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Slovenija

Kdo bo poravnal dolgove Progrosa? Kakšna je vloga notarke?

Ljubljana, 24. 07. 2026 13.28 pred 1 uro 7 min branja 118

Avtor:
M.P. STA
Rok Snežič in Boris Mijič

Po prenosu lastništva zadolženega podjetja s poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča in preimenovanju Progrosa v Klukec d. o. o., so se zdaj odzvali tako na Finančni upravi RS kot na Notarski zbornici. Pri prvi poudarjajo, da prenos lastništva pomeni le spremembo lastniške strukture, kar ne vpliva na obstoj in možnosti izterjave obveznosti družbe. Drugi pa so pojasnili, da lahko notarji sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le pod določenimi pogoji.

Afera Mijič je s prenosom lastništva podjetja Progros, zdaj Klukec d. o. o., s poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča dobila nove razsežnosti, sprožila pa je tudi številna vprašanja. Ali prenos kaže na nov primer korupcije? Ali bi lahko v tem morebiti zaznali celo elemente kaznivega dejanja? Kaj se bo zgodilo z dolgovi, ki jih torej nekoč Mijičevo podjetje dolguje državi in nekdanjim zaposlenim? In kakšno vlogo je imela pri tem notarka? Bi lahko notarsko sklenitev odklonila?

Preberi še 'Norčevanje Mijiča iz organov države, katere poslanec je'

Pravnik Rajko Pirnat je v oddaji 24UR ZVEČER ostro ocenil, da gre za primer poslanca, "ki se naravnost norčuje iz organov države, katere poslanec je", kar je po njegovem nesprejemljivo. Poudaril je tudi, da so pri davčnih obveznostih pravila jasno predpisana v zakonu o davčnem postopku, zato je malo verjetno, da se bo Mijič s to potezo uspel izogniti poplačilu svojih dolgov, "čeprav je bil to očitno namen".

Ob tem je opozaril na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila, ki krši zakon o integriteti. Poleg kršitve integritete pa Pirnat v celotni zadevi vidi celo elemente morebitnega kaznivega dejanja.

Zadevo so zdaj komentirali tudi na Finančni upravi RS (Furs) in na Notarski zbornici Slovenije.

'Progros kljub spremembi lastništva ostane dolžnik'

Prenos lastništva na poslovnem deležu družbe z omejeno odgovornostjo pomeni le spremembo lastniške strukture, ne vpliva pa na obstoj in možnosti izterjave obveznosti družbe, so v luči dogajanja glede dotičnega podjetja za STA pojasnili na Fursu. "Družba kljub spremembi lastniške strukture še naprej ostane dolžnik, njeno premoženje ostane predmet izvršbe, morebitni izvršilni postopki pa se nadaljujejo neprekinjeno in brez spremembe stranke postopka," so navedli.

Klukec d. o. o. v Ajpesu
Klukec d. o. o. v Ajpesu
FOTO: 24ur.com

Ob tem so izpostavili, da v skladu s pravili zakona o gospodarskih družbah kapitalska družba sama odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, družbeniki družbe pa za njene obveznosti praviloma ne odgovarjajo. "Izjemoma je lahko podana odgovornost družbenikov v primeru, ko so izpolnjeni pogoji za spregled pravne osebnosti, pri čemer pa prenos poslovnega deleža ne razbremeni prejšnjega družbenika morebitne že nastale odgovornosti zaradi spregleda pravne osebnosti," so pojasnili.

Da prenos deleža v družbi z omejeno odgovornostjo ne spreminja položaja terjatev oz. ne posega v upniško-dolžniška razmerja, je za četrtkove Odmeve na TV Slovenija pojasnil tudi strokovnjak za področje civilnega in gospodarskega prava s ljubljanske pravne fakultete Miha Juhart. "Dolžnik vseh teh terjatev je pravna oseba in tukaj se ni nič spremenilo. Progros je še vedno dolžnik terjatev do delavcev in seveda dolžnik terjatev tudi do finančne uprave in vseh drugih upnikov," je bil jasen.

Strokovnjak o zakonitosti prenosa

Da prenos poslovnega deleža gospodarske družbe, ki je insolventna, sam po sebi ni nezakonit, pa je za STA ocenil strokovnjak za insolvenčno pravo z ljubljanske ekonomske fakultete Jaka Cepec. Je pa prenos poslovnega deleža družbe, za katero vsi vedo, da je insolventna, in namen tega prenosa ni reševanje gospodarske družbe, ampak norčevanje iz ljudi, po njegovih besedah zelo problematična stvar.

