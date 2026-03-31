SLOVENIJA ODLOČA 2026

Kdo bo prihodnja štiri leta sedel v državnem zboru?

Ljubljana, 31. 03. 2026 20.30 pred 28 dnevi 2 min branja 26

Avtor:
Ema Čepon
Državni zbor

Državna volilna komisija je znova posodobila podatke o delnih neuradnih izidih volitev v državni zbor, prišteli so še glasovnice po pošti iz tujine. A podatki - kot pravijo - še niso končni, vnesti morajo še glasove z veleposlaništev. Se pa kljub temu vse bolj jasno izrisuje nova podoba parlamenta.

Začnimo z najštevilčnejšo poslansko skupino: v vrstah Gibanja Svoboda bo v državnem zboru sedel tudi predsednik vlade, poleg njega pa še šest dosedanjih ministrov. Gre torej pretežno za že preizkušena politična imena, ob katerih je le peščica novih obrazov.

Med slednjimi velja omeniti Duška Vujanovića, dolgoletnega zaposlenega na Mestni občini Ljubljana, ter Metko Pešl Šater, ekonomistko in podjetnico z Raven na Koroškem.

V poslanske klopi se vrača tudi 20 dosedanjih poslancev iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS). Po premoru se v državni zbor med drugim vrača nekdanji notranji minister Aleš Hojs.

Hkrati SDS v parlament pošilja šest novincev. Med njimi sta 64-letna profesorica slovenščine Adrijana Kocjančič, ki bo najstarejša poslanka tega sklica, ter Janez Jože Olovec, podžupan Krškega, ki je politične izkušnje doslej nabiral predvsem na lokalni ravni.

Takšnih primerov je še nekaj. V desnosredinskem trojčku bosta poslanski mandat nastopila tudi dva aktualna župana: Srečko Ocvirk, župan Sevnice, in Martin Mikolič, župan Rogatca.

Iz lokalne politike se, kot kaže, poslavlja tudi Darko Ratajc, župan Slovenskih Konjic iz vrst Socialnih demokratov (SD). V SD je bil za poslanca prvič izvoljen tudi podpredsednik stranke Luka Goršek.

V poslanski skupini Demokrati tokrat ne bo predsednika stranke Anžeta Logarja. Za las ga je izrinil Tadej Ostrc, zobozdravnik in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje. Kot zanimivost: na listi Demokratov je bil izvoljen tudi najstarejši poslanec tega sklica, 72-letni Franc Križan, ki bo vodil prvo, ustanovno sejo državnega zbora.

V klopeh Levice in Vesne bosta sedela politična novinca: Tina Brecelj, do nedavnega zaposlena na vrhovnem sodišču, ter Vladimir Šega, dolgoletni predsednik združenja svetov delavcev.

Posebno poglavje letošnjih volitev predstavlja Resnica. Poleg predsednika stranke Zorana Stevanovića so bili izvoljeni še štirje poslanci, med njimi dva podjetnika, specialistka za varnost zdravil in upokojeni slikopleskar. Vsi po vrsti na državni politični parket stopajo prvič.

Državni zbor volitve poslanci
KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
05. 04. 2026 08.19
So trije nivoji mafijskega delovanja. Prvi, mafijska vojska, njen oboroženi del. Vojščaki, modeli s pištolami, pocestni suroveži, nadzorniki teritorija. In njihovi vodje. Potem drugi nivo: mafijski podjetniki, odvetniki, bankirji. Modeli z zvezami in znanjem. Tretji nivo je politika. Oblast brez obraza. Sds. A z vsemi nitmi v rokah.
Odgovori
+0
1 1
zibertmi
02. 04. 2026 13.06
v čolnu sredi odprtega mora je kompletno vodstvo desnih stran,ki se potopi,kdo se bo rešil-slovenija
Odgovori
-1
1 2
zibertmi
02. 04. 2026 10.21
janez janša,ki je bil posredno ali neposredno vpleten v veleizdajo,nebi smel sedet v parlamentu,mogoče kje drugje,so povedali pravniki,tudi muserjeva ima nekako tako stališče,da mandatar ne more bit
Odgovori
+0
2 2
iskriv
01. 04. 2026 16.41
V parlamentu ne bi smeli sedeti Janša , Žakelj in Vrtovec ker so pod preiskovalnimi organi zaradi afer v zvezi SOVO ( KNOVS –NSi ) in obvodnem financiranjem stranke NSi , Afera z Izraelsko paraobveščevalno službo BLACK CUBE , ki bremeni Janšo in SDS , tudi Hojs ne bi smel biti v parlamentu zaradi pritiskov na policijo in izrabo položaja kot notranji minister.
Odgovori
+1
3 2
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 10.07
Lahko sedijo, ampak na Dobu
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
01. 04. 2026 14.45
Ko pogledamo katastrofalne vlade desnih parazitov....so bile sestavljene vedno iz ukradenih glasov prevarantskim poslancev in s podporo kriminala ala Jelinčič...zdaj Resnice🫣?
Odgovori
+0
1 1
Bella Ciao1
01. 04. 2026 14.40
Kdo bo zdaj plačal dolgove Izraelu, Orbanu....ko desna paradržava ni pri bankomatu? Mogoče Petrol, oni zblojeno podjetnik?
Odgovori
+1
2 1
Respublica Butalis
01. 04. 2026 14.30
Volite lahko neštetkrat do nezavesti. Volilno telo je zmanipulirano in kratkovidno, bolje rečeno slepo. Rdeča falanga bo vedno volila svoje. Farški pa pravtako vedno svoje. Kje je rešitev? Bojkot volitev? Morda… Dvig parlamentarnega pragu na 10% za vstop v DZ in spust volilne pravice na 15 let. Bi morda kaj spremenilo? Morda. Bilo bi za poizkusiti.
Odgovori
0 0
LukaS8
01. 04. 2026 15.51
Rešitev praviš? Totalni reset. Košarica vsem dosedanjim politikom, blokada dosedanjih strank. In potem sestaviti uravnotežene nove stranke, z izobraženimi ljudmi - strokovnjaki brez kazenskih kartotek in obsodb in brez povezav s staro politiko. Potem predstavitev programov ter idej. In nato volitve. Problem je, ker se pujsi držijo korita (beri parlamenta) kot pijanec plota.
Odgovori
0 0
Respublica Butalis
01. 04. 2026 14.19
“Slovenija odločila 2026”. Bolj nenavadno odločila, zmedeno odločila. Pravzaprav nič odločila. Odloči vedno DVK. Odloči vedno štetje.
Odgovori
-1
0 1
FIRBCA
01. 04. 2026 13.01
pol drzave dela v javnem sektorju dobri volilci pa je to rentabilno je to tockeko ne bomo morali vec vracatikreditov ali jih ne bomo vec dobili takrat se bo javni sektor razbil v prah. Ostalo so lunuhi v parlamentu ne rabimo imamo bruselj parlament.
Odgovori
-1
0 1
Bella Ciao1
01. 04. 2026 12.49
V kateri državi razen Noriškega kraljevstva je nekaznovano sestajanje politikov s tujimi protidržavnimi vohunskimi službami? Kje imajo smrtno kazen za to?? Logar se mora dobro zamisliti kam bi rad spadal!!!!
Odgovori
+1
2 1
Bella Ciao1
01. 04. 2026 12.12
JJ razpada družinsko podjetje SDS na prafaktorje od znotraj. Prikrivali so mu, da se sestajajo z eno najbolj razvpitih nevarnih izraelskih združb v njegovi hiši. Res je že star😂🥶
Odgovori
-1
2 3
Rafael Kramar
01. 04. 2026 11.54
Kaj pa, če bi šli na še ene volitve pa, da se nabrca iz parlamenta vse, ki se zdaj petelinijo po medijih kot jezički na tehtnicah. Mesec, Logar, Ćarapac... 0%, da tudi financ ne dobi nič iz državnega jerbasa!!!
Odgovori
+0
1 1
zibertmi
02. 04. 2026 10.22
si nameno izpustil najstarejšega poslanca po stažu
Odgovori
0 0
iskriv
01. 04. 2026 10.34
V parlamentu ne bi smeli sedeti Janša , Žakelj in Vrtovec ker so pod preiskovalnimi organi zaradi afer v zvezi SOVO ( KNOVS –NSi ) in obvodnem financiranjem stranke NSi , Afera z Izraelsko paraobveščevalno službo BLACK CUBE , ki bremeni Janšo in SDS .
Odgovori
-3
3 6
WHITE BOY
01. 04. 2026 11.17
haha a fotopub pa litijska pa jankovič pa ostale si pa kar pozabu ane? patetični ste
Odgovori
+2
3 1
Rafael Kramar
01. 04. 2026 11.49
Dej se ti za svoje razbojnike brigej...
Odgovori
-1
1 2
galeon
01. 04. 2026 09.51
Čist vseeno je kdo sedi na stolčkih. Vsi so lopovi.
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
01. 04. 2026 09.38
Če pade sodba za afero vohuni...bo Izrael ponudil azil???
Odgovori
-3
1 4
Bella Ciao1
01. 04. 2026 09.35
Če gre zdaj Logar k skrajnežema JJ in Vrtovcu, se bo za vse večne čase zapisal kot prevarant in figamož....in verjetno bo izgubil spoštovanje še tistih nekaj, ki so nekje globoko v sebi upaliq, da ga je res srečala pamet in da se hoče z dobrim poštenim delom odkupiti za temačnih 20 let pribočništva skrajni SDS. Sicer pa je zdaj v njegove škornje stopil Vrtovec s peno na ustih in sovražnimi očmi😡
Odgovori
-2
2 4
Japa Jade
01. 04. 2026 09.35
Staro 13 ur
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
01. 04. 2026 09.21
Ob JJ je mali duce Vrtovec postal prvi psihič Slovenije. Zdaj se lepo vidi, kdo 30 let hujskaško sovražno deli Slovence. Uživa, ker je postal prvi najbolj ekstremistični pribočnik velikega vodje...čeprav je dolgo rabil da je v tem pohodil Tonina🥶🥶
Odgovori
-3
1 4
Tami69
31. 03. 2026 21.36
kaj pa če so nove volitve?
Odgovori
+3
3 0
odpisani zasedli vlado
31. 03. 2026 21.25
Kdo bo prihodnja 4.leta sedel v državnem zboru mi je pa res vseeno,ker eden ne drugi ni za nobeno rabo.Parlament se mora razpustiti,ker je samo strošek davkoplačevalcev.Za časa stare yuge so za vso yugo odločali samo 4 ljudje sedaj jih je pa v parlamentu čez 120 pa slovenija čedalje bolj tone v greznico.
Odgovori
+1
2 1
