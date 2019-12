Jankovićevo barantanje z bolniki: bo vlada potegnila zavoro?

Kdo bo zaustavil ljubljanskega župana Zorana Jankovića v nameri, da proda zemljišče, ki ga za širitev krvavo potrebuje rehabilitacijski center Soča? Bo zaradi Jankovića ogrožen razvoj Soče, kjer se zdravi 20 tisoč najtežjih bolnikov iz vse Slovenije? Načrtovana prodaja zemljišč namreč ne ogroža le širitve, ampak samo delovanje inštituta.

Rehabilitacijski center Soča za ljubljanskim Bežigradom, v katerem se letno zdravi 20.000 najtežjih bolnikov, med katerimi je tudi ogromno otrok, žrtev prometnih nesreč, ki potrebujejo vrhunsko oskrbo, je prav zaradi naštetega ustanova nacionalnega pomena. A njen razvoj in obstoječe delovanje zdaj ogroža ljubljanski župan Zoran Janković, ki namerava okoliška zemljišča, predvidena za nujen razvoj centra, naslednji četrtek prodajati na javni dražbi. In namesto da bi zdravstveno ministrstvo storilo vse, da do tega ne pride, zdaj z njimi ljubljanski župan celo baranta: če mi daste otroško mestno bolnišnico pod gradom, ne bom prodal zemljišč okrog Soče. A tudi tam so otroci, ki potrebujejo zdravniško oskrbo. Bo zavoro potegnila vsaj vlada Marjana Šarca in s tem pokazala, da jo zares skrbi zdravje naroda, njegovih otrok, predvsem pa jasno prižgala rdečo luč barantanju z bolniki?

V Soči se zdravijo pacienti iz vse Slovenije. FOTO: Shutterstock

Ogrožena ne le načrtovana širitev, ampak tudi delovanje inštituta Ne le zaradi vrhunske oskrbe najtežjih bolnikov, med njimi so tudi otroci, Soča igra še pomembnejšo vlogo z načrtovano širitvijo. 1000 primerov možganskih kapi letno pomeni, da so novi nevrološki prostori nacionalnega pomena, saj bi oskrbovali lahko tudi 500 bolnikov več. Torej vse tiste, ki jih je prizadela možganska kap, tiste s poškodbami glave, pa hrbtenice in tiste z multiplo sklerozo ali mišično distrofijo. "Če se ne bomo širili, bo URI Soča lahko sprejel samo toliko ljudi kot sedaj, kar pa je bistveno premalo," je v pogovoru za 24UR ZVEČER pomen širjenja inštituta izpostavil njegov direktor Robert Cugelj. Akutno zdravljenje je izredno napredovalo, ob demografskih spremembah pa izjemno hitro naraščajo tudi potrebe po rehabilitaciji, je pojasnil. V Soči zato dobivajo vedno več pacientov in vedno zahtevnejše primere. A ne le širitev, Jankovićeva javna dražba ogroža samo delovanje rehabilitacijskega centra. Posega namreč v njegovo funkcionalno zemljišče – tam so glavna oskrbovalna pot, dostop do garaže in tudi glavna požarna pot. "Torej gre tudi za varnost naše inštitucije," opozori Cugelj. "Inštitut brez tega funkcionalnega zemljišča pravzaprav sploh ne more delovati. Kje ste pa še videli bolnico da je brez funkcionalnega zemljišča? Mislim, da nikjer."

Zemljišča, ki jih bo za izklicno ceno dobrih 10 milijonov evrov na dražbi ponudil Janković. FOTO: POP TV