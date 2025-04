Kdo bo po novem vodil slovensko policijo?

Kandidati morajo med drugim izkazovati najmanj 15 let delovnih izkušenj v Policiji in morajo imeti najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za pet let.

Policijo od januarja vodi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Damjan Petrič, ki je že ob prevzemu funkcije dejal, da cilja tudi na opravljanje funkcije s polnim mandatom. Kot je dejal takrat, je neodgovorno prevzeti vodenje policije in začeti "posamezne reforme na obroke", nato pa bi prišel nekdo drug, ki bi "zadeve spremenil in obrnil drugače".