Slovenija

Kdo bo sestavljal vlado in kdaj mu bo predsednica države podelila mandat za to?

Ljubljana, 12. 04. 2026 19.35 pred 1 uro 2 min branja 168

Avtor:
Anže Božič
Robert Golob

Po marčevskih parlamentarnih volitvah se nadaljuje proces oblikovanja nove oblasti. Poslanci SDS, trojčka okoli NSi, Demokratov in Resnice so za novega predsednika državnega zbora postavili novinca v državni politiki Zorana Stevanovića. Že isti večer so se pojavile tudi neuradne politične računice o mandatarstvu Janeza Janše in sestavljanju njegove četrte vlade. Premierja Roberta Goloba in njegove trenutne vladne partnerje pa očitno čaka mandat v opoziciji.

Kaj sledi v naslednjih dneh in tednih? Kaj narekuje procedura oblikovanja nove oblasti? Kako bo videti bližnja politična prihodnost?

V prihajajočem tednu se bodo po konstituiranju novega sklica državnega zbora najprej oblikovale nove poslanske skupine. Predvidoma sedem jih bo in še ena dodatna za poslanca narodnih skupnosti. Zanimivo pa bo spremljati, ali bodo ostale enako številčne, kot so na volitvah izglasovali volivci. Ali bomo nemara videli že kakšen zgoden poslanski prestop? Tudi o tem se namreč v parlamentarnem zakulisju ugiba.

Golob očitno praznih rok, Stevanović na čelu parlamenta, Janša nov mandatar?
Naslednji pomemben datum bo predvidoma 20. april. Takrat je prvi možni termin za sestanek predsednice države Nataše Pirc Musar s šefi poslanskih skupin, kjer bo prvič preverila, ali med parlamentarci obstaja kandidat za mandatarja, ki ima zagotovljeno večino vsaj 46 glasov. Vmes pa bomo morda že spremljali koalicijska pogajanja na desni.

Predsednica mora sicer kandidata za predsednika vlade Državnemu zboru predlagati najpozneje v 30 dneh po ustanovitveni seji Državnega zbora. To pomeni, da je skrajni rok 10. maj. Poslanci pa potem o kandidatu glasujejo najhitreje 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi kandidature. Glasovanje je tajno, kandidat pa potrebuje najmanj 46 glasov podpore.

Kaj pa, če v omenjenih rokih še ne dobimo mandatarja?

V tem primeru sledita še drugi in tretji krog. Če v prvem krogu mandatar ni izglasovan, lahko v drugem kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi posamezne poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Za izvolitev pa je še vedno potrebnih 46 glasov. In če ne gre niti v drugo, lahko sledi še tretji krog glasovanja. Takrat pa za izvolitev predsednika vlade zadostuje večina glasov prisotnih poslancev, ne več absolutna večina 46 glasov. Če mandatar ni izvoljen niti v tretje, predsednica republike razpusti Državni zbor in sledijo nove parlamentarne volitve. A to se v tem trenutku zdi najmanj verjeten scenarij.

