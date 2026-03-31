Kdo bo prihodnja štiri leta sedel v državnem zboru?

Začnimo z najštevilčnejšo poslansko skupino: v vrstah Gibanja Svoboda bo v državnem zboru sedel tudi predsednik vlade, poleg njega pa še šest dosedanjih ministrov. Gre torej pretežno za že preizkušena politična imena, ob katerih je le peščica novih obrazov.

Med slednjimi velja omeniti Duška Vujanovića, dolgoletnega zaposlenega na Mestni občini Ljubljana, ter Metko Pešl Šater, ekonomistko in podjetnico z Raven na Koroškem.

V poslanske klopi se vrača tudi 20 dosedanjih poslancev iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS). Po premoru se v državni zbor med drugim vrača nekdanji notranji minister Aleš Hojs.

Hkrati SDS v parlament pošilja šest novincev. Med njimi sta 64-letna profesorica slovenščine Adrijana Kocjančič, ki bo najstarejša poslanka tega sklica, ter Janez Jože Olovec, podžupan Krškega, ki je politične izkušnje doslej nabiral predvsem na lokalni ravni.

Takšnih primerov je še nekaj. V desnosredinskem trojčku bosta poslanski mandat nastopila tudi dva aktualna župana: Srečko Ocvirk, župan Sevnice, in Martin Mikolič, župan Rogatca.

Iz lokalne politike se, kot kaže, poslavlja tudi Darko Ratajc, župan Slovenskih Konjic iz vrst Socialnih demokratov (SD). V SD je bil za poslanca prvič izvoljen tudi podpredsednik stranke Luka Goršek.

V poslanski skupini Demokrati tokrat ne bo predsednika stranke Anžeta Logarja. Za las ga je izrinil Tadej Ostrc, zobozdravnik in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje. Kot zanimivost: na listi Demokratov je bil izvoljen tudi najstarejši poslanec tega sklica, 72-letni Franc Križan, ki bo vodil prvo, ustanovno sejo državnega zbora.

V klopeh Levice in Vesne bosta sedela politična novinca: Tina Brecelj, do nedavnega zaposlena na vrhovnem sodišču, ter Vladimir Šega, dolgoletni predsednik združenja svetov delavcev.

Posebno poglavje letošnjih volitev predstavlja Resnica. Poleg predsednika stranke Zorana Stevanovića so bili izvoljeni še štirje poslanci, med njimi dva podjetnika, specialistka za varnost zdravil in upokojeni slikopleskar. Vsi po vrsti na državni politični parket stopajo prvič.