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Slovenija

Kdo bo sprejel Janševo ponudbo partnerstva? Trojica zadržana

Ljubljana, 08. 06. 2026 11.28 pred dvema minutama 3 min branja 118

Avtor:
STA M.S.
Janez Janša v DZ

Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premierja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. "Roko sodelovanja ponujamo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije," je napovedal Janša. V stranki Resnica doslej še niso prejeli ponudbe za partnerstvo za razvoj, si pa želijo partnerstva, "ki bi nas potisnilo še bolj v opozicijo", je dejal predsednik stranke in DZ Zoran Stevanović.

Po zaprisegi nove vlade je Janša napovedal, da bodo opozicijo k partnerstvu povabili ta teden.

O podrobnostih tovrstnega partnerstva je v četrtek ob razpravi v DZ ob potrjevanju njegove ministrske ekipe za zdaj pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudili sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi na poslanskih klopeh.

Prvak SDS je zatrdil, da pri tem za opozicijo ne bo nobenih obveznosti, pač pa gre za dobro voljo koalicije in možnost, da kljub različnim statusom parlamentarnih strank vsi sodelujejo pri nujnih ključnih rešitvah.

"Če se uskladimo, se uskladimo, če ne, nima opozicija nobenih odgovornosti," je poudaril Janša. Prinaša pa ta ponudba možnost, da se o ključnih rešitvah v prihodnje ne bo razpravljalo na ravni, "ko je nekdo užaljen in iz tega naredi politični problem, zmanjka pa časa za ključne stvari". "Roka je ponujena, za sodelovanje sta potrebna dva - od vas bo odvisno, koliko bo tega," je opozicijo v parlamentarni dvorani pozval Janša.

Resnica najverjetneje v partnerstvo

V opoziciji bodo v času mandata Janševe vlade sedeli Gibanje Svoboda, SD in Levica ter formalno tudi Resnica, ki pa je že doslej glasovala v skladu z vladno koalicijo in ji tako omogočila potrebno parlamentarno večino.

Kot je v izjavi za medije dejal predsednik Resnice in DZ Zoran Stevanović, predvideva, da bodo predlog dobili v torek in se glede na usklajenost s programom o podpisu odločili na sestanku poslanske skupine.

Najmanj, kar pričakujejo, je, da bodo v ponudbi zapisane vsebine iz koalicijske pogodbe, ki se skladajo s programom Resnice. Ponovil je, da koalicijski sporazum deluje, "kot da so prepisali dobršen del našega programa" in da bodo podprli vse, kar bo usklajeno z njihovim programom.

"To so davki, to je v bistvu čim večja vzpostavitev neposredne demokracije," je naštel nekaj tem, pri katerih bi lahko sodelovali. Morajo pa biti po Stevanovićevih besedah v ponudbi navedeni zelo konkretni predlogi sodelovanja.

"Obenem bi pa omejil vsak vidik skrivnega dobivanja s koalicijo in nekih tem v ozadju, ampak da se pogovarjamo odkrito pred javnostjo," je še povedal.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Aljoša Kravanja

Golob in Mesec izrazila dvom v iskrenost

Več zadržanosti je medtem v trojici levosredinskih strank, ki so se iz vlade preselile v opozicijo. Prvaka Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec sta denimo že izrazila dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. Kot je dejal Golob, verjamejo namreč samo v dejanja nove koalicije, ki se kažejo tudi v zakonskih predlogih. Izmed doslej vloženih pa ni noben takšen, da bi ga lahko podpirali.

Mesec pa kot osrednjo težavo vidi zlasti razhajanje v razumevanju smeri razvoja. Če so po njegovem mnenju sami pokazali, da lahko socialna država in gospodarski razvoj hodita z roko v roki, je po drugi strani razvoj, v katerega verjame prihodnja koalicija, drugačen. "Prepuščanje javnega zdravstva zasebnikom, prepuščanje stanovanj tistim, ki jih oddajajo prek Airbnb, ukinjanje oziroma izrivanje sindikatov iz socialnega dialoga, to so samo prve poteze in v tak razvoj mi ne verjamemo. To je razkroj socialne države, kot jo poznamo, in pri tem na noben način ne morejo računati na našo podporo," je poudaril.

