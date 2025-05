Janša med prvimi oddal glas, obrazov Svobode in Levice ni bilo

Vladajoči politiki iz vrst Svobode in Levice, ki so volivce pozivali k bojkotu referenduma, pričakovano na volišča niso prišli. Med prvimi, ki so oddali svoj glas, pa je bil prvak opozicijske SDS Janez Janša. Prepričan je, da je bojkotiranje referenduma, h kateremu sta pozivali Gibanje Svoboda in Levica, skregano z logiko demokracije in dodal, da smo priča testu demokratične zrelosti volilnega telesa. Na volišče je prišel tudi predsednik koalicijske SD Matjaž Han, ki je ocenil, da je pozivanje na bojkot politično neodgovorno. Volila je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je referendumsko kampanjo označila kot brutalno.