Kdo bo upravljal z državnimi milijardami?

Andrej Ribič odhaja sporazumno in brez odpravnine, čeprav jo je pričakoval. Zaposlenim je ob tem poslal elektronsko sporočilo, v katerem je zapisal, da ga v ponedeljek ne bo v službo. Sodelavcem se je tudi zahvalil za sodelovanje.
Začasno ga je na vrhu družbe Dars nadomestil Anton Guzej, nekdanji direktor RTV. Najresnejši kandidat za polni mandat pa naj bi bil Peter Drobež. Veljal naj bi za kader stranke SDS, v prejšnji vladi Janeza Janše pa je bil član uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH).
In kakšne spremembe se obetajo v SDH? Konec septembra odhaja Žiga Debeljak, prav tako sporazumno in brez odpravnine. To je marsikoga v njegovem krogu presenetilo, saj so mu lani, v času vlade Roberta Goloba, nov štiriletni mandat podelili skoraj leto dni vnaprej.
Za Debeljakovega novega naslednika kot favorit velja Branko Bračko, nekdanji član uprave zreškega Uniorja in član SDS, a odločitev naj še ne bi bila nujno dokončna.
V zadnjih dneh pa je zaokrožila tudi špekulacija, da naj bi s 1. septembrom z vrha naše največje bolnišnice UKC Ljubljana prostovoljno odšel Marko Jug in da naj bi že napisal odstopno izjavo.
Jug nam je te informacije zanikal; da direktor uživa zaupanje sveta zavoda in ne vidi nobenega razloga za odstop, pa so sporočili tudi iz kliničnega centra.
Kaj pa slovenska energetika, ki na leto ustvari več kot pol milijarde evrov čistega dobička?
Gen energija je minuli teden dobila pet novih nadzornikov, v prihodnjih dneh pa bi lahko določili še novega predsednika nadzornega sveta, ki bo nadomestil Žigo Debeljaka.
Temu pa bi lahko sledila menjava generalne direktorice Nade Drobne Popović, tete Tine Gaber Golob. Drobne Popovićeva ima sicer mandat še dve leti, a bi se lahko vrnila na mesto finančne direktorice, kot njenega morebitnega naslednika pa se omenja trikratni minister in vidni kader SDS Andrej Vizjak, ki nam sicer tega ni ne potrdil ne zanikal.
V četrtek pa bo potekala tudi skupščina Telekoma Slovenije. Na dnevnem redu je imenovanje štirih nadzornikov, kar pa še ne pomeni nujno, da bodo imenovani, saj lahko druge predloge vložijo še na sami seji. Po poročanju portala Info360 bi lahko vodenje nadzornikov prevzel Branko Bračko.
Sledile bi lahko tudi rošade v upravi, za vodenje se omenjata dva kandidata – Rudolf Skobe in Cvetko Sršen. Oba sta Telekom že vodila.
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