Ker iz pogodbe o prenosu poslovnega deleža izhaja, da je Mijič, ki je bil pred dvema mesecema še direktor podjetja Progros, izrecno navedel v pogodbi, da je družba insolventna, kar pomeni, da se je tega zavedal, pa kljub temu v roku enega meseca ni sprožil stečajnega postopka, pa to po pojasnilih pravnika Cepca nakazuje tudi njegovo odškodninsko in kazensko odgovornost. To bodo lahko v postopkih dokazovali upniki, kazensko odgovornost pa tožilstvo.

Cepec je ob tem problematiziral tudi vlogo notarjev, ki "kot varuhi nekega javnega reda vedno znova dovoljujejo tovrstne prenose poslovnih deležev".

Kakšna je bila vloga notarke?

Notarji lahko sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le pod določenimi pogoji, so prenos podjetja komentirali na Notarski zbornici Slovenije. Razloge in okoliščine, zaradi katerih notar ne sme sestavljati notarskih listin, določa zakon o notariatu.

Skladno z njim tako na primer ne sme sestavljati listin, iz katerih neposredno izhajajo pravice ali obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, za bližnje sorodstvo ter v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik kakšnega udeleženca ali njegov pooblaščenec.

Prav tako pa ne sme opravljati zadev v poslih, ki so po zakonu nedopustni ali o katerih sumi, da jih stranke sklepajo samo navidezno ali zato, da bi se izognile zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovale tretjo osebo.

Preberi še Mijič podjetje podaril Snežiču. 'Progros bo čez par dni v lasti Luke Mesca'

Ne sme pa notar pri prenosu poslovnih deležev družbenikov odkloniti notarske storitve zaradi slabega finančnega stanja družbe, po veljavni sodni praksi pa je dopusten tudi prenos poslovnega deleža v družbi, ki je v stečaju, so poudarili v zbornici.

Pred sestavo notarskega zapisa mora sicer opraviti obsežne preveritve, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah. Družbenik ne more postati oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja.

Kdaj mora notar odkloniti sestavo listine?

Prav tako ne more lastnik postati nekdo, ki je, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek, na javno objavljenih seznamih nepredlagateljev obračunov, neplačnikov ter zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV zaradi suma zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma ugotovitve davčnega organa, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV.

Hkrati je nastop lastništva onemogočen osebi, ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe in je na omenjenih seznamih.

Družbenik tudi ne more biti oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo oziroma Fursa najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma zaposlovanjem na črno ali je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu d. o. o., ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po insolvenčnem zakonu ali ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo izrečena globa zaradi izplačila premoženja družbenikom, potrebnega za ohranjanje osnovnega kapitala.

"Če notar ugotovi obstoj omejitev za pridobitev statusa družbenika, mora odkloniti sestavo listine," so podčrtali v zbornici in dodali, da preveritve izpolnjevanja pogojev za pridobitev poslovnega deleža opravi tudi sodišče pred vpisom spremembe v register.

Če bi notar spregledal obstoj omejitev pri pridobitelju poslovnega deleža in bi vseeno sestavil notarski zapis, pa predloga za vpis spremembe družbenika tehnično - zaradi vgrajenih kontrol aplikacije - ne bi bilo mogoče vložiti, so pristavili.

Konkretneje se o manevru prenosa podjetja Progros niso želeli izreči.

Afera Mijič, ki ji ni videti konca

Po brezplačnem prenosu podjetja z Mijiča na Snežiča ga je novi lastnik preimenoval v KLUKEC, reja živali d. o. o., kot njegovo glavno dejavnost pa je registriral rejo kamel. S tem je Snežič rokavico vrgel sokoordinatorju stranke Levica Luki Mescu, kateremu dolguje plačilo približno 2500 evrov sodnih stroškov zaradi tožbe, ki jo je Snežič proti Mesecu izgubil.

Poslanec Levice ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju, a ker davčni svetovalec v Sloveniji do zdaj ni imel prijavljenega premoženja, ta ni bila mogoča. "Podjetje sem prevzel z namenom, da ga čez tri, štiri dni naprej prevzame bivši minister Luka Mesec in da se dokaže v podjetniških vodah," nam je povedal Snežič.

Mijič je medtem kot lastnik Progrosa svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Fursu pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov.

Podjetniško delovanje Mijiča je sicer pod drobnogledom vse od njegovega nastopa funkcije poslanca Resnice, ko se je zvrstilo tudi več afer, povezanih z njim. Progros je visok davčni dolžnik; državi dolguje med 30.000 in 50.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov.

Kot smo poročali, Mijiču 13 njegovih nekdanjih zaposlenih prek detektiva neuspešno vroča tudi poziv za plačilo več kot 41.000 evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Njegov strankarski vodja Zoran Stevanović je sicer poplačal tri delavce podjetja Progros, ki so ostali brez plač.

Poslanec Resnice naj bi ob tem kršil temeljne pravice delavcev in ponarejal listine. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje Progros odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov podala dve kazenski ovadbi zoper fizično in pravno osebo.

