Kdo bo upravičen do računalnika in kdaj jih bodo začeli deliti?

Na poziv se bodo lahko prijavile zgolj družine, ki imajo vsaj enega otroka v osnovni šoli in ki na družinskega člana ne zaslužijo več kot 230 evrov na mesec. Tričlanska družina torej ne več kot slabih 700 evrov vseh družinskih prihodkov. Pri štiričlanski družini pa ne več kot 920 evrov. Družine bodo računalnike dobile na izposojo in ne v trajno last. Če ga bo kdo namerno uničil, zakon predpisuje celo plačilo odškodnine.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki bo računalnike delil, sicer napoveduje, da ne bodo čakali do zadnjega roka, torej 30. aprila, ampak da bo poziv objavljen že sredi meseca. Prvoten rok je bil sicer 1. januar, torej pred tremi meseci.

Samo za skladiščenje računalnikov smo do danes plačali 10.000 evrov

Nakup 13.000 računalnikov, za katere je ministrstvo Emilije Stojmenove Duh štirim podjetjem odštelo 6,5 milijona evrov, sicer razburja že kar nekaj časa. Tudi zato, ker že mesece (do sedaj so jih razdelili točno 3000) stojijo v skladišču, kar državo vsak mesec stane 2500 evrov. Samo za skladiščenje smo torej do danes plačali dodatnih 10.000 evrov. Prav tako so računalniki brez operacijskih in antivirusnih sistemov.