vlada mandatar Državni zbor poslanske skupine

KOMENTARJI168

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Racional-ec
12. 04. 2026 21.06
Naj se Jajo prehitr ne veseli, lah da bo Robi vec ponudu Stevotu pa bo Jajo zvisu…politika je k… pravjo
supergigi
12. 04. 2026 21.05
No lepa reč. Tu se obeta Janševa vlada, na Madžarskem pa bo kot kaže Orban izgubil 😂😂
jutri bolje bo
12. 04. 2026 21.05
Zdej mi bomo zaceli kolesarit.
Mučenik
12. 04. 2026 21.03
in sedaj bodo levi gledali v nebo in ročice skup držali, da jih bo v nasljednjem mandatu ostalo vsaj pet................
gost10
12. 04. 2026 21.03
Jaz sem za nove volitve. Samo izvoljeni poslanci niso.
periot22
12. 04. 2026 20.58
Vemo kdo je bi izvoljen in tu nima desnica kaj iskati!!!!!!!
nemski_ovcar
12. 04. 2026 21.01
Naučite se šteti levaki
Joško s Krasa
12. 04. 2026 21.02
Kako boste sestavili vlado z 40 sedeži. Mi jih imamo 43,lahko 48 pa tudi 50 je možno
jank
12. 04. 2026 20.57
Še pravnik in profesor dr. Avbelj, ki je celo pred volitvami sodeloval z Logarjem, se je na nacionalki nocoj zgražal nad načinom izvolitve Stefanovića. Ocenil je, da je bilo to dno naše demokracije oz. sramota za tiste, ki so to izvedli.
gogi_
12. 04. 2026 21.01
Hank a da zapustiscdruzino z ottokom s posebnimi potrebami
periot22
12. 04. 2026 20.57
SDS ovi hi......!!!!!!!!!!!!!
supergigi
12. 04. 2026 20.56
Pozdrav gospodu Janku.
SAKOSAKO
12. 04. 2026 20.51
Ljudstvo je izvolilo, zakaj sedaj neke politične igrice???!!!
MatPaat
12. 04. 2026 20.48
Zanimivo eni bi kr imeli nove volitve, ko je Janez rekel, da niso legitimne pa se niste strinjali. No saj se jaz tud nisem, ampak je kakor je in, če je volja desno pa naj bo desno. Saj slabše od Robija pa mislim, da res ne gre.
nopino
12. 04. 2026 20.59
Maat Pat, ne bo slabše, nažalost bo veliko slaɓše.Pa tudi to bi sprrejel, če ne bi ta volilni rezultat pridobljen z laźnimi oblnubami volilcem. Sramota!
gongash
12. 04. 2026 21.04
Slovenija druga srbija
jank
12. 04. 2026 20.47
Z ženo sva se dokončno odločila, da se bova preselila na otok Krk v najino vikend hišo, če prevzame vlado z zaplankanimi in njemu predani ter vdani desničarji. Enostavno nisva pripravljeni živeti v Janšsloveniji, v kateri se bo slavilo prostaštvo, primitivizem, laž, sovraštvo in kult Vođe.
gogi_
12. 04. 2026 20.49
Srecno in ne vracaj se:)
Nebodijetreba
12. 04. 2026 20.53
Kar izvoli. Že pakiraš.
macolagobec
12. 04. 2026 20.55
No, pr' Hrvatih boš mel vsega kar si naštel bistveno več kot pri nas. "Le pejt Anči, le pejt, pa se damu ne vračaj!"
jutri bolje bo
12. 04. 2026 20.58
Čimprej
periot22
12. 04. 2026 21.01
jank prav si se odločil srečno!
nemski_ovcar
12. 04. 2026 21.02
Jankk. Pokaj...adijo. da te ne vidimo več.
jank
12. 04. 2026 21.04
Daleč stran od norosti! Za ohranitev pameti in dostojanstva.
Pajo_36
12. 04. 2026 20.47
Ne bojo predčasne volitve. Janša je naslednji mandatar. Stevanović se bo delal hard to get mogoče malo, ampak folk ne dojame cele ketne, kako to poteka. Če so Logzi, Vrtovec in Stevko kao en sredinski blok, ja kako sredinski, če je pa Vrtovec plan številka 1, Logar pa 2? Ja seveda mora Logar vrniti ulsugo JJ-u, konec koncev je Logar bil poslan na študiranje v Ameriki, ki ga je plačala SDS. Sumim tudi, da je v bistvu Stevanović projekt SDSa. Če je imel konference skupaj z Grimsem in Vardo o domoljublju, lepo vas prosim no. Ko je bil capo di banda demosntracij, je skliznil v Alejo, se pravi organiziran pobeg. Preko vez. Je pa res, kapitalski lobiji bodo nastavili JJ-a in to je dejstvo. Dela se na