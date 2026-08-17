Kdo bo upravljal z državnimi milijardami?

Andrej Ribič odhaja sporazumno in brez odpravnine, čeprav jo je pričakoval. Zaposlenim je ob tem poslal elektronsko sporočilo, v katerem je zapisal, da ga v ponedeljek ne bo v službo. Sodelavcem se je tudi zahvalil za sodelovanje. Začasno ga je na vrhu družbe Dars nadomestil Anton Guzej, nekdanji direktor RTV. Najresnejši kandidat za polni mandat pa naj bi bil Peter Drobež. Veljal naj bi za kader stranke SDS, v prejšnji vladi Janeza Janše pa je bil član uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH).

In kakšne spremembe se obetajo v SDH? Konec septembra odhaja Žiga Debeljak, prav tako sporazumno in brez odpravnine. To je marsikoga v njegovem krogu presenetilo, saj so mu lani, v času vlade Roberta Goloba, nov štiriletni mandat podelili skoraj leto dni vnaprej. Za Debeljakovega novega naslednika kot favorit velja Branko Bračko, nekdanji član uprave zreškega Uniorja in član SDS, a odločitev naj še ne bi bila nujno dokončna. V zadnjih dneh pa je zaokrožila tudi špekulacija, da naj bi s 1. septembrom z vrha naše največje bolnišnice UKC Ljubljana prostovoljno odšel Marko Jug in da naj bi že napisal odstopno izjavo. Jug nam je te informacije zanikal; da direktor uživa zaupanje sveta zavoda in ne vidi nobenega razloga za odstop, pa so sporočili tudi iz kliničnega centra.