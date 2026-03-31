Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kdo bo sestavljal prihodnjo vlado - Golob, Janša ali kdo tretji?

Ljubljana, 31. 03. 2026 20.11 pred 15 minutami 3 min branja 13

Avtor:
Anže Božič
Robert Golob

Politično štetje do 46, oziroma nove parlamentarne večine, se nadaljuje. Relativni zmagovalec volitev Robert Golob sklicuje nov vrh strank, s katerimi bi želel sestaviti prihodnjo koalicijo. Čeprav bodo na mizi le interventni protikrizni ukrepi, so v Novi Sloveniji premierjevo vabilo spet zavrnili. So se pa na šest oči sestali prvaki treh strank, ki bodo imeli odločilno besedo pri sestavljanju vlade.

Golobov drugi poskus sestavljanja vlade spominja na politično sliko izpred 14 let. Zoran Jankovič je na volitvah premagal Janeza Janšo, za oblikovanje vlade pa je poleg dveh levih strank, potreboval vsaj še eno desno. Stavil je na Državljansko listo Gregorja Viranta, a v parlamentu ostal brez večine 46 glasov.

Sledil je rezervni scenarij in oblikovanje desne Janševe vlade, kamor je z leve pristopil Desus Karla Erjavca. Bi lahko tokrat podobno vlogo odigrali Demokrati Anžeta Logarja? Tako o morebitnih vzporednicah nekdanja glavna akterja.

"Sem že povedal, da kam po mojem mnenju spada Logar. Nič novega ne bom rekel. Ne vidim vzporednice. Jaz le mislim, da je pravi odgovor na to Vrtovec, ki je bil dober minister," je dejal ljubljanski župan Zoran Janković o morebitnih vzporednicah.

"Naši glasovi 9 poslancev niso na voljo za drugo stran. Čeprav poskušajo in se trudijo. Zaupanja ni. In zaupanja ga ni zgrajenega," pa je komentiral predsednik NSi Jernej Vrtovec včeraj.

"Pozicija Demokratov v marsičem spominja na Državljansko listo. Tudi Demokrati so mlada, zmerna, desnosredinska stranka z elementi klasičnega liberalizma. Izkušnje DL kažejo, da za tako stranko vstop v levo vlado pomeni politični konec. Demokrati lahko preživijo samo v desnosredinski vladi ali v povsem uravnoteženi levo-desni oziroma desno-levi vladi s povezovalnim mandatarjem," je poudaril Virant.

Mnenja, ali sodelovati v morebitni drugi Golobovi vladi ali ne, so v Demokratih deljena. Včeraj je šest izvoljenih poslancev z vodstvom stranke staknilo glave in se po naših informacijah načeloma dogovorilo, da jih bo v državnem zboru vodil Tadej Ostrc. To pa je ob namigih o možnih poslanskih prestopih brezplačen nasver nekdanjega političnega jezička na tehtnici.

"Demokrati so s svojimi šestimi mandati hkrati zelo šibki in zelo močni. Če bodo pametno odigrali, lahko Sloveniji naredijo veliko uslugo. Glede na to, da so se zavezali, da ne bodo dali glasov niti za Janševo niti za Golobovo vlado, pa bo potrebno precej kreativnosti in domišljije," dodaja Virant.

Da je Anže Logar na volitvah ostal pred vrati parlamenta, pri tem šibi pogajalska izhodišča Demokratov. Njihov prvak pa se je z Vrtovcem in predsednikom Resni.ce Zoranom Stevanovićem srečal v znani ljubljanski gostilni. Podrobnosti pogovorov pa ne razkrivajo.

"Upam in pričakujem, da bi tej koaliciji dodali še desno od sredine," pravi Janković.

Preberi še 'Paritveni ples iskanja koalicije se bo moral še odviti'

Pa bi pri tem morda kot konstruktivna opozicija lahko sodelovala tudi protisistemska Stevanovićeva Resni.ca, ki je med novimi parlamentarci največja enigma?

Ljubljanski župan je pojasnil, da premalo pozna Stevanovića, da bi lahko karkoli rekel. "Ker ne bi bilo fer, da karkoli razlagam. Dejstvo je, da se jaz v to ne vtikam. Niti se ne mislim se vtikati. Morajo rešiti sami med sabo."

Na drugem sestanku novih parlamentarcev pri premierju Golobu bodo sicer jutri na mizi predvsem izhodišča za interventne ukrepe in boj proti korupciji, s čimer skuša v naslednjem koraku k sodelovanju pritegniti nazorsko različne politične igralce.

vlada robert golob parlament zoran stevanović koalicija

'Če bom kdaj videl Trumpa, mu bom rekel naj ustavi vojno'

Europol posodobil seznam najbolj iskanih, na njem še en Slovenec

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
victini
31. 03. 2026 20.26
Golob sigurno ne
Odgovori
+1
1 0
Domacin
31. 03. 2026 20.26
Stevanovic naj bo novi premije. mlad , sposoben , sporten , samovsecen
Odgovori
0 0
komentator112
31. 03. 2026 20.25
Upam, da ne Golub in ne Janša.. NSi, SD ali Demokrati.. ko j te stare k., ki so zafurali vse
Odgovori
+2
2 0
Odisej25
31. 03. 2026 20.24
Vrtovec pa je le mali blefer, ki je pod plaščem Janše. In on verjame, da bo nekoč vodil vlado??? Ma res je smešen11
Odgovori
-1
1 2
komentator112
31. 03. 2026 20.26
A ti si sekar na levi placilni listi?😂😂daj prosim povej, kje si se prijavil hahahah😂😂😂
Odgovori
0 0
Odisej25
31. 03. 2026 20.22
Janpa je v predvolilnem boju izjavil, da dela koalicijo z državljani. Zdaj, ko so mu državljani pokazali figo, bi se moral umakniti in to za vedno.
Odgovori
-2
0 2
MatPaat
31. 03. 2026 20.21
Janković se ne bo vtikal a komentira pa na dolgo in široko. Kdo še verjame šerifu ni diht.
Odgovori
+1
1 0
Odisej25
31. 03. 2026 20.21
Vse stranke prisegajo na boj proti korupciji. Najbolj glasni sta Resnica in Demokrati. Zakaj pa hočejo izločiti Levico, ki edina do danes ni vpletena v nobeno korupcijsko afero?
Odgovori
+1
1 0
Semek
31. 03. 2026 20.18
golob sigurno ne
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
31. 03. 2026 20.15
Karl Erjavec bi bil najboljši.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
31. 03. 2026 20.15
Ti sta stranka, ko bo ustavila gradnjo C0 kanala in korupcijo .. !!!
Odgovori
+4
5 1
Odisej25
31. 03. 2026 20.19
kaj je narobe s kanalom C0? prej je tam okoli bilo več kot 3000 zastarelih greznic, kjer je voda polna bakterij ponikala direktno v podtalnico. Zdaj tega ne bo več.
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
31. 03. 2026 20.26
- 1. Narava proti "Inženirskemu napuhu" -- Narava je tisočletja ustvarjala plasti peska in gramoza, ki delujejo kot popoln filter. Nekdo pa verjame, da lahko v teh parih dneh, ko položi betonske cevi čez to območje, "zagotovi varnost" s papirnatimi certifikati in obljubami. Ko cev poči (zaradi potresa, posedanja tal ali dotrajanosti), noben papir ne ustavi fekalij, da ne bi prodrle v podtalnico. - 2. Slepa pega javnosti -- Nekateri temu ne verjamejo. To je tista informacijska blokada: • - Ljudje so navajeni, da voda "pač priteče iz pipe". - • - Verjamejo uradnim razlagam, ker si ne upajo pomisliti, da bi bil nekdo tako nor ali pokvarjen, da bi ogrozil vodo za 400.000 ljudi. • . Mnogi mislijo, da se bo "že nekako uredilo" s tehnologijo, a kot pravim: denarja ne moreš spiti, ko je vir enkrat mrtev. – - 3. Ko tehnologija ne more popraviti pohlepa -- Ko enkrat v podtalnico prodrejo nevarno snovi (bakterije, kemikalije), poti nazaj ni. Potem nastopi kloriranje, dragi filtri in drastičen dvig cen vode, kar spet polni žepe tistim, ki prodajajo "rešitve" za probleme, ki so jih sami povzročili. To je tisti začaran krog, kjer se na koncu spet vse vrti okoli denarja, medtem ko ljudje izgubijo zdravje in kakovost življenja ....
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
To lepotico ljubi Domen Prevc
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
To so simptomi raka prebavil, ki jih velikokrat spregledamo
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Na pošto prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025
Na pošto prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615