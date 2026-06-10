Se nam obeta sprememba ustave? Uvedli bi tudi preferenčni glas

Kot so danes na novinarski konferenci pojasnile Lucija Tacer iz Svobode, Meira Hot iz SD in Tina Brecelj iz Levice in Vesne, predlagajo začetek postopka spremembe 80. člena ustave, ki opredeljuje sestavo in volitve v DZ. Na ravni Slovenije bi oblikovali 18 volilnih enot in v vsaki od teh volilnih enot bi volivci volili po pet predstavnikov v parlament, pri čemer bi imeli možnost preferenčnega glasu.

Odločili so se za uvedbo relativnega preferenčnega glasu, kar pomeni, da bo posameznik lahko glasoval za konkretno kandidatko ali kandidata na listi, s čimer bo njegov glas hkrati štel tudi za listo, lahko pa bo še vedno glasoval tudi samo za listo.

Kot je spomnila Tacer, je bil v zelo podobni obliki predlog vložen že v minulem mandatu in gre za predlog, ki ga je takrat predstavila NSi. "V prejšnjem mandatu so glasovali proti svojemu predlogu, zdaj smo ocenili, da je to res najbolj državotvoren korak, ki ga lahko naredimo, da na začetku mandata poskusimo s tem predlogom, ki je bil v bistvu na desni strani prepoznan kot dober. Takrat so se iskali raznorazni izgovori, da se ga ni podprlo, zdaj pa imajo ponovno priložnost," je dejala Tacer.