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Slovenija

Kdo bo upravljal z državnimi milijardami?

Ljubljana, 17. 08. 2026 20.18 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
Kaja Kobetič
Andrej Vizjak-2

Po menjavi oblasti se nadaljujejo kadrovske menjave na vrhu največjih državnih družb – od infrastrukture, telekomunikacij do energetike. Kaj pa v zdravstvu? V soboto je med prvimi v novem valu menjav s funkcije odšel vidni član Gibanja Svoboda Andrej Ribič, ki je največjo državno družbo Dars vodil slabi dve leti.

Andrej Ribič odhaja sporazumno in brez odpravnine, čeprav jo je pričakoval. Zaposlenim je ob tem poslal elektronsko sporočilo, v katerem je zapisal, da ga v ponedeljek ne bo v službo. Sodelavcem se je tudi zahvalil za sodelovanje.

Začasno ga je na vrhu družbe Dars nadomestil Anton Guzej, nekdanji direktor RTV. Najresnejši kandidat za polni mandat pa naj bi bil Peter Drobež. Veljal naj bi za kader stranke SDS, v prejšnji vladi Janeza Janše pa je bil član uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH).

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In kakšne spremembe se obetajo v SDH? Konec septembra odhaja Žiga Debeljak, prav tako sporazumno in brez odpravnine. To je marsikoga v njegovem krogu presenetilo, saj so mu lani, v času vlade Roberta Goloba, nov štiriletni mandat podelili skoraj leto dni vnaprej.

Za Debeljakovega novega naslednika kot favorit velja Branko Bračko, nekdanji član uprave zreškega Uniorja in član SDS, a odločitev naj še ne bi bila nujno dokončna.

V zadnjih dneh pa je zaokrožila tudi špekulacija, da naj bi s 1. septembrom z vrha naše največje bolnišnice UKC Ljubljana prostovoljno odšel Marko Jug in da naj bi že napisal odstopno izjavo.

Jug nam je te informacije zanikal; da direktor uživa zaupanje sveta zavoda in ne vidi nobenega razloga za odstop, pa so sporočili tudi iz kliničnega centra.

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Kaj pa slovenska energetika, ki na leto ustvari več kot pol milijarde evrov čistega dobička?

Gen energija je minuli teden dobila pet novih nadzornikov, v prihodnjih dneh pa bi lahko določili še novega predsednika nadzornega sveta, ki bo nadomestil Žigo Debeljaka.

Temu pa bi lahko sledila menjava generalne direktorice Nade Drobne Popović, tete Tine Gaber Golob. Drobne Popovićeva ima sicer mandat še dve leti, a bi se lahko vrnila na mesto finančne direktorice, kot njenega morebitnega naslednika pa se omenja trikratni minister in vidni kader SDS Andrej Vizjak, ki nam sicer tega ni ne potrdil ne zanikal.

V četrtek pa bo potekala tudi skupščina Telekoma Slovenije. Na dnevnem redu je imenovanje štirih nadzornikov, kar pa še ne pomeni nujno, da bodo imenovani, saj lahko druge predloge vložijo še na sami seji. Po poročanju portala Info360 bi lahko vodenje nadzornikov prevzel Branko Bračko.

Sledile bi lahko tudi rošade v upravi, za vodenje se omenjata dva kandidata – Rudolf Skobe in Cvetko Sršen. Oba sta Telekom že vodila.

