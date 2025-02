Kdo bo uporabljal stavbo na Litijski? Ministrica prejela več pobud

Ministrstvo za pravosodje namreč še ni sprejelo odločitve o namembnosti sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. So pa pred kratkim v medresorsko usklajevanje na vlado poslali gradivo s predlogom, da prenesejo pravico upravljanja s stavbo na ministrstvo za javno upravo, pristojno za centralizirano ravnanje s stvarnim premoženjem.

"Ministrstvo za pravosodje na podlagi pristojnosti upravlja samo s tistimi objekti, v katerih so pravosodni deležniki. Oni pa so jasno in glasno povedali, da se ne vidijo v stavbi na Litijski," je odločitev za pripravo vladnega gradiva pojasnila Katičeva. Bi pa lahko te prostore uporabljala druga ministrstva, za kar je ministrica, kot je dejala, že prejela več neuradnih predlogov oziroma pobud.

Obenem je znova izpostavila, da stavba na Litijski nikoli ni bila predvidena kot rešitev za novo sodno stavbo, saj bi v tem primeru morali kupiti še več drugih objektov.