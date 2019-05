Kdo bo plačal kazni, ki jih je Hrvaška namenila slovenskim ribičem?

Dobrega pol milijona evrov je v letu in pol skupna vsota hrvaških kazni in stroškov pravnih postopkov, ki so pristali na plečih slovenskih ribičev. Ti so po arbitraži lovili v slovenskem morju. Prve sodbe hrvaških ribičev postajajo pravnomočne, kmalu bodo dokončne tudi več 10.000 evrov težke kazni, ki jih Hrvaška terja od slovenskih ribičev. In kdo jih bo plačal?