tem že 4 leta. Ste veseli, k boste zgubili povrnjene stroške malice in prevozov, kar je projekt GZS-ja, ki je bildal Janšo? Aja, boste dojeli šele takrat, ko je ne bo na plačilni. Naredimo Slovenijo spet slovensko, a? Interventni zakon je predlagala sama kapitalistična elita, ki nima nobenega občutka za Slovence, ker jih to ne zanima. Če se to res zgodi, upam, da nas je pol miljona na demonstracijah. Res upam, da niste take ovce. zdej druga tema je pa razočaranje volilcev Resnice. Ker je to spet osebna stranka, kot SDS in Demokrati, bo verjetno Stevo dal glasove za koalicije, lagal pa bo tako, da ne bo direktno vstopil vanjo. Samo za podmizni keš bo zagotovil glasove. S tem bo držal tudi za vrat Janšo, ter na drugi strani zadovoljil določenem delu teh njegovih volilcev. Pa bo na naslednjih volitvah spet skoraj sigurno dobil 1% volilcev in 100 jurjev na leto. Vi pa gagajte za plačo, brez dodatkov. Pa bog ne daj, da se minimalac poveča.
ŠeVednoPlešem
12. 04. 2026 20.53
Pred demonstracijami obstaja tudi REFERENDUM ! Mislim, kakršni koli posegi v pravice Slovencev, je treba dati na referendum. Levi blok ima v parlamentu 40 glasov, kar je dovolj za sprožitev postopka razpisa referenduma na kateri koli zakon !
Pajo_36
12. 04. 2026 20.57
Referendum je brez veze. Zakonodajni ustavi zakon za 1 leto, posvetovalni pa nima nobene teže. Tako da večji efekt je upor in ulica, kot pa referendum. Ja, referendum je bildanje strank z našim denarjem, da se ne rabi marketinga in stroškov z njihove strani. Neumnost le teh smo videli na zadnjih dveh.
setisfekšn
12. 04. 2026 20.47
Pismo tega janso gledam ze 35 let in prav na kozlanje mi gre ko ga vidim!v desnici nikoli ni vladala demokracija ampak janševa avtokracija ki ni nič vredna!!!
jank
12. 04. 2026 20.50
Nisi edini, ki se nam gravža ta baraba.
Pajo_36
12. 04. 2026 20.59
Res je, ampak tako kot JJ, mi ne gre z glave, kako je tudi vpleten v vse tudi Kučan. po 40 letih in več smo zaradi svoje inteligence še zmeraj ujetniki teh dveh. Mati narava pa noče in noče narest svoje.
Bella Ciao1
12. 04. 2026 20.45
Milijoni Slovencev se obrača v grobovih...obsojeni kriminalec in goljuf predsednik DZ. To je lahko samo Noriško kraljevstvo
bob0802
12. 04. 2026 20.44
Vlade sds,nsi ,resnica in demokrati ne bodo sestavili vlade.Nima pravice Janez Jansa sesraviti vlade,ker ni prejel vecine.Predsednica drzave ne sme podeliti mandatarstva jenezu jansi.Vam so steti dnevi.Nelegitimne volitve ,vohunka afera steanke sds,obsojenec Stefanovic ne more biti predsednik drzavnega zbora
Mr.
12. 04. 2026 20.50
Saj se mi kar smiliš... ampak boš že prebolel ...
bob0802
12. 04. 2026 20.52
Ti pa meni
supergigi
12. 04. 2026 20.41
Ljudstvo je odločilo in desnici namenilo več glasov. Prav je, da se spoštuje volja volivcev
katapult
12. 04. 2026 20.49
se ti vidi da si iz gozda , a ni lažnjivec Stevanovič peljal vxatvtake bizgece kot si ti
katapult
12. 04. 2026 20.50
ti si superbizgec
jutri bolje bo
12. 04. 2026 21.01
Res je prav a kaj se je pfi nas že kaj spoštovalo
GLUPI DAVKI
12. 04. 2026 20.40
Včasih so denar dajali pod mizo, zdej si bodo pa kr na čelo lepili
Pamir
12. 04. 2026 20.38
FSPN marksist Janšaj in religiolog Vrtovc naj bi vodila državo? Kaj takšnega se tudi v Venezueli ali Severni Koreji ne spomnijo.
Mr.
12. 04. 2026 20.46
Ravnokar smo severno korejsko vlado postavili v kot!!!
Pamir
12. 04. 2026 20.51
Ne bo prvič, marksist janšaj je velikokrat v kotu.
GLUPI DAVKI
12. 04. 2026 20.37
Za ostale službe moraš biti nekaznovan. Za poslanca pa ravno obrnjeno
