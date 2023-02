Kdo bo prevzel notranje ministrstvo? Pogovori naj bi bili v zaključni fazi

Po naših informacijah so pogovori o novem imenu v zaključni fazi. Neuradno pa se v Gibanju Svoboda po izkušnji s karierno policistko Bobnarjevo zdaj bolj nagibajo k postavitvi političnega ministra.

To delnice dviguje Boštjanu Poklukarju. Ta je bil notranji minister že v času Šarčeve vlade, hkrati pa je kot nekdanji LMŠ-jevec po združitvi zdaj del Golobove stranke.

Kritiki pa opozarjajo, da bi to lahko pomenilo povečan zakulisen vpliv nekdanjega obveščevalca in dobrega poznavalca razmer v policiji Damirja Črnčeca. Prav Poklukar je namreč politično povezal Šarca in Črnčeca.

Drugi nekdanji minister, ki se je o prevzemu resorja pogovarjal z Golobom, Aleš Zalar, nam je danes dejal, da ima občutek, da je zgodba zanj zaključena. Da bo položaj zasedel nekdo iz aktivne strankarske politike, pa je pred dnevi za Večer ocenil Boštjan Šefic, ki je bil prav tako v ožjem izboru.

Tu pa je še strokovnjak za varnostne vede Miroslav Žaberl, ki ga nekateri v Gibanju Svoboda vidijo bolj kot dobrodošlo strokovno pomoč pri prenovi policijske zakonodaje.