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Slovenija

Kdo bo pokril izpad, ki bi lahko segel do 1,2 milijarde?

Ljubljana, 18. 09. 2026 16.54 pred 39 minutami 3 min branja 17

Avtor:
STA
Evrski bankovci

Komisija DZ za nadzor javnih financ je ob obstrukciji koalicije vlado pozvala, naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu ter v zdravstveni in pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije.

Pričakovani izpad v javnih financah zaradi sprememb, ki bi jih uvedel zakon, je eden glavnih razlogov, da med drugim sindikati in opozicija nasprotujejo zakonu in pozivajo k referendumu. Opozarjajo, da predlagatelji zakona ali vlada niso predstavili protiukrepov, s katerimi bi država manko nadomestila, in da bi zato lahko prišlo do varčevalnih ukrepov oz. zmanjšanja pravic ljudi, med drugim iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.

Komisija protiukrepe od vlade pričakuje v sedmih dneh, sklep pa navaja, da naj bi primanjkljaj v proračunski, zdravstveni in pokojninski blagajni dosegel skoraj milijardo evrov oz. več kot en odstotek bruto domačega proizvoda (BDP).

Predlagatelji zakona - poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov - so javnofinančne posledice zakona ocenili na 550 milijonov evrov, tej oceni se je pridružilo tudi ministrstvo za finance pod aktualnim vodstvom. Prejšnja vlada je medtem učinek zakona ocenila na 990 milijonov evrov, fiskalni svet pa je v tem tednu objavil oceno, da bi izpad lahko dosegel 1,2 milijarde evrov, da bi ga pa ublažila višja gospodarska rast, a ne v celoti, v 10 letih le do polovice.

Komisija je vlado tudi pozvala, naj pri pokrivanju primanjkljaja, ki bi ga povzročil zakon, ne posega v obstoječe pravice državljank in državljanov ter naj ne ruši socialne države.

Poleg tega naj vlada pojasni, je še pozvala komisija, kako namerava spremljati učinke ukrepov iz zakona in kako se bo odzvala, če bo ugotovila, da ukrepi ne dosegajo želenih ciljev - to zlasti velja za vpliv nižjega davka na oddajanje premoženja v najem in nižjega DDV na določena živila ter vpliv omejitve višine prispevkov na priseljevanje visokokvalificirane tuje delovne sile.

Današnje nadaljevanje seje so člani iz vrst SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov obstruirali. Kot so opozorili, lahko po poslovniku hkrati potekata seji največ dveh delovnih teles, po današnji izredni seji DZ pa so se začele tri - poleg te še seji komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter odbora za pravosodje.

Predsednica komisije za nadzor javnih financ Alenka Bratušek (Svoboda) je povedala, da je predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen (SDS) sejo sklical zadnji in da zato tista seja odbora ne bi smela potekali hkrati s sejama komisij. Rado Gladek (SDS) in Dejan Zakrajšek (Demokrati) pa sta trdila, da seja odbora lahko poteka, ker je Poglajen prej rezerviral termin.

Aleksander Reberšek (NSi, SLS, Fokus) je, preden je zapustil sejo, v predstavitvi "razvojne kapice za telebane", kot je poimenoval svoj prispevek k razpravi, nanizal argumente, zakaj bi morala Slovenija uvesti kapico na socialne prispevke. Med drugim je poudaril, da Slovenija zaradi obremenitve plač ne more zadržati najboljših strokovnjakov, denimo vrhunskih inženirjev, ki jih izobrazi, in slovenska podjetja ne morejo konkurirati za najboljši kader. Dal je primerjavo z vrhunskih športom in dejstvom, da gredo najboljši športniki v tujino, ker prerastejo slovensko okolje in jih slovenski klubi ne morejo zadržati.

Bratuškova mu je odgovorila s podatki o višini plač inženirja strojništva (3500 evrov bruto), inženirja telekomunikacij (3900 evrov bruto), programerja računalniških aplikacij (3377 evrov bruto) in razvijalca programske opreme (3637 evrov bruto), ki da so daleč pod mejo za kapico, ki jo zakon postavlja pri 7500 evrov bruto.

"Ukrep, ki stane proračun eno milijardo evrov, ki povprečnemu Slovencu pusti v denarnici 19 evrov, enemu odstotku najbogatejših pa več kot 20.000 evrov, zagotovo ni razvojni zakon. To je zakon, ki bo razgradil pokojninsko in zdravstveno blagajno," je dodala Sara Žibrat (Svoboda).

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interventni zakon komisija javne finance

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KOMENTARJI17

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zulj001
18. 09. 2026 17.38
A ste se vprašal ,kdo bo pokril 1,4 milijarde ,ki jih Golob pridelal v prvih štirih mesecih letošnjega leta !!!
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+1
1 0
vlahov
18. 09. 2026 17.37
Slabše ne more biti , kot pod Golobom v temi.
Odgovori
+1
1 0
EU Dig. Cenzura
18. 09. 2026 17.36
Narod živi in jamra to je vse kar je od ljudi. Ker se nič ne zgodi zato tako kradejo. Vsi so isti levi ali desni. to je predstava za javnost. Oni pa lepo delajo isto kot vsako leto, kradejo narod, zadolžujejo narod. Vseeno jim je za ljudi. Delajo za lastnika Slovenije to pa niso slovenci, ker so prodali Slovenijo. Lastni pobira denar in vlade delajo po nareku... SLovenija ni sržava ampak podjetje...
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0 0
tron3
18. 09. 2026 17.35
Bo Junez vseved, biser med biseri vse pojasnil, nč skrbet pa to!!!!
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+1
2 1
Priap
18. 09. 2026 17.33
Vsi oddat podpis za referendum, na referendumu pa definitivno proti. Pa saj ljudje niste tako neumni, da boste dopustili, da se pescica ljudi obogati, ostali pa bomo za to placevali!? Pa ja niso normalni ti desnicarji, ki to predlagajo...Res arcno upam, da vam ne uspe to kar nacrtujete...
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+2
5 3
Bolfenk2
18. 09. 2026 17.35
Vsi bomo imeli več če bo zakon sprejet. Le lenuhi manj.
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-1
2 3
Priap
18. 09. 2026 17.37
Mogoce, ce imas 7500 bruto place. Drugace pac ne no...upam da ne uspe in upam, da bodo ljudje to sprevideli...
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0 0
Bolfenk2
18. 09. 2026 17.32
Brez panike. Vlada bo dala manj za lenuhe na socialni, manj za migrante, manj za nevladnike... pa bo še višek v blagajni.
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-1
3 4
tron3
18. 09. 2026 17.36
He,he... pa kje ti živiš!!!
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+1
1 0
Žmavc
18. 09. 2026 17.22
Vse bo v redu.
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+1
2 1
Sirhakel77
18. 09. 2026 17.17
Nekoč sta v zeleni dolini živela dva kmeta, Janez in Robi. Imela sta sosednji njivi, na katerih sta gojila zelenjavo. Nekega poletja je nastopila huda suša in zemlja je razpokala. Robi se je takoj lotil dela. Vsako jutro je vstal pred sončnim vzhodom, napolnil dve težki vedri z vodo iz oddaljenega potoka in ju nosil na svoje polje. Dan za dnem je delal vse trše in trše. Njegov pridelek je bil lep, saj ga je pridno zalival, vendar je bil Robi vsak večer popolnoma izčrpan. Janez pa je ubral drugačno pot. Prve tedne sploh ni zalival svojih rastlin. Namesto tega je vzel kramp in lopato ter začel kopati dolg, globok jarek od potoka do svoje njive. Ker je ves svoj čas vlagal v kopanje, so njegove prve rastline ovenele. Janez je imel na začetku veliko izgubo in sosedje so se mu smejali, da zapravlja čas, medtem ko Robi že pobira prve plodove. Toda Janez se ni ustavil. V jarek je položil cevi in zgradil premišljen namakalni sistem. Ko je bil sistem končan, se je vse spremenilo. Janez je le odprl ventil in voda je tekla avtomatično, brez kakršnega koli napora. Medtem ko je Janez načrtoval širitev kmetije, je imel brezmejne količine vode. Robi pa je bil že povsem izčrpan. Ker je bila vročina vse hujša, z dvema vedroma ni več zmogel prinesti dovolj vode za vse večje polje. Njegovo telo je omagalo, zemlja se je posušila in ker ni mogel več slediti tempu, je na koncu propadel.
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-1
4 5
ROMELS
18. 09. 2026 17.15
Kdo bo pokril izpad v blagajni????? Golob, ker je enormno povečal plače v javnem sektorju. Izpad bo kril preko GEN-i ja s podražitvijo elektrike..
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+1
8 7
Podlesničar
18. 09. 2026 17.25
Saj lahko JJ kadarkoli prekliče plačno reformo v JS... to se bo verjetno tudi zgodilo, pol pa na volitve 😊
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+1
3 2
optimist11
18. 09. 2026 17.29
Gen I je za eno leto zamrznil cene. Razen če tega ne izpodbija današnja vlada.
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+1
1 0
Dovolj je
18. 09. 2026 17.06
Sramota, kaj mi spremljamo... Vse to na račun nas državljanov... Lahko je sprejemati zakone, ki jih bomo na koncu plačali mi... S poslanskimi plačami in ugodnostmi teh bremen ne bodo čutili, kot jih bomo občutili mi vsi... Od nekje bo denar potrebno vzeti.... Le kje ane😉
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+2
5 3
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