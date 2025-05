Kdo iz Slovenije bo šel na finale Lige prvakov?

Ob zaključku četrtfinalnega kroga tekmovanj smo izvedeli, da se bodo za uvrstitev na finale Lige prvakov potegovali Arsenal, Barcelona, Inter in PSG. Na finale pa bo potoval tudi nekdo iz Slovenije , a bo na ime tega srečneža ali srečnice treba še počakati. Tudi pri nas namreč vse do 8. maja do polnoči poteka nagradna igra blagovne znamke Heineken za vse prave navijače, ki bo nekomu omogočila nepozabno VIP doživetje finala Lige prvakov po izbiri – 31. maja v Münchnu na moškem finalu ali 24. aprila v Lizboni na ženskem finalu.

Heineken vsako leto poskrbi za aktivacijo navijačev, za katere pripravijo tudi nepozabne nagrade, kakršne lahko omogoči le Heineken kot globalni sponzor UEFA Champions League. Prave navijače namreč jemljejo zelo resno, zato so njihove navade pred časom tudi temeljito raziskali. "Ugotovili smo, da gre za strastne posameznike, ki vstanejo tudi sredi noči za ogled tekme, si vzamejo dopust, odpotujejo na drug konec sveta ali več ur čakajo na dežju, da ujamejo en pogled na svojega idola. Nekateri so tako predani, da celo na svoj poročni dan spremljajo nogomet, vemo celo za mamo iz Združenega kraljestva, ki je svojega sina poimenovala kar po celotni nogometni ekipi, tako da ima fant zdaj 16 imen," pojasnjuje Katja Sabadin , brand managerka blagovne znamke Heineken v Pivovarni Laško Union.

Za prave navijače je dobro le najboljše

Pravim navijačem nogomet pomeni vse, zato je zanje dobro le najboljše in tega se Heineken drži tudi pri nagradah, ki jih ob aktivacijah za Ligo prvakov pripravi zanje. Tokrat bo enega pravega navijača ali navijačico (ter spremljevalca ali spremljevalko), ki bo izžreban v nagradni igri, popeljal na VIP doživetje na ženski ali moški finale Lige prvakov. Ob sodelovanju v nagradni igri si namreč vsak lahko izbere, kateri finale si želi ogledati v živo, Heineken pa bo poskrbel za vse ostalo – od letalskih kart, drugih prevozov in hotela do ekskluzivnih Heineken aktivnosti, kot so večerna druženja in zabave ter ogled mesta, in seveda VIP ogled finalnih tekem.