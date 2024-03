Kdo bo prevzel vodstvo SD? Med kandidati ne bo začasnega tajnika Frangeža

Frangež: Ne bom kandidiral

Sedanji v. d. glavnega tajnika Matevž Frangež pa je dopoldne na svojem Facebooku sporočil, da se klub pozivom za kandidaturo ni odločil. "Vedno sem se lahko zanesel na podporo družine, svoje žene in treh otrok, ki že danes plačujejo največjo ceno mojega političnega delovanja in odsotnosti. In ta cena bi bila jutri samo še večja. Zato ne bom kandidiral za predsednika SD in tudi ne za druge izpostavljene funkcije," je pojasnil svojo odločitev in pri tem poudaril, da bo do kongresa "poizkusil opraviti zastavljene naloge v vlogi začasnega glavnega tajnika, ki mi ne leži in v njej ne uživam."

Frangež bo sicer nadaljeval z delom državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu, je še zapisal.

Dolga lista evidentiranih kandidatov

Je pa medtem več znanih kandidatov za štiri podpredsedniška mesta v stranki. Svojo vnovično kandidaturo sta že potrdila sedanja podpredsednika, evropski poslanec Matjaž Nemec in poslanka Meira Hot, prav tako predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek.

Kot kaže, bo vse prej kot enostaven del kadrovske križanke SD izbira novega glavnega tajnika, ki bo stranko prevzel v bržkone nezavidljivem položaju.

Lista evidentiranih kandidatov za vsako od vodstvenih funkcij je sicer dolga. Za mesto predsednika oz. predsednico stranke je evidentiranih 22 kandidatov, za mesto glavnega tajnika 42, za štiri podpredsedniška mesta pa 56 kandidatov, za 16 voljenih članov predsedstva 188 kandidatov, za predsednika oz. predsednico nadzornega odbora 32 kandidatov, za člane nadzornega odbora pa 64 kandidatov.

Ko bo znano, kdo je podal soglasje h kandidaturi, bo znana tudi kandidatna lista za volilni kongres, ki jo bo nato, predvidoma še v tem tednu, potrdilo tudi predsedstvo SD.

V SD se na volilni kongres podajajo po tistem, ko je stranko močno zatresla afera ob nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, ki je s čela ministrstva za pravosodje odnesla ministrico iz njihove kvote Dominiko Švarc Pipan. Slednja je po večtedenskem razčiščevanju odstopila z ministrske funkcije, še pred tem pa izstopila iz stranke. S funkcije je odstopil tudi glavni tajnik SD Klemen Žibert.