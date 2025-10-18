Kdo je 64-letni tekač, ki še nikoli ni izpustil ljubljanskega maratona?

Ljubljančan Peter Macuh je rekreativni tekač, ki na dolge razdalje teče že skoraj pol stoletja. Prvi maraton je pretekel pri 19 letih, ko je iz vojašnice, kjer je služil vojaški rok, pobegnil v Radence na maraton treh src. Kako se Peter pripravlja na nedeljsko 42-kilometrsko preizkušnjo? V resnici je nekako ves čas izjemno dobro pripravljen. Najboljši rezultat je dosegel, ko je na ljubljanskem maratonu tekel prvič. V 30 letih je doživel že marsikaj: od spremenjene proge do snega, dežja in poletnih temperatur. Je eden od štirih tekačev, ki bodo v nedeljo tekli 29. Tokrat prvič pa bo tekla čisto cela družina Macuh. Tekli bodo žena in oba sinova, teka Vita pa se bo udeležila tudi štiriinpolletna vnukinja.

Ko je Ljubljana leta 1996 dobila lasten maraton, je bil Peter Macuh že izkušen tekač, a je zaradi pestrega večera prej na štart prišel bolj utrujen kot običajno. "Smo nekaj praznovali tam na vrhu Šmarne gore pri gospodu Ledineku, on je v eni točki privlekel pozne trgatve, tako da je bilo precej divje, ampak smo preživeli," se spominja Macuh. In to več kot preživeli, Peter je takrat postavil osebni rekord ljubljanskega maratona, saj je zanj potreboval tri ure in šest minut. "Kar je totalen paradoks iz več razlogov, ampak recimo, da sem bil takrat najmlajši, da sem največ teh dolgih tekov imel." Dolge teke v naravi obožuje, z ženo Ireno se jih vsako leto udeležita po več deset, ljubljanski maraton pa je postal njuna stalnica. Peter je eden od štirih tekačov, ki so se doslej udeležili čisto vsakega. "In potem, ko jih vedno manj ostane, ki so bili na vseh, potem pa nekako že nočeš popustiti in potem prideš, padeš v zgodbo "last man standing". Bilo je pa že vse mogoče, tudi že zelo vroče je bilo, pa smo imeli tudi že sneg, pa tudi enkrat je recimo tako deževalo, da sploh nisem več čutil nog, bil je hladen dež," opisuje Peter.

Ljubezen do športa prenesel tudi na ženo

Prav posebnih priprav nima, saj teče že skoraj 50 let. Ljubezen do športa pa je v mladosti prenesel tudi na ženo Ireno Homar Macuh, svojo življenjsko in tekaško sopotnico, ki bo v nedeljo tekla na 21 kilometrov: "Ljubljanski maraton je pa taka lepa, res očarljiva prireditev in sem srečna, da sem lahko udeležena, da sem lahko zraven. V veliko čast in veselje mi je, ker se dobro počutim v tistem teku." "Čisto na začetku, ko začneš, je še tako, da potrebuješ neko zunanjo spodbudo, pozneje pa je to čisto notranja potreba. In na maraton greš, ker rad tečeš, ampak neodvisno od tega bi tekel," pravi Peter.

Njun mlajši sin je tudi njun trener