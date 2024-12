Kdo bo skrbel za ostarele? Zanimanje za zaposlitev na rekordno nizki ravni

Razmere so zaskrbljujoče zlasti pri poklicih, ki so ključni za delovanje socialnovarstvenih zavodov, kot so bolničarji-negovalci, dietni kuharji, srednje in diplomirane medicinske sestre ter socialne oskrbovalke, ter v gorenjski, osrednjeslovenski in goriški regiji. V letošnjem letu je bilo uspešnih le devet odstotkov razpisov za delovno mesto bolničar-negovalec (v 2020 29 odstotkov), 13 odstotkov razpisov za delovno mesto dietni kuhar (v 2020 36 odstotkov), 19 odstotkov razpisov za delovno mesto srednja medicinska sestra (v 2020 44 odstotkov), 20 odstotkov razpisov za delovni mesti socialna oskrbovalka in diplomirana medicinska sestra (v 2020 44 oziroma 38 odstotkov). Med regijami izstopajo Gorenjska z le 20-odstotnim deležem uspešnih razpisov, osrednja Slovenija z 21-odstotno uspešnostjo in Goriška s 26-odstotno uspešnostjo.

"V domskih kuhinjah se že nekaj časa srečujemo z veliko kadrovsko stisko, zelo izraziti pa so postali kadrovski problemi v letošnjem letu. Odziv na razpise za delovna mesta pomočnik dietnega kuharja, dietni kuhar in vodja prehrane je zelo slab, mnogokrat se ne prijavi nihče ali nimajo ustrezne izobrazbe, prav tako je velika fluktuacija zaposlenih," je povedal Damjan Zelenik, predsednik Aktiva prehranskih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. "Prehransko oskrbo stanovalcev lahko nemoteno izvajamo zgolj zaradi požrtvovalnega dela vseh zaposlenih, ki velikokrat delajo za dva in opravijo mnogo nadurnega dela."

"Na zaostrovanje kadrovske krize v domovih za starejše opozarjamo že vsaj od leta 2018, a razmere še nikoli niso bile tako slabe kot v letošnjem letu," je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. "Zaradi številnih neuspešnih razpisov za zapolnitev delovnih mest trenutno v zavodih dela več kot 340 delavcev manj, kot bi jih moralo po sicer zastarelih in neustreznih kadrovskih normativih. To pomeni, da so obstoječi zaposleni, ki morajo nadomestiti vse večji kadrovski primanjkljaj, izpostavljeni dodatnim obremenitvam. Zato nas tudi ne preseneča podatek iz ankete, da si bo približno 10 odstotkov zaposlenih v letošnjem letu poiskalo delo pri drugem delodajalcu."

"Od pristojnega ministrstva in celotne vlade zato zahtevamo takojšnje ukrepe, ki bodo hitro in korenito izboljšali tako delovne pogoje kot plače zaposlenih, kot je na primer povišanje plačila za delo v popoldanskem, nočnem, nedeljskem in prazničnem času. Vsi dosedanji ukrepi so bili izrazito nezadostni in prepozni, prav tako ocenjujemo, da premika na bolje ne bo prinesla niti aktualna plačna reforma," je še dodal Sahernik.

Prihaja tudi val upokojitev

Skupnost prav tako opozarja, da kadrovske razmere dodatno zaostruje občuten val upokojitev, saj se bo v naslednjih treh letih upokojilo skoraj 10 odstotkov vseh zaposlenih, v nadaljnjih dveh letih pa še sedem odstotkov. Hkrati imajo domovi izrazito nadpovprečen delež zaposlenih invalidov (9,19 odstotka) in prav tako visok, kar 8,68-odstoten delež zaposlenih, ki so dolgotrajno odsotni (dolgotrajne bolniške, porodniške in podobno).

Domovi za starejše poskušajo kadrovsko krizo blažiti s tujimi delavci, katerih delež je v letošnjem letu dosegel skoraj šest odstotkov. Največ tujih delavcev imajo domovi v osrednji Sloveniji (13,35 odstotka), na Goriškem (8,35 odstotka) in Gorenjskem (7,44 odstotka). Največ tujih delavcev prihaja iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Severne Makedonije in s Kosova, so še sporočili iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.