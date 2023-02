Kdo bo v ožji ekipi verjetnega notranjega ministra Poklukarja?

Neuradno naj bi se z mesta državnega sekretarja skoraj gotovo poslovil državni sekretar Branko Lobnikar, vrnil naj bi se na Fakulteto za varnostne vede. Prav tako vse kaže tudi na to, da se s položaja poslavlja Tina Heferle, sicer nekdanja poslanka LMŠ, ki je bila po volitvah in izpadu LMŠ iz parlamenta kritična do vodilnih kadrov svoje stranke.

Lobnikar in Heferlova sta bila med tistimi, ki sta se javno postavila na stran predsednika vlade Roberta Goloba v sporu s prejšnjo ministrico Tatjano Bobnar, a zdaj se ju očitno ne vidi kot del nove ekipe na ministrstvu.