Javnost je še dodatno razburkala tudi informacija, da je Mijič lagal v uradnem življenjepisu, kjer je trdil, da je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Kar pa so na fakulteti zanikali.

boris mijič rok snežič furs notarska zbornica progros

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KOMENTARJI118

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
24. 07. 2026 15.59
Saj imamo srbsko-črnogorsko mafio in albansko mafijo na rhu države!
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
24. 07. 2026 15.59
na VRHU
Odgovori
0 0
nutrio
24. 07. 2026 15.58
En z ušesi kot klukec en pa s čelom kot Tomos čelada. Pametna za 2mio. Slabiča.
Odgovori
+1
1 0
medusa
24. 07. 2026 15.56
Tole resnično ne pelje nikamor! Če tale NE odstopi ,ste zadnjič dobili moj glas SDS!!!
Odgovori
0 0
Prizemljen
24. 07. 2026 15.56
Pa kaj komu ni jasno, pacient nikoli ne bo delal v dobro državljanov, saj je to pokazal že s tem, da pusti Stevota na miru, Mijič še vedno sedi na stolčku, vključil pa je svojega postreščka Snežkota za katerega se dobro ve, da pere perilo na milione......pa saj to jim je cilj...sramota od države in kaj potem pričakujejo od nas navadnih ljudi.... trebalo bi iti na ulice
Odgovori
+1
1 0
osservatore
24. 07. 2026 15.56
Mijić in Stevanović imata izobrazbo: sta diplomirana lažnivca in prevaranta. Sedaj se jima je pridružil še Snežić = zaporniški frend od čelavega kaplarja. Čelavi kaplar pa nič, ker ga Stevči drži za kohonese ko mu je omogočil izvolitev za El presidenteja vlade. Lepa zbirka prevarantov s katerimi se druži čelavi El presidente vlade. Res pohvalno. Sicer pa me to druženje ne preseneča preveč, ker je tudi kaplar na tem moralnem nivoju.
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+1
1 0
Težeklojz
24. 07. 2026 15.55
Dokler ne bojo takeli ksihti začel izginjat, v cirkusu reda ne bo.
Odgovori
+1
1 0
Prizemljen
24. 07. 2026 15.53
To je žalitev za vse državljane neglede na barvo, ker kaj takega je zmožna samo italo mafija, pa še ta se ne bi tako nizko spustila, kot se spušča Stevo, Mijo in pacient. Sramota za vso državo. Kaj se sploh gremo. Vse skupaj zapret doživotno.....
Odgovori
+1
1 0
Paradox
24. 07. 2026 15.52
Tukaj imamo dokaz, da so volitve sama farsa. Če bi volitve kadarkoli karkoli lahko spremenile, bi bile ukinjene - dokaz od leta 91., drugje pa še prej.
Odgovori
+2
2 0
jank
24. 07. 2026 15.51
Te mafije se moramo čimprej znebiti, kot tudi oblasti, ki jo podpira.
Odgovori
+2
2 0
Kaimlplut
24. 07. 2026 15.49
oba zapret za 50o .le.....t
Odgovori
+3
3 0
Vrhovni poveljnik
24. 07. 2026 15.47
Mijiću je tako svetoval Janša, saj je Snežič njegov sodelavec in upravljavec njegovih cekinov od trgovine z orožjem in razprodaje slovenskega premoženja, ki so shranjeni v Republiki Srbski. In ko misliš, da smo dosegli dno, naši kvazidesničarji dokažejo, da se znajo pogrezniti še niže in bolj nizkotno ter odurno. Itak pa pri nas ni nobene resne desne stranke, ampak le tolpe kriminalcev z različnimi imeni. Glavni šef je seveda noriški kralj Janezs I. Koruptivni, Snežič je njegov blagajnik, ostali pa so le njegove marionete, saj je Janez počistil tako iz svoje sekte, kot iz satelitskih strančic vse, ki so se upali karkoli reči ali celo povedati lastno mnenje. Volilna baza te kvazidesnice pa je množica nesrečnih ljudi s slabo samopodobo zaradi lastne nesposobnosti in neizobraženosti, ki za svoj neuspeh krivi "komoniste", ki jih že davno ni več, Janezs pa jim daje občutek vrednosti, zanimajo ga pa itak le pred volitvami. In tako jih z lahkoto vodi za nos. Revčki se imajo za domoljupce, na oblast pa so spravili najbolj primitivno balkansko kliko. In tako zdaj ti runkeljni jokajo od sreče, ker bo njihov vnuk še lahko pel slovenske pesmi, ki jih je napisal Thompson, ob spremljavi Stevanovićevih trubačev. Ker imajo radi Slovenijo, orkamadona!
