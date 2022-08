Kdo bo v prihodnje vodil Socialne demokrate?

Na kongresu stranke, ki bo tik pred lokalnimi in predsedniškimi volitvami, v začetku oktobra na Ptuju, se obeta znotrajstrankarski obračun in politično merjenje mišic. Dejstvo je, da je stranka z manj kot sedmimi odstotki na volitvah doživela razočaranje. In to ne prvič.

Marsikdo v SD zato ocenjuje, da mora dosedanje vodstvo prevzeti odgovornost za slab rezultat, ki ga je sicer nekoliko ublažil vstop v vladno koalicijo. Po drugi strani je del članstva Tanjo Fajon znova predlagal za predsednico. Zunanja ministrica pa sporoča, da bo do 25. avgusta najverjetneje dala soglasje k nominaciji in se potegovala za nov mandat. To je po naših informacijah že dala vedeti tudi v stranki.