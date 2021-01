Kdo bo prevzel zdravstveni resor?

Premier Janša je ob robu obiska šempetrske bolnišnice izrazil pričakovanje, da bo mesto ministra za zdravje popolnjeno v začetku prihodnjega leta. Kot je dejal, glavni razlog za to, da še niso predlagali kandidata, ni v tem, da ne bi imeli ustreznega, ampak v nemirnih političnih razmerah. "Smo na dobri poti in pričakujemo, da bo v začetku prihodnjega leta to mesto popolnjeno," je dejal Janša. Na vprašanje, iz katere koalicijske stranke bo nov zdravstveni minister, je dejal, da je to manj pomembno. Bolj pomembno je, da bo to nekdo, ki bo še naprej uspešno nadaljeval delo spopada z epidemijo in bo v skladu s koalicijsko pogodbo sposoben urediti ključa odprta vprašanja v zdravstvu. In teh je veliko, je povedal predsednik vlade. Ob tem je zatrdil, da delo na ministrstvu za zdravje ob dodatnih naporih poteka normalno.

"Svoje delo sem ves čas skušal opravljati vestno, z vso odgovornostjo in predanostjo. Verjamem, da smo skupaj opravili pomembno delo," je v odstopni izjavi, zapisal Gantar. Janši se je ob tem zahvalil za zaupanje in povabilo v vlado in mu zaželel uspešno delo in nadaljnje obvladovanje epidemije.

Bo resor prevzela nova državna sekretarka?

V igri za prevzem resorja pa naj bi bila po poročanju Dela Alenka Forte, ki jo je vlada na seji 24. decembra imenovala za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje. Fortejeva je zdravnica iz Trbovelj, ki obenem vodi odbor za zdravje v strokovnem svetu SDS. V nedavnem krajšem pogovoru za Delo je dejala, da se zavzema za javno in solidarno zdravstvo, ki bo bolj pregledno, finančno učinkovito in za pacienta dostopno. "Politika je v službi državljanov in bo naredila vse, da bi bil državljan v ospredju," je dejala.

Fortejeva je leta 1987 dokončala študij na ljubljanski medicinski fakulteti. Po študiju je dve leti delala kot splošna zdravnica, nato pa bila do 1999 zaposlena kot specialistka interne medicine v trboveljski bolnišnici. Nato je pridobila koncesijo za specialistično ambulantno dejavnost. Leta 2004 je v Trbovljah ustanovila medicinski center Heliks, v katerem izvaja izvenbolnišnično specialistično ambulanto dejavnost na področju gastroenterologije, endoskopije prebavil, diabetologije in kardiologije, so o novi državni sekretarki zapisali v sporočilu po seji vlade, na kateri so jo imenovali za državno sekretarko.

Dodali so, da Fortejeva od 2009 aktivno sodeluje v državnem programu preprečevanja raka na debelem črevesu in danki v programu Svit. Od 2009 do 2014 je kot medicinska izvedenka sodelovala z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Je članica več slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj.