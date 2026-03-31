Kdo bo sestavljal prihodnjo vlado - Golob, Janša ali kdo tretji?

Golobov drugi poskus sestavljanja vlade spominja na politično sliko izpred 14 let. Zoran Jankovič je na volitvah premagal Janeza Janšo, za oblikovanje vlade pa je poleg dveh levih strank, potreboval vsaj še eno desno. Stavil je na Državljansko listo Gregorja Viranta, a v parlamentu ostal brez večine 46 glasov.

Sledil je rezervni scenarij in oblikovanje desne Janševe vlade, kamor je z leve pristopil Desus Karla Erjavca. Bi lahko tokrat podobno vlogo odigrali Demokrati Anžeta Logarja? Tako o morebitnih vzporednicah nekdanja glavna akterja.

"Sem že povedal, da kam po mojem mnenju spada Logar. Nič novega ne bom rekel. Ne vidim vzporednice. Jaz le mislim, da je pravi odgovor na to Vrtovec, ki je bil dober minister," je dejal ljubljanski župan Zoran Janković o morebitnih vzporednicah.

"Naši glasovi 9 poslancev niso na voljo za drugo stran. Čeprav poskušajo in se trudijo. Zaupanja ni. In zaupanja ga ni zgrajenega," pa je komentiral predsednik NSi Jernej Vrtovec včeraj.

"Pozicija Demokratov v marsičem spominja na Državljansko listo. Tudi Demokrati so mlada, zmerna, desnosredinska stranka z elementi klasičnega liberalizma. Izkušnje DL kažejo, da za tako stranko vstop v levo vlado pomeni politični konec. Demokrati lahko preživijo samo v desnosredinski vladi ali v povsem uravnoteženi levo-desni oziroma desno-levi vladi s povezovalnim mandatarjem," je poudaril Virant.

Mnenja, ali sodelovati v morebitni drugi Golobovi vladi ali ne, so v Demokratih deljena. Včeraj je šest izvoljenih poslancev z vodstvom stranke staknilo glave in se po naših informacijah načeloma dogovorilo, da jih bo v državnem zboru vodil Tadej Ostrc. To pa je ob namigih o možnih poslanskih prestopih brezplačen nasver nekdanjega političnega jezička na tehtnici.

"Demokrati so s svojimi šestimi mandati hkrati zelo šibki in zelo močni. Če bodo pametno odigrali, lahko Sloveniji naredijo veliko uslugo. Glede na to, da so se zavezali, da ne bodo dali glasov niti za Janševo niti za Golobovo vlado, pa bo potrebno precej kreativnosti in domišljije," dodaja Virant.

Da je Anže Logar na volitvah ostal pred vrati parlamenta, pri tem šibi pogajalska izhodišča Demokratov. Njihov prvak pa se je z Vrtovcem in predsednikom Resni.ce Zoranom Stevanovićem srečal v znani ljubljanski gostilni. Podrobnosti pogovorov pa ne razkrivajo.

"Upam in pričakujem, da bi tej koaliciji dodali še desno od sredine," pravi Janković.