti, ali pa psihoterapije v praksi niti ne izvajajo. "Tako se zdi popolnoma absurdno, da so v manjšini (manj kot tretjina) psihoterapevti, ki so na trgu najštevilčnejše zastopani (na primer člani SKZP ali zdt.si in še bi lahko naštevali) in psihoterapijo dejansko izvajajo profesionalno vsak dan," je povedala in dodala, da je popolnoma nesprejemljivo, da so v večji meri v skupini navzoči člani, ki se za psihoterapijo niso izobraževali in je pri svojem delu ne izvajajo. "Naravnost šokantno pa bi bilo, da bi zakon osnovali na predlogih samo zdravstvenih delavcev, ne pa dejanskih psihoterapevtov iz prakse," je pripomnila.

icon-expand Področje psihoterapije FOTO: Shutterstock

"Sprašujem se, če na zdravstveni strani morda sploh ni želje po dejanski zakonski ureditvi področja psihoterapije, po zmanjšanju čakalnih vrst, zmanjšanju dvojnega dela (dvoživkarstva) ipd., saj po besedah vrha klinične psihologije ne želijo zakona za psihoterapevte (ki jih je okoli 1000), ampak le zdravstveni zasebni sektor (kjer se sprašujem, ali jih je sploh 100)," pravi. Zdi se ji, da se je delovno skupino namerno nesorazmerno povečalo. "Kot da ni želje, da bi se zakon sprejel s pomočjo dejanskih psihoterapevtov. Popolnoma razumljivo bi bilo, da bi bili člani skupine tudi psihoterapevti s področja zdravstva, ampak bi pri njihovi številčnosti morali upoštevati tudi to, koliko jih dejansko izvaja psihoterapijo. Ocenjujemo, da je teh manj kot 10 odstotkov, kar postavlja pod vprašaj željo po sprejetju zakona o psihoterapiji," pravi.

Knez Steinbuchova je prepričana, da je v delovni skupini "kar nekaj absurdov". "- Zakaj sta v skupini dve predstavnici ZPS (Matjan Štuhec in Sobočan), ki ima neprimerno manj članov (le 45 članov in 53 edukantov, torej le 98) kot pa na primer Združenje zakonskih družinskih terapevtov (ki ima kar 200 članov), ali Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, ki ima kar 632 članov?! - Zakaj sta v skupini dva predstavnika na pobudo razširjenega kolegija za psihiatrijo (ki ni psihoterapija), Škodlar in Sernec? - Zakaj je del skupine svetovalni center za otroke, ni pa v skupini terapevtskih centrov (za otroke)?"