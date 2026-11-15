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Kdo bo vodil knežje mesto?

Celje, 15. 11. 2026 17.53 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Natalija Švab
Soočenje županskih kandidatov občine Celje

V Celju na letošnjih lokalnih volitvah za županski položaj kandidirajo štirje kandidati: aktualni župan Matija Kovač, nekdanji župan Bojan Šrot, ekonomist Tomaž Krajnc in Darko Radiković. Kovač in Šrot sta se pomerila že pred štirimi leti, ko je po 24 letih prišlo do spremembe na čelu občine. Celjani danes izbirajo tudi novo sestavo mestnega sveta.

V Celju sta tokrat med kandidati tudi glavna protagonista preteklih volitev iz leta 2022. Takrat je Matija Kovač v drugem krogu premagal Bojana Šrota, ki je občino vodil šest zaporednih mandatov oziroma 24 let. Kovač je tako postal novi župan Celja, Šrot pa je po skoraj četrt stoletja zapustil županski položaj. 

Kovač nastopa z Listo Matije Kovača in skupnost, podpirajo pa ga še Celjska neodvisna lista, Gibanje Svoboda, SD in Levica. Šrot kandidira s Celjsko županovo listo Bojana Šrota in podporo SDS.

Za županski položaj se potegujeta tudi ekonomist Tomaž Krajnc, ki nastopa s svojo listo, in Darko Radiković, kandidat stranke Resnica.

Stanovanja, promet in občinske naložbe med osrednjimi temami kampanje

Predvolilna kampanja v Celju se je osredotočala predvsem na stanovanjsko problematiko, prometno ureditev, parkiranje, razvoj mestnega središča in prihodnje občinske naložbe.

Med obravnavanimi vprašanji so bili tudi javni prevoz, urejanje cest in javnih površin, financiranje razvojnih projektov ter razporejanje občinskega denarja.

Kandidati so se v kampanji dotaknili tudi razvoja gospodarstva, pogojev za mlade in družine, športne infrastrukture ter razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

V ospredju razprav je bilo tudi vprašanje zadolženosti občine. Po podatkih, ki jih je aktualni župan predstavil na soočenju v oddaji 24UR ZVEČER, je dolg Mestne občine Celje ob koncu prejšnjega mandata znašal približno 47 milijonov evrov, v sedanjem mandatu pa se je povečal na približno 61 milijonov evrov. V istem obdobju se je po njegovih navedbah občinski proračun povečal s približno 60 na okoli 110 milijonov evrov.

 

Razlike med kandidatoma so se pokazale tudi na soočenju v oddaji 24UR ZVEČER. Kovač je svoj prvi mandat ocenil kot obdobje večjega vključevanja občanov v odločanje in izvajanja razvojnih naložb. Med dosežki je izpostavil sprejetje občinskega prostorskega načrta, ureditev dveh poslovnih con, prenovo igrišč in parkov ter vlaganja v športno infrastrukturo. "Po več kot 20 letih smo sprejeli občinski prostorski načrt, ki je temeljni razvojni dokument tudi za prihodnost," je poudaril.

Šrot medtem stavi na izkušnje, ki jih je pridobil v šestih mandatih. V soočenju je dejal, da imajo Celjani po štirih letih novega vodstva možnost presoditi, ali so bile spremembe dobre.

"Tako kot sicer v življenju niso vse spremembe nujno na boljše, nekatere so tudi na slabše," je dejal.

Kandidata sta se vrnila tudi k izjavi izpred štirih let, ko je Šrot Kovača označil za pripravnika. Šrot je pojasnil, da je šlo za šalo, Kovač pa je odgovoril: "Tudi če sem bil takrat mogoče pripravnik, sem danes izkušen poklicni župan."

Celjski županski kandidati
Celjski županski kandidati
FOTO: Aljoša Kravanja

Kampanjo zaznamovala tudi polemika o objavi v albanščini

Med predvolilno kampanjo je pozornost pritegnila objava kosovskega portala Suhareka Express, ki je v albanščini predstavil kandidatko Gibanja Svoboda za celjski mestni svet Flurino Ametaj.

Objava je vsebovala tudi simbole Gibanja Svoboda in poziv volilnim upravičencem albanske skupnosti k udeležbi na volitvah.

Zaradi objave je bila podana prijava na Inšpektorat RS za notranje zadeve, kjer so za STA potrdili uvedbo prekrškovnega postopka. Ob tem so pojasnili, da preverjanje dejanskih okoliščin še poteka, zato o morebitnih kršitvah in odgovornosti še ne morejo govoriti.

Ametaj je zanikala, da bi sama objavila predvolilni oglas v albanščini. Pojasnila je, da so kosovski mediji povzeli njeno objavo v slovenščini in jo prevedli. Tudi Gibanje Svoboda je zanikalo sodelovanje pri pripravi, prevodu ali financiranju gradiva.

Celjani izbirajo tudi mestni svet

Poleg župana volivci v Celju danes izbirajo tudi člane mestnega sveta. Kandidatne liste je vložilo 14 list in političnih strank: Lista Tomaža Krajnca, NSi, Volt Slovenija, SD, Prerod – Vladimirja Prebiliča, Resnica, Celjska neodvisna lista, Lista Matije Kovača in skupnost, Stranka generacij, Gibanje Svoboda, SDS, Celjska županova lista Bojana Šrota, Demokrati Anžeta Logarja in Levica.

Volišča se bodo zaprla ob 19. uri. Če nobeden od štirih županskih kandidatov ne bo prejel več kot polovice veljavnih glasov, bo o novem županu odločal drugi krog volitev 29. novembra.

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