Predsednik SD Matjaž Han pa je dejal, da ne ve, kaj napoveduje oziroma ponuja predsednik SDS, zato je o tem, "kaj bo, ko bo, če bo", prehitro govoriti. "Veste, da je naša stranka zelo demokratična, takšne stvari se morajo, če bi do njih prišlo, sprejemati na sejah organov stranke," je navedel.

janez janša opozicija resnica

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KOMENTARJI118

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Lux_43
08. 06. 2026 13.13
Ja ja, sej vemo, kaj prihaja, zaradi bogatih bomo dobil višje DDV.-je, seveda velepodjetniki temu ne bodo rekli višanja davkov, ker bodo oni dobili manjše. On je pa ful konstruktiven ja, bil zmerja, aha aha, ni šanse dat roko temule tipu. Prodanović dej, cele štale delate že v Kranju, no ugotavljam, da smo se vas končno znebil, ampak žal na državni nivo. In točno tako je, kot sem rekel, ampak je vsa srenja raje tiho: ali hočete zahodni sistem, kjer so plače bolj obdavčene pa manjši DDV-ji, ali pa hočete vzhodni9 sistem, kjer ima HR 25%, Madžarska 27%. Vidimo, pa kako je delavski hrvaški sistem, samo za bogate.
Odgovori
-1
0 1
brezveze13
08. 06. 2026 13.11
han bi to na sejah organov stranke v kateri bo prej ko slej ostal sam
Odgovori
+1
1 0
Minovak
08. 06. 2026 13.11
Dati glas za levičarje, je enako, kot bi doma zalotili vlomilca in bi ga za nagrado, ker vas je oropal, peljali še na kavo.
Odgovori
-3
2 5
SDS_je_poden
08. 06. 2026 13.12
Haha... to bo ja... desnica je pa steber poštenja in morale... vidimo, kam nas pelje ta vlada. V roku enega leta bodo ljudje na ulici.
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-1
1 2
hobotnica1
08. 06. 2026 13.09
JJ ni zaupanja vreden.
Odgovori
+3
5 2
gongash
08. 06. 2026 13.08
V sloveniji je neumnežev za izvoz zato pa imamo kar imamo.
Odgovori
+1
3 2
rogla
08. 06. 2026 13.05
Resnica = Lažnica
Odgovori
+3
9 6
fljfo
08. 06. 2026 13.06
Če se čutiš prevaranega drugič raje voli koga drugega...
Odgovori
+4
5 1
Gutenberg
08. 06. 2026 13.11
Saj je še Golob sam v televizijskem intervjuju rekel, da 'politik mora lagati'.
Odgovori
+1
2 1
Julijann
08. 06. 2026 13.05
Janša je vsaj vedno ponudil sodelovanje, levi pa vedno sovražno nastrojeni.
Odgovori
-3
6 9
SDS_je_poden
08. 06. 2026 13.08
Sej alkoholik se tudi opraviči svoji pretepeni ženi, ko se strezne. Pa to pomeni, da jih ne bo več fasala? Enako je z Jufko.
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-1
3 4
zibertmi
08. 06. 2026 13.15
janša ni ponidil sodelovanja,on ponuja podkupnino,da lahko vlada.podkupnino pobirajo tisti,ki rabijo usluge korupcije,od jelinčiča,ki pod kipom tita srka kavo ,do počivalška in aleksandre,samo poti nazaj potem ni,ker janez za zaprtimi vrati grozi ,da bo dal v medije,če ne bo po njegovo,njega pa očitno nihče ne upa zašit,pa jetem za eno zbirko knjig
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0 0
zibertmi
08. 06. 2026 13.05
tvoj oproda vrtovec,bo v enem tednu odpravil kolone na avtocestah,ne samo ,da so še vedno,vedno več delovišč se odpira.boste podsalšali vinete,bomo imeli brezplačno cestnino
Odgovori
+1
7 6
wsharky
08. 06. 2026 13.04
baje se bo jutri ob pol noči cena bencina drastično znižala in to za vsaj 50 centof na liter
Odgovori
+1
5 4
zibertmi
08. 06. 2026 13.03
podpornik izraela,tvoj prijatelj izjavlja,da na izrael se ne bo streljalo.on pa lahko na gazo libano iran,vsepovsod.desničarji ste nedotakljivi.zdravje pa nikomur ne prizanaša.nekaterim že od 88 leta ne
Odgovori
+1
7 6
ArkaMast
08. 06. 2026 13.03
Bo pa Han, ki gre tako rad nasproti.
Odgovori
+3
3 0
Julijann
08. 06. 2026 13.03
Jaz pa ne gledam na Resni.co kot na precarante. Vseskozi je Stevanovič poudarjal, da bodo sodelovali s tistimi, ki imajo podoben program kot oni. Kaj je potem tu narobe? A bi bilo bolje, da spijo v parlamentu?
Odgovori
-2
6 8
ArkaMast
08. 06. 2026 13.08
Nimaš prav. Overiti je dal izjavo o tem da "NE BO NIKAKOR SODELOVAL z Janšo" ne pa o tem, da ne bo šel v Janševo koalicijo. Pa tudi "pocestno" nima prav. Zapravil je prvo plačo pa še drugo verjetno, ker bo stožen.
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+1
4 3
Spijuniro Golubiro
08. 06. 2026 13.02
Nikol s tabo
Odgovori
-5
2 7
ptuj.si
08. 06. 2026 13.10
saj te nikoli ne bo povabil.
Odgovori
+1
1 0
zibertmi
08. 06. 2026 13.00
janševih afer od prodaje orožja do imenovanja matoza na dutb je toliko,da jih me moreš tule napisat,si jih pa lahko preberete na družbenem omrežju.Ta objava nikoli ne zastara. Da bomo vedeli kakega predsednika vlade imamo ane?in se seveda z lahkoto deli med uporabnike,
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+1
10 9
ptuj.si
08. 06. 2026 13.12
full jih je, a napisal samo dve, pri prvi zamenjal Janšo za Kučana, imenovanje matoza, je afera?? Kje so še ostale afere?? Da ne boš omenjal patrie, ker vsi vemo kako je, pa da ne boš omenjal Balck Cube, ko je Kadivnik priznal, da nimajo nobenih dokazov in je vse političina igra Svobode,...
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+1
2 1
Fery Zaka
08. 06. 2026 13.00
Jaz bi sprejel ponudbo. Bolje da vsaj malo kradeš štiri leta, kot nič. Biti odstavljen od korita zagotovo ni sprejemljivo. Še posebej glede na to, kako se to izvaja v zadnjih časih. Neomejeno in nekaznovano.
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
08. 06. 2026 12.59
Prvič: Jufki ne gre zaupati prav ničesar... je prekaljeni in podmukli politik, ki vedno ponuja roko z figo v žepu. Drugič: Volilci Resni.ca da ste mi čisto tiho. Ste izvolili prevaranta, sedaj naj vas pegla, kolikor pač želi. To ste izvolili, to imate. Tretjič: Ta vlada je bogatim dala finančne odpustke, raji bo pa dvignila DDV. Desnuharija, da mi ne lapate več, kako je desna za ljudstvo. Vam nisem nasedel ne takrat, ne sedaj, narodu ste pa pokazali svoj pravi obraz.
Odgovori
-1
6 7
ptuj.si
08. 06. 2026 13.12
Levi so za ljudstvo še manj, seveda za slovensko ljudstvo sem mislil.
Odgovori
0 0
fljfo
08. 06. 2026 12.54
Resnica nima kaj vstopati v partnerstvo, saj so to obljubili svojim volivcem...
Odgovori
-1
9 10
WOKEPROPAGANDA
08. 06. 2026 12.57
Anže Logar " V politiki, saj veste, so enkrat besede tako, drugič so drugače"
Odgovori
+4
9 5
Protoc
08. 06. 2026 12.58
In kaj si ti da bi jim prepovedal..vse kar znas je pisati
Odgovori
+0
3 3
fljfo
08. 06. 2026 12.59
Tukaj ima prav...V prejšnjem mandatu je Levica držala štango neoliberalcem iz Svobode...Nikomur ni za verjezi
Odgovori
+1
2 1
Protoc
08. 06. 2026 12.51
AJDE NAROD NA CESTE. PROTESTIRAT ZA SVOJO PRIHODNJOST..CE TEGA NE STORITE..NORMALNO DA DELAJO IZ VAS KAR HOCEJO, NISTE SE SPOSPOBNI UPRETI TEJ NOROSTI.
Odgovori
-3
8 11
fljfo
08. 06. 2026 12.55
Počakaj prvo, da Jenull prejme nakazilo...
Odgovori
+4
8 4
VladdyDaddy
08. 06. 2026 13.00
Vi v Ljubljani imate čas protestirat, drugi pa čakamo v kolonah na avtocestah ali pa imamo kaj za delat.
Odgovori
+2
4 2
Minovak
08. 06. 2026 13.01
A nisi malo zamudil, ko je norost trajala 4 leta se nisi oglasil. Ti res želiš sebi in svojemu ljudstvu vse najslabše, saj levi peljejo nasprotno od pozitivnega.
Odgovori
+0
4 4
Ooooh
08. 06. 2026 13.13
Kakšno nakazilo pa ti misliš da bo prejel Jenull? Eni ste res omejeni…dej razširi si obzorja pol pa piši…desna propaganda generira nevedne črede ovac
Odgovori
0 0
WOKEPROPAGANDA
08. 06. 2026 12.51
Partnerstvo za razkroj!
Odgovori
-4
6 10
Uporabnik1884443
08. 06. 2026 12.50
Ne bi bil rad v Armeniji, pro EU dobili 49,% glasov, pro Rusom manjkajo še 3 poslanci, koliko jih bo to stalo
Odgovori
+3
4 1
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