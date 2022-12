Ob sprehajanju skozi različna evropska mesta nam pozornost ukrade kakšen zanimiv, morda lep ali pa provokativen zapis ali grafit. Tudi pri nas je kar velik del Ljubljane prekrit z grafiti, a grafitarjev, kot si pravijo, je le nekaj več kot deset. Pomoč pri popestritvi betonskih stebrov, zidov in podhodov jim nudijo tudi grafitarji iz tujine. Kateri klan v Ljubljani dominira grafitarsko sceno, kdaj in kje grafiti niso primerni in koliko stane odstranitev samo enega grafita?