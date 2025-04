Zaplet pri imenovanju šefa pokojninske blagajne: Papež čaka na soglasje

Pri kadrovanju šefa pokojninske blagajne se zapleta. Čeprav je dolgoletni direktor Marjan Papež na internih volitvah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje suvereno premagal nekdanjo ministrico in favoritko dela koalicije za ta položaj, Anjo Kopač, že več tednov ne dobi soglasja vlade, ki ga potrebuje za šesti zaporedni mandat. Zakaj ne? Je res talec besednega spora med Robertom Golobom in Janezom Janšo glede pokojninskih odmernih odstotkov?