Odgovori
+3
5 2
Robert S.
24. 07. 2026 15.49
ti pa maš oprane možgane z rdečo vodo
Odgovori
+1
1 0
Hc4life
24. 07. 2026 15.56
Ti niče pa z belo šmarnico od krsta naprej ,ko te je pijan župnik krstiu
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
24. 07. 2026 15.46
Stevo.
Odgovori
0 0
biggie33
24. 07. 2026 15.46
Generalno sekretarko, ki je nezakonito predlagala svojo šefico Fajonovo za visoko predstavnico EU (v času po volitvah, ko lahko vlada opravlja le tekoče posle), je predsednica Musarjeva za nagrado, le nekaj dni kasneje, imenovala za veleposlanico na Danskem.. naključje??
Odgovori
+3
5 2
jank
24. 07. 2026 15.49
Kaj je ukradla, komu ni plačala za opravljeno delo?
Odgovori
-2
0 2
biggie33
24. 07. 2026 15.55
Če je naš, je vse ok..
Odgovori
0 0
lusma00
24. 07. 2026 15.45
Kakšno butasto vprašanje v naslovu..kdo bo poravnal dolgove...desnuhi prezadovoljni državljani ki so volili to mafijo ki se vneto bori proti korupciji.
Odgovori
+1
4 3
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 15.42
Podarim 5 ton odpadnega blata iz čistilne naprave... Ponujam Snežiču ali Mescu, ni važno...
Odgovori
+0
1 1
Slovenec963
24. 07. 2026 15.42
Pa ti levi mediji so dobesedno popenili za nekaj tisoč evrov dolga pri Mijiču, a drugi politiki kradejo milione ala Jankovič odpis 28 milionov do upnikov, aneksi Bratovške, pranje Iranske miliarde, Musarjev predsedniški spremljevalec aleš musar tajkun, Nataši Pirc Musar ni všeč kapitalizem, rada potarna na Twitterju, njenega moža pa je politika med tranzicijo izstrelila med privatizacijske milijonarje, ki ga je leta, Natašo Pirc Musar ovadena zaradi kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin...itd...!?
Odgovori
+0
4 4
ArkaMast
24. 07. 2026 15.45
Ni samo to. Tip je ponarejal listine, lagal o izobrazbi, delavce pustil brez zasluženega denarja, državo nategoval,..... ni samo par jurčkov. Največji problem pa je, da ta tip sedi v parlamentu in vleče plačo, ki jo zaslužimo mi,
Odgovori
+1
3 2
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 15.46
...pa 15% provizije Vrtovčevih, ponarejanje podpisov delavcev g. Mijića, Toninove rabote, nova kuhinja moravškega župana, vračanje dolgov Izrealu... Korupcija ne pozna meja in barv...
Odgovori
+1
2 1
devote
24. 07. 2026 15.55
Razlika je ali milijoni ali par deset k eur. Samo to me zanima.
Odgovori
0 0
ArkaMast
24. 07. 2026 15.41
Snežič bo Mescu moral plačati sodne stroške, ker ga je Mesec premagal na sodišču :)).
Odgovori
+1
4 3
Smuuki
24. 07. 2026 15.43
Vse kaže fa bo luka rubil klukca. 😀😀😀😀😀
Odgovori
-1
1 2
ArkaMast
24. 07. 2026 15.59
2,500 € pa res
Odgovori
0 0
Dovolj je
24. 07. 2026 15.41
Podarit podjetje z dolgovi nekomu ki nima sredstev za lastno preživetje je očitno nateg prve klase... Res bi rada da se zbrise nasmeh snezicu z obraza ob takih dejanjih... Ogabnezi
Odgovori
+3
5 2
koral45
24. 07. 2026 15.40
A se res ne da te "pre varante" spraviti tam kamor spadajo? Ali je ta Snežičev doktorat narejen v Bosni toliko boljši od naših dr. sodnikov.
Odgovori
+2
3 1
paru
24. 07. 2026 15.40
Ha, HA...lahko Pirnat govori kar hoče, Snežič jih je vse peljal žejne čez vodo. Klukec d.o.o.,oz. Luka Mesec naj prevzame firmo, pa bo videl kako je kamele razmnoževati in prodajati. Sicer bo unikat in bi znal biti s prodajo kamel živalskim vrtovom uspešen podjetnik. ? Torej, parlament je za razpustiti, to je slabše od otroškega vrtca,, vse to pa sta omogočila Janša in Vrtovec ob asistenci Logarja..., da so se dokopali do oblasti. Bog, reši Slovenijo!
Odgovori
-3
2 5
jank
24. 07. 2026 15.48
Samo politično napumpani brez morale lahko nekaj tako nizkega napiše! Ali bi ti napisal, če bil oguljofan Mijićev delavec?
Odgovori
+1
1 0
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