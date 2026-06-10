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Slovenija

Se nam obeta sprememba ustave? Uvedli bi tudi preferenčni glas

Ljubljana, 10. 06. 2026 12.50 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
STA
Lucija Tacer iz Svobode, Meira Hot iz SD in Tina Brecelj iz Levice in Vesne

Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v DZ izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po pet poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru, so navedle poslanke strank. V Resnici načeloma podpirajo uvedbo preferenčnega glasu pri volitvah poslancev v DZ, je zatrdil poslanec Nedeljko Todorović. Kot je spomnil, so prizadevanja zanj zapisali tudi v program stranke.

Kot so danes na novinarski konferenci pojasnile Lucija Tacer iz Svobode, Meira Hot iz SD in Tina Brecelj iz Levice in Vesne, predlagajo začetek postopka spremembe 80. člena ustave, ki opredeljuje sestavo in volitve v DZ. Na ravni Slovenije bi oblikovali 18 volilnih enot in v vsaki od teh volilnih enot bi volivci volili po pet predstavnikov v parlament, pri čemer bi imeli možnost preferenčnega glasu.

Odločili so se za uvedbo relativnega preferenčnega glasu, kar pomeni, da bo posameznik lahko glasoval za konkretno kandidatko ali kandidata na listi, s čimer bo njegov glas hkrati štel tudi za listo, lahko pa bo še vedno glasoval tudi samo za listo.

Kot je spomnila Tacer, je bil v zelo podobni obliki predlog vložen že v minulem mandatu in gre za predlog, ki ga je takrat predstavila NSi. "V prejšnjem mandatu so glasovali proti svojemu predlogu, zdaj smo ocenili, da je to res najbolj državotvoren korak, ki ga lahko naredimo, da na začetku mandata poskusimo s tem predlogom, ki je bil v bistvu na desni strani prepoznan kot dober. Takrat so se iskali raznorazni izgovori, da se ga ni podprlo, zdaj pa imajo ponovno priložnost," je dejala Tacer.

Resnica podpira preferenčni glas

"Če bo predlog dober, ga bomo podprli," je bil jasen Todorović in izpostavil, da zanje ni noben problem dejstvo, da so ga pripravili v opoziciji. Napovedal je, da so pripravljeni tudi na usklajevanje ali morebitne dopolnitve podrobnosti, s katerimi se morda ne bi strinjali, a načeloma Resnica uvedbo preferenčnega glasu podpira, je dejal.

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KOMENTARJI10

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Crazy_Horse
10. 06. 2026 14.33
Nedeljko Todorović ahahahaha
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+1
1 0
Reši se kdor se more
10. 06. 2026 14.32
Ja zakaj pa tega niso naredili, ko so imeli moč in možnost, da bi to lahko spremenili? Vsi so isti nakladači, pa naj bodo to levi ali pa desni.
Odgovori
+1
1 0
FrancRode
10. 06. 2026 14.00
Ko slišiš kakšno novo idejo s strani LEVIh, je to zagotovo NATEG. Samo bejž stran, če si želiš dobro.
Odgovori
+7
9 2
Anion6anion
10. 06. 2026 13.59
Da .to potrebujemo. Da se sami odločamo kdo bo naš predstavnik, ne pa , da politične stranke določajo kdo jim je najbolj zvest
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+2
4 2
fljfo
10. 06. 2026 13.45
Levica o demokratičnih volitvah? Je to šala?
Odgovori
+16
19 3
pa saj bo vredu
10. 06. 2026 14.24
Kdo je pa prvi začel?
Odgovori
-2
0 2
fljfo
10. 06. 2026 14.31
Grki?
Odgovori
0 0
yolli
10. 06. 2026 13.41
Želi se utišati podeželje.....
Odgovori
+12
15 3
Important notice
10. 06. 2026 13.24
Predlog sploh ni slab, ampak saj smo že na referendumu povedali kaj nam je všeč, pa njim ni bilo in niso sprejeli.
Odgovori
+7
9 2
zibertmi
10. 06. 2026 13.09
za ta glas smo bili nareferendumu jasni,več kot 70% nas je bili za uvedbo tega glasu.ker je pa zato potrebna dvotretinska večina ,to ni bilo sprovedeno v parlamentu.nsi,ki je sam predlagal tak zakon ,je bil na glasovanju potem proti.tako kot seveda sds.vsi taki se bojijo,da jih v parlamentu ne bo več
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+1
8 7
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