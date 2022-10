Kdo bo upravičen do pomoči zaradi zvišanja cen elektrike in plina?

Predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina predvideva spremembo glede upravičencev, in sicer bi v shemo vključili sektor kmetijstva in ribištva ter zavode in društva, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, iz nje pa izključili kreditne in finančne institucije.

Predvideno je zvišanje zneskov v okviru enostavne pomoči, in sicer bo pokrit 50-odstotni delež upravičenih stroškov, ne le 30-odstotni, kot velja sedaj. Prag za vstop v shemo po predlogu ostaja vsaj dvakratno povišanje stroškov energije letos glede na preteklo leto. Določila glede posebne pomoči in pomoči za energetsko intenzivna podjetja bi ostala nespremenjena. Ocenjena sredstva za izvajanje zakona bi se s spremembami zvišala s 40 na 86 milijonov evrov.