dars sdh telekom slovenija gen energija ukc ljubljana kadrovanje

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KOMENTARJI50

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zrela hruška
17. 08. 2026 21.56
meni lahko zaupate sem pošten?! 😁😅🤣
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+1
1 0
Tici 007
17. 08. 2026 21.54
Vse gre v cvet😪
Odgovori
0 0
ZIPPO
17. 08. 2026 21.53
Pokvarjenega Mijiča bi morali odstaviti iz Parlamenta,razpisati nove volitve,se rešiti in znebiti Stevanoviča in Janše,ker DANES JE JASNO,da bo Janševa garnitura močno škodovala državi,enako kot je to štiri leta počela Golobova garnitura.SAMO LASTNI INTERESI JIH ZANIMAJO IN NIČ DRUGEGA. Kdaj vam bo to jasno????
Odgovori
+1
1 0
Taksi
17. 08. 2026 21.51
Če pride Vizjak se pazite sodniki on zna jajce tret če ne boste na njegovi strani
Odgovori
+2
2 0
ZIPPO
17. 08. 2026 21.48
Še dve Vladi RS s takimi (da ne rečem kakšnimi) ljudmi na vodilnih položajih,in Slovenija BO DOKONČNO UNIČENA. IN MI TO SAMO GLEDAMO.
Odgovori
+3
3 0
petb
17. 08. 2026 21.42
Kaj pa Dijana Đuđić, ne dobi nobene nagradne službe?
Odgovori
+3
3 0
Tomazfn
17. 08. 2026 21.41
Andrej Vizjak ?.... pa saj ne moreš verjeti.
Odgovori
+5
5 0
grumf
17. 08. 2026 21.41
Glupi davki? A v tej državi res ni bolj primernih ljudi? Tip je nagovarjal k izogibanju davkom, če se ne motim v vlogi ministra za gospodarstvo. A nam.jenres tolk vseeno?
Odgovori
+5
5 0
pepe2
17. 08. 2026 21.40
Nagradno vprašanje: ali so v začetku prejšnjega mandata ob kadrovskih menjavah na istih položajih msm mediji tudi pisali takšne naslove?
Odgovori
-2
1 3
biggbrader
17. 08. 2026 21.40
Najbrž ne bo kupil "litijske" za trojno ceno. To so zmožni samo lewaki; da kaj v malho pade.
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-2
1 3
Hugh_Mungus
17. 08. 2026 21.57
Desni kupijo neustrezne helikopterje za NMP, ker provizija je že bila plačana tko da jbg, bomo pač furali z "mercedezi", tut če niso glih idealni - majo pa lahko not velik ticev za prevoze vojske, policije, ali velikega vodje na naše najvišje vršace s kakim kurtzem
Odgovori
0 0
biggbrader
17. 08. 2026 21.39
Juga čim prej na čevelj, da ne propade še KC,...takoj za RTV.
Odgovori
+0
2 2
SDS-NSi-Butale
17. 08. 2026 21.38
Andrej Vizjak ja... še tega se manjka iz naftalina... narod bi moral take iznesti ne politično smetišče.
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+3
4 1
BrezPitt
17. 08. 2026 21.37
O koncno tud strl jajca bo prišel do korita.
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+1
3 2
jank
17. 08. 2026 21.35
Temu se reče kriminalno kadrovanje v skladu z zakoni. SKOK pa bo samo garant, da se bodo "zakonite" barabe počutile povsem varno.
Odgovori
+3
4 1
pepe2
17. 08. 2026 21.35
Kdo bo upravljal z državnimi milijardami? Za začetek upamo, da nekdo, za katerega ni videla cela vesoljna Slovenija na lastne oči izjav prič, da gre za skorumpirane 10% kriminalce.
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+2
2 0
Albert Konečnik
17. 08. 2026 21.26
Če je kdo mislil, da bo sedanja vlada delala pošteno in na najvišje funkcije postavila strokovne in poštene ljudi, živi nekje v oblakih. SDS je skozi ves svoj obstoj živela na lažeh in barabijah in tako bo tudi delovala (dokler jo bo vodil nesmrtni JJ).
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+3
6 3
pepe2
17. 08. 2026 21.38
Če nekoga, ki ga podpira kriminalna združba, ki si jemlje 10%, zamenjaš z nekom novim, je menjava lahko le poštena.
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+0
1 1
petb
17. 08. 2026 21.40
Pomaga pa trojček Demokrati, NSi+SLS+Fokus in Resnica. Gliha vkup štriha.
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+1
1 0
HardKore
17. 08. 2026 21.22
Tisti ki kradejo...
Odgovori
+4
5 1
Kardlnal v Kristusu
17. 08. 2026 21.21
Bomo že kako.
Odgovori
-1
1 2
deltex
17. 08. 2026 21.20
Aja, pa Guzej je bil nekoč direktor Topra, Aera, Merxa, Avta Celje .... to so bila zelo uspešna podjetja in vsa so propadla. Direktor je bil že v času komunizma, verjetno je bil tudi sam član zk, kot njegov strankarski šef JJ.... Bračko pa je bil ves čas član uprave zreškega Uniorja, ki je zašel v hude težave in ga zdajšnje vodstvo komaj rešuje. In take bomo sedaj spustili na čelo državnih firm... ni pomembno, če si sposoben, pomembno je, da si poslušen in zvest SDSu.
Odgovori
+7
8 1
Kardinal v Kristusu
17. 08. 2026 21.16
Geniju dr. Roku Snežiču bi lahko dali eno službico...
Odgovori
+4
6 2
Kardlnal v Kristusu
17. 08. 2026 21.21
To sem se zmotil.
Odgovori
+0
1 1
BrezPitt
17. 08. 2026 21.39
SnežiĆ je že novi politkomisar.
Odgovori
+